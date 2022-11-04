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У Білорусі, крім МіГів і "Кинджалів", помітили багато російських наметів з військовими. ФОТО З СУПУТНИКА

На полігонах Білорусі, крім російських літаків МіГ-31К і контейнерів, де можуть зберігатися ракети "Кинджал", з’явилися намети з російськими військовими.

Про це пише "Радыё Свабода" з посиланням на супутникові знімки Planet Labs, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, велику кількість військових наметів і техніки видно на 230-му загальновійськовому полігоні "Обуз-Лісновський" під Барановичами (Брестська область). Знімки зроблені 31 жовтня, але, за даними видання, військові та техніка почали прибувати на полігон після 16 жовтня.

У Білорусі, крім МіГів і Кинджалів, помітили багато російських наметів з військовими 01
У Білорусі, крім МіГів і Кинджалів, помітили багато російських наметів з військовими 02

На знімку видно два наметових табори. Розміри більшого – 150х220 метрів (більше двох футбольних полів – ред.). Поруч із ним ще одне наметове містечко – 90х90 метрів.

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У Білорусі, крім МіГів і Кинджалів, помітили багато російських наметів з військовими 03
У Білорусі, крім МіГів і Кинджалів, помітили багато російських наметів з військовими 04

Зазначається, що загалом туди доставили щонайменше 150 наметів. Біля них близько 200 одиниць військової техніки, переважно вантажівки.

На північ від табору розташований польовий госпіталь розміром 100 на 80 метрів – це як футбольне поле.

У найпівнічнішій частині навчального центру можна побачити щонайменше 40 наметів загальною площею 100 на 60 метрів.

Ще один наметовий табір розміром 50 на 160 метрів – там щонайменше 35 військових наметів – помітили на військовому полігоні "Рєпіща" під Осиповичами (Могильовська область).

У Білорусі, крім МіГів і Кинджалів, помітили багато російських наметів з військовими 05
У Білорусі, крім МіГів і Кинджалів, помітили багато російських наметів з військовими 06

Поруч розташована стоянка для техніки (150 на 150 метрів), а на ній вантажівки і кілька машин, схожих на гаубиці.

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На північ від полігону розташована станція Верейці, на ній стоїть потяг, з якого вивантажують техніку. Частина техніки вже стоїть на дорозі в бік полігону.

Супутникові знімки полігону "Ласвіда" під Вітебськом свідчать, що намети там почали з'являтися після 11 жовтня, пізніше прибула перша техніка – і табір став розростатися.

У Білорусі, крім МіГів і Кинджалів, помітили багато російських наметів з військовими 07
У Білорусі, крім МіГів і Кинджалів, помітили багато російських наметів з військовими 08

Автор: 

армія рф (17468) Білорусь (7937)


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Топ коментарі
+31
Білоруси самі дали себе використовувати,тому жалю і розуміння вони не викликають зовсім
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04.11.2022 19:07
+22
Білорусія не нейтральна країна, а військовий союзник расіі по ОДКБ.
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04.11.2022 19:26
+21
"...помітили багато російських наметів з військовими." По наметах - вогонь!
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04.11.2022 19:04
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"...помітили багато російських наметів з військовими." По наметах - вогонь!
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04.11.2022 19:04 Відповісти
То же подумал. Вообще кацапским военным приятно, когда их базы как на ладони у противника. Или они уже привыкли?)))
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04.11.2022 19:09 Відповісти
Та ***** кацапсячого м'яса не жалко
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04.11.2022 20:12 Відповісти
Заспокойся! Подивився я і згадав анекдот :
"Вересень Сосновий ліс На поляні стоять два білих гриби - один молоденький а другий - старий На стежці з"являється згорблена фігура в плащі і з рюкзаком Малий гриб:
- Ой! Смерть прийшла!
Старий:
- Заспокойся! То не наша а риб"яча! Бачиш - в руці вудочки?
Так і тут Щось мені здається що ніхто наш кордон штурмувать повторно не буде - його уже укріпили непогано А от білоруси в один з ранків можуть прокинуться у складі РФ Військами заповнюють БРСР для того щоб блокувать білоруські війська в казармах і анексувать територію
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04.11.2022 21:00 Відповісти
Ботексная крыса в углу, поэтому вполне могут кинуть белорускую группировку под огонь, на наши подготовленные укрепрайоны. Если спросишь меня - я тебе отвечу - Да они задействуют войска из РБ.
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04.11.2022 21:24 Відповісти
если такие укрепрайоны что я вижу - мешки с песком которые уже подразложились, и даже типа бетонные блоки которые 30 мм снаряд прошьет насквозь...
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04.11.2022 21:27 Відповісти
Ты путаешь понятие как укрепрайон и баррикада или блок-пост. Давай ты почитаешь литературу по теме Укрепрайон и вернешься к нам с новыми знаниями. До встречи)
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04.11.2022 21:41 Відповісти
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04.11.2022 21:44 Відповісти
Та у цього "парубка" "язик, шо у собаки - хвіст!" Метляє, не думаючи!
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04.11.2022 23:25 Відповісти
если блок-пост в таком состоянии, то укрепрайон типа лучше?
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05.11.2022 00:39 Відповісти
І де ж це ти "видишь"? Та навіть люди що там живуть поблизу - мало що "видят"! Бо їх не підпускають близько
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04.11.2022 23:23 Відповісти
Одне другому не заважає! Але перед цим треба ще владу над БРСР захопить Потім пару сіл рознести артнальотами (Або й по Гомелю вдарить ракетами - як кажуть: "Разбудить народное негодование к "бандеравцам", каторые подло ударили па мирнаму беларусскаму гораду!"
А для всього цього треба час!
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04.11.2022 23:31 Відповісти
Давайте есть слона по частям. По объективным причинам нам сейчас второй фронт не нужен, как бы ни хотелось натянуть бульбашей за предательство. Надеюсь в скором времени прокатимся по ним и сполна заберем свою контрибуцию в двукратном размере, так что одной картохой будут питаться.
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05.11.2022 00:04 Відповісти
как бы слон не потоптался по нам, а упускать возможность его подстрелить, из-за каких-то понятий глупо. тем более опыт показал уже что концетрация войск это не просто так
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05.11.2022 00:09 Відповісти
Не прыгайте выше своей головы.
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05.11.2022 00:16 Відповісти
то есть воевать со "второй армией мира" приходится, а с бульбашами это выше головы... ну так они по нашим головам пройдутся, а зе будет смотреть как они готовятся
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05.11.2022 00:27 Відповісти
Скромно уточню, тебя я на фронте не вижу, ни на восточном ни на северном. Ура-патриоты сейчас ни к чему...
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05.11.2022 00:32 Відповісти
сам на каком фронте сейчас? ты смотри, молодец маск, в окопы старлинк провел
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05.11.2022 00:37 Відповісти
Ти коли-небудь у подібного типу таборах жив? Палатки стоять великі - типу "госпітальних" Тобто розраховані на сотню "рил" А точніше - "жоп"! Так-так - саме "жоп"! І цим "жопам" треба кудись ходить срать! Туалети розміщаються у визначених місцях, на визначеній відстані, від наметового містечка Від нього туди повинні буть прокладені доріжки Ти подібне там бачиш? Я - НІ! А куди ж сотні жоп будуть срать ходить? Тому мені здається, що це - "велика показуха"!
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05.11.2022 00:40 Відповісти
Згоден! Тому не треба подавать для цього привід - кацапи і без нас його постараються знайти! А щодо "контрибуцій" (точніше - репарацій" бо "контрибуція" - узаконений грабунок державою переможеного а "репарація" - відшкодування переможеним переможцю збитків спричинених війною) - то поки ми доб"ємся цього від кацапів (вони тоді вже між собою воювать почнуть) ми "три шкури здеремо" з "немайданутых" за підлість І хай скиглять скільки хочуть що винен "Лука" - винні ВСІ! Своєю байдужістю і мовчазною згодою з тим що творилося з їх території)
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05.11.2022 00:16 Відповісти
От би їх отє*ашить !
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04.11.2022 19:56 Відповісти
Якщо в цю пору року з наметыв не йде дим , то там навряд чи хто э
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04.11.2022 22:19 Відповісти
У США повідомили, що не мають підтверджень щодо перекидання Росією "Кинджалів" до Білорусі.

Про це повідомляє із посиланням на слова координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі під час https://www.youtube.com/c/WhiteHouse/videos брифінгу . Джерело:
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04.11.2022 19:04 Відповісти
А я маю пiдтвердження. Кацап на Ютубе мне отписал:

Пользователь Dirtman_67 оставил комментарий: "Под минском сели несколько мигов 31 с кинжалами) Скоро посмотрите, искренне надеюсь что мирные люди не пострадают"

2 недели назад
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04.11.2022 20:22 Відповісти
Мразота готується до атаки на нас!Але нічого в них не вийде
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04.11.2022 19:04 Відповісти
Вони прикриваються білоруськими військовими.
Вони придумали перемішатися з білоруськими військовими, щоб українці по ним не вдарили.

Білорусів використовують, як живий щит.
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04.11.2022 19:05 Відповісти
Білоруси самі дали себе використовувати,тому жалю і розуміння вони не викликають зовсім
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04.11.2022 19:07 Відповісти
Они и не просят даже. Они в 20-ом все поняли....когда их убивали.....а такие как вы радовались....да с цветочков и лавочек над беларусами смеялись.....в отличие от братьев поляков и литовцев.ИПросто ФАКТ.
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04.11.2022 19:42 Відповісти
Вистачає совісті ще щось писати?З території Білорусі вбивають українців.Це ми ніколи не забудемо і не пробачимо.А в 20-му вони самі дали себе "вбивати",не ми їх хороводи з квіточками водити заставили.Ми ж "майдануті",а білоруси в білих шкарпетках.Так що не треба своє боягузство прикривати якимось надуманими приводами.Чи білоруси в 20-му хотіли,щоб ми їм голвного драника скинули,поки вони квіточки омону вішали?
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04.11.2022 19:53 Відповісти
Я в своем уме.А вы?Я,на відміну від вас,в Україні,на мою голову летять ракети з Білорусі.І ви не маєте ніякого права навіть рота відкривати в мою сторону.А що до білорусів-я не розбираюсь в сортах лайна і розбиратись не збираюсь.Є колективна відповідальність.За своє боягузство і пристосуванство будуть відповідати всі білоруси.як і кацапи,бо білоруси фактично є співучасниками злочину.
І не рівняйте окуповані території України з вашою добровільною колонією рашки.А що до Зелі,то прийде час,ми і з ним розберемося,а чи розберетеся ви в своїй Білорусі ,сидячи в Німеччині-питання риторичне
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04.11.2022 20:11 Відповісти
Вы взрослая хоть. Что такое коллективная ответственность....где вы такое вычитали...это как Вы лично и ВСЯ Украина за предателей кив с медведчуками и ермаками отвечать должна.СЮР.Читайте внимательно... «когда в 2020 белорусов дубасил Лукашенко....вы с ним торговали и бабусики стригли.....а не посольство закрыли и санкции ввели.»А небо кто Беларуси закрыл ещё до вторжения рашистов....так чтопретензии ваши по детски не обоснованы.
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04.11.2022 20:39 Відповісти
Ото за зелених і відгребаєм. А білоруси на Лукашенка десятиліттями молились, набрид і захотіли до Раші. Тіхановська була проросійська поки її путя не кинув.
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04.11.2022 20:56 Відповісти
Глупости. Он сам себя выбирает с 96 года ....после того как кремль плечи ему дал и он депутатов вперед ногами выносил из сессионного зала с их помощью.А вот украинцы постоянно говорили что беларусы своего счастья не понимают и им бы такого «ябацьку».Теперь он и в Украине есть.....только пока зелёный.Но на втором сроке заматереет....пистеть научился...а красть всегда умел.Так что хрен репы не слаще
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04.11.2022 21:53 Відповісти
доставались на лавочки в носочках, а теперь с их носочной территории нас убивают
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05.11.2022 00:10 Відповісти
Што оні понялі? Што мноґо цвєтов нє биваєт? Ілі может бить понялі што через два ґода іх нєдогосударство прімєт участіє в войнє протів Украіни?
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04.11.2022 20:07 Відповісти
Скільки білорусів на протестах були проєвропейські? Хтось з них висував зрозумілі лозунги, крім змінити Лукашенка на проросійський опозиціонерів.
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04.11.2022 21:03 Відповісти
Их мусора насилуют дубинами, насмехаются, забивают насмерть. Они им цветочки дарят. Рабы, чистые рабы
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04.11.2022 21:37 Відповісти
Иди в полк КК расскажи беларусам про рабов...если ноги не обсеришь...рожа ты рязанская Миша..Савельев холоп.(
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04.11.2022 22:02 Відповісти
Білорусія не нейтральна країна, а військовий союзник расіі по ОДКБ.
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04.11.2022 19:26 Відповісти
Ех, бахнути б по тим наметам яким-небудь ОТРК...
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04.11.2022 19:09 Відповісти
Ще більше ніж було у лютому. Треба палити першими бо будет горе.
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04.11.2022 19:09 Відповісти
Яка скромна людина: супутник все важливе бачить, а чий і не кажуть.
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04.11.2022 19:09 Відповісти
Це Злін супутник.
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04.11.2022 19:19 Відповісти
Кацапсячий звісно .. Їм - кров з носу треба якось відтягнути наші війська зі сходу і півдня на північ . То ж - щоб створити ілюзію підготовки до нового наступу на - " Кієф за трі дня " , вони наставлять таких порожніх наметів ще може й з тисячу шт . Не факт що і ті їхні "кінджали " справжні . Можливо- муляж . НАТО заявили що ці супутникові знімки не їхні , то ж зрозуміло - чиї вони . .
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04.11.2022 19:45 Відповісти
На півночі вони і так є.
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04.11.2022 21:04 Відповісти
Є звісно . Але кацапи хочуть виманити туди ще більше .
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04.11.2022 21:25 Відповісти
Карпатський бокораш
@bokorash
·
3 год
Шуфрич з трибуни ВР назвав Євросолідарність зрадниками, а себе вочевидь він вважає міцним державником. Зал бурхливо аплодував після його слів
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04.11.2022 19:12 Відповісти
Навіщо про це триндіти?! Спочатку ці табори з наметів знищити, а вже потім виставити красиву фотку.
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04.11.2022 19:13 Відповісти
Якби білоруси були з нами це ж якии тил був би -- шо ж це за словяни такі ******** .
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04.11.2022 19:15 Відповісти
А "жахнути" туди! Чи д'єрмак не дозволяє?
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04.11.2022 19:19 Відповісти
Чим ти туди "жахнеш", своїми пердіжом? Чи таке поняття як відстань принципіально ігноруєш?
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04.11.2022 19:21 Відповісти
А Зеленський хоче вдарити по білорусіі?
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04.11.2022 19:30 Відповісти
А ти хочеш щоб Бульбашенко запустив сюди ще й свою армію? Підеш ії потім зупинати, чи знову будеш на дівані сидіти та писати про зраду та тупу владу, яка ще й білорусів спровокувала?
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04.11.2022 19:33 Відповісти
"білорусів спровокувала?"...а росіян хто спровокував?
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04.11.2022 19:42 Відповісти
Ніззя, атопутіннападе.
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04.11.2022 19:21 Відповісти
Та вже давно ясно, що будуть прориватись. Волинь або Полісся. Бо не просто так Х-ло сказав, що коли війська стояли під Києвом, влада більше хотіла перемовин.
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04.11.2022 19:20 Відповісти
А ми в них купували трактори МАЗи, автобуси, тролейбуси, продукти та навіть електроенергію, а вони готувалися разом з кацапами на нас напасти. То хай кацапи все і купують, подивимося через рік, що буде з бульбашською економікою.
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04.11.2022 19:27 Відповісти
Для бидла путін це Бог, а лукашенка Син Божий.
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04.11.2022 19:31 Відповісти
100% попрут если на бамбасе удастся продвинуться, чтобы оттянуть наши войска, а бульбаш скажет эт не мы вступили в войну, это все они. а зелох скажет что-то про братские народы
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04.11.2022 19:33 Відповісти
и зелох опять наблюдает концентрацию войск, все пути разминировал, и начнет чесаться когда они доедут до киева по новенькому асфальту
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04.11.2022 19:35 Відповісти
Ну і скільки там орків в тих палатках?
Це не та кількість для нападу....
Треба дивитись вдень,чим займаються...
це навчання по запуску дронів чи ракет,можливо...але розгорнутий шпиталь..
ну,теж враховують,що ми можем по ним жахнуть...
І можливо так,як відволікаючий маневр,для відтягування техніки та особового складу зі сходу та півдня....бо щось вони на лівому березі спішно все знищують,що утягти з собою не можуть.
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04.11.2022 20:20 Відповісти
для НАТО це "робота" на 2-3 години ....- і там все горить та кишки тельбухи по деревах....- єх нам би їх можливості...
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04.11.2022 20:36 Відповісти
Ударних груп нема, можна не турбуватися, готові будуть мінімум через 2-3 місяці?
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04.11.2022 21:06 Відповісти
В наметах може нікого й немає! Навіщо їх ставити? Щоб українці побачили та злякались, щоб тиснули на владу та перемовини! Але ось тут великий прорахунок!
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04.11.2022 21:44 Відповісти
Пора нанести привінтивний удар !!! Все чітко зафіксовано, де, що і скільки...
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13.11.2022 16:33 Відповісти
 
 