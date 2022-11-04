У Білорусі, крім МіГів і "Кинджалів", помітили багато російських наметів з військовими. ФОТО З СУПУТНИКА
На полігонах Білорусі, крім російських літаків МіГ-31К і контейнерів, де можуть зберігатися ракети "Кинджал", з’явилися намети з російськими військовими.
Про це пише "Радыё Свабода" з посиланням на супутникові знімки Planet Labs, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, велику кількість військових наметів і техніки видно на 230-му загальновійськовому полігоні "Обуз-Лісновський" під Барановичами (Брестська область). Знімки зроблені 31 жовтня, але, за даними видання, військові та техніка почали прибувати на полігон після 16 жовтня.
На знімку видно два наметових табори. Розміри більшого – 150х220 метрів (більше двох футбольних полів – ред.). Поруч із ним ще одне наметове містечко – 90х90 метрів.
Зазначається, що загалом туди доставили щонайменше 150 наметів. Біля них близько 200 одиниць військової техніки, переважно вантажівки.
На північ від табору розташований польовий госпіталь розміром 100 на 80 метрів – це як футбольне поле.
У найпівнічнішій частині навчального центру можна побачити щонайменше 40 наметів загальною площею 100 на 60 метрів.
Ще один наметовий табір розміром 50 на 160 метрів – там щонайменше 35 військових наметів – помітили на військовому полігоні "Рєпіща" під Осиповичами (Могильовська область).
Поруч розташована стоянка для техніки (150 на 150 метрів), а на ній вантажівки і кілька машин, схожих на гаубиці.
На північ від полігону розташована станція Верейці, на ній стоїть потяг, з якого вивантажують техніку. Частина техніки вже стоїть на дорозі в бік полігону.
Супутникові знімки полігону "Ласвіда" під Вітебськом свідчать, що намети там почали з'являтися після 11 жовтня, пізніше прибула перша техніка – і табір став розростатися.
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"Вересень Сосновий ліс На поляні стоять два білих гриби - один молоденький а другий - старий На стежці з"являється згорблена фігура в плащі і з рюкзаком Малий гриб:
- Ой! Смерть прийшла!
Старий:
- Заспокойся! То не наша а риб"яча! Бачиш - в руці вудочки?
Так і тут Щось мені здається що ніхто наш кордон штурмувать повторно не буде - його уже укріпили непогано А от білоруси в один з ранків можуть прокинуться у складі РФ Військами заповнюють БРСР для того щоб блокувать білоруські війська в казармах і анексувать територію
А для всього цього треба час!
Про це повідомляє із посиланням на слова координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі під час https://www.youtube.com/c/WhiteHouse/videos брифінгу . Джерело:
Пользователь Dirtman_67 оставил комментарий: "Под минском сели несколько мигов 31 с кинжалами) Скоро посмотрите, искренне надеюсь что мирные люди не пострадают"
2 недели назад
Вони придумали перемішатися з білоруськими військовими, щоб українці по ним не вдарили.
Білорусів використовують, як живий щит.
І не рівняйте окуповані території України з вашою добровільною колонією рашки.А що до Зелі,то прийде час,ми і з ним розберемося,а чи розберетеся ви в своїй Білорусі ,сидячи в Німеччині-питання риторичне
@bokorash
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3 год
Шуфрич з трибуни ВР назвав Євросолідарність зрадниками, а себе вочевидь він вважає міцним державником. Зал бурхливо аплодував після його слів
Це не та кількість для нападу....
Треба дивитись вдень,чим займаються...
це навчання по запуску дронів чи ракет,можливо...але розгорнутий шпиталь..
ну,теж враховують,що ми можем по ним жахнуть...
І можливо так,як відволікаючий маневр,для відтягування техніки та особового складу зі сходу та півдня....бо щось вони на лівому березі спішно все знищують,що утягти з собою не можуть.