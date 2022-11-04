УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10668 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
3 186 11

Зеленський обговорив із Салліваном питання національної безпеки та нагородив його орденом Ярослава Мудрого. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, який прибув з візитом до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

Глава держави подякував раднику Президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена за підтримку нашої країни у складний час, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Сторони обговорили питання подальшої підтримки нашої країни з боку США для оборони та звільнення української території від окупантів, підвищення спроможностей нашої держави для захисту критичної інфраструктури, фінансову та гуманітарну підтримку, посилення санкцій проти держави-агресора – Російської Федерації та консолідацію міжнародної підтримки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США нададуть Україні допомогу, необхідну для визволення Херсона, - Салліван

Володимир Зеленський вручив Джейку Саллівану орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Глава держави зазначив, що йому надзвичайно приємно вручити Джейку Саллівану цей орден.

Радник Президента США подякував за високу нагороду й наголосив, що для нього честь отримати її.

Володимир Зеленський також нагородив старшого директора Ради національної безпеки США з питань Європи Аманду Слоат орденом "За заслуги" III ступеня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник президента США Салліван з візитом відвідав Україну, - ОП

Зеленський обговорив із Салліваном питання національної безпеки та нагородив його орденом Ярослава Мудрого 01
Зеленський обговорив із Салліваном питання національної безпеки та нагородив його орденом Ярослава Мудрого 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) Салліван Джейк (294)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Никаких проблем.. свалили крысы🦍🦍🦍 путлера по жесту доброй воли из Крыма Донбасса и война окончена...♥️🖤💙💛🔱🔱🔱💪👌💯сто пудов
показати весь коментар
04.11.2022 22:23
+6
Головний тормоз допомоги Україні
показати весь коментар
04.11.2022 23:10
+2
"за словами посадовця Білого дому, неприйнятними є умови, на яких росіяни в принципі готові вести діалог, оскільки насправді усі розмови мають починатися з повної деокупації України.
"Всі сигнали, які ми чуємо від різних посадовців з Росії, вони починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в України. І це не тільки я вважаю такі пропозиції неприйнятними. Це неприйнятно за Статутом ООН", - заявив безпековий радник США. "

Взагалі це просто неймовірня концептуальна теза. З далекосяжними наслідками.
Це дуже потужний сигнал для раші - саме тому, що це каже (проросійський?) Салліван.
Дай боже, щоб це було насправді. Та сподіваємось на збільшення військової допомоги нам.
показати весь коментар
04.11.2022 22:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В даном случае лучше жевать чем говорить. Лучше б ты удержался

Если за стекляные бусы можно получить дорогие ракеты, то это весьма нехило.
А вообще неважно как мы получим ракеты - главное долбить ими кацапье.

Нам нужно побольше ракет хороших и разных.
Спасибо всем кто нам помогает!
Рашизм должен быть побежден!
показати весь коментар
05.11.2022 02:36 Відповісти
нині шо з дурдому повипускали? то Дімон в запої про ад...то )(уйло ляпає таке-«Мы с большим уважением всегда относились и относимся к Польше. Это наш сосед. У нас были времена, когда у нас были очень близкие отношения, были и проблемы, - отметил Путин. - Мы знаем также об идеях создания у некоторой части политического бомонда в Польше великого государства «от моря до моря». Перед Второй мировой войной об этом немало говорили. Это была идея фикс - от Балтийского моря до Черного. Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины, а идейка-то, она жива. И идея поглощения Украины, она никуда не делась. Но это никто почти не знает. Это только в архивных документах».
показати весь коментар
04.11.2022 22:08 Відповісти
Вся расея превратилась в дурдом
показати весь коментар
05.11.2022 02:30 Відповісти
"за словами посадовця Білого дому, неприйнятними є умови, на яких росіяни в принципі готові вести діалог, оскільки насправді усі розмови мають починатися з повної деокупації України.
"Всі сигнали, які ми чуємо від різних посадовців з Росії, вони починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в України. І це не тільки я вважаю такі пропозиції неприйнятними. Це неприйнятно за Статутом ООН", - заявив безпековий радник США. "

Взагалі це просто неймовірня концептуальна теза. З далекосяжними наслідками.
Це дуже потужний сигнал для раші - саме тому, що це каже (проросійський?) Салліван.
Дай боже, щоб це було насправді. Та сподіваємось на збільшення військової допомоги нам.
показати весь коментар
04.11.2022 22:17 Відповісти
Военный бюджет США почти триллион долларов на 2023 год...для Украины предусмотрено каждый месяц 1 ярд 500 лямов...,это кроме Ленд Лиза,на счёт Казначейства Минфин США скинет бабосов...
Зеля чемпион ми
показати весь коментар
04.11.2022 22:17 Відповісти
Никаких проблем.. свалили крысы🦍🦍🦍 путлера по жесту доброй воли из Крыма Донбасса и война окончена...♥️🖤💙💛🔱🔱🔱💪👌💯сто пудов
показати весь коментар
04.11.2022 22:23 Відповісти
Крутой чувак Салливан.
Велкам ту Киев брат.
показати весь коментар
04.11.2022 22:26 Відповісти
Головний тормоз допомоги Україні
показати весь коментар
04.11.2022 23:10 Відповісти
Була добра нагода і своєму менеджеру - героя підігнати. Недаремно треться зі своєю комісією навколо Салівана. Але він би відмовився. Природна скромність
показати весь коментар
04.11.2022 23:11 Відповісти
 
 