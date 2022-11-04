Зеленський обговорив із Салліваном питання національної безпеки та нагородив його орденом Ярослава Мудрого. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, який прибув з візитом до України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.
Глава держави подякував раднику Президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена за підтримку нашої країни у складний час, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.
Сторони обговорили питання подальшої підтримки нашої країни з боку США для оборони та звільнення української території від окупантів, підвищення спроможностей нашої держави для захисту критичної інфраструктури, фінансову та гуманітарну підтримку, посилення санкцій проти держави-агресора – Російської Федерації та консолідацію міжнародної підтримки України.
Володимир Зеленський вручив Джейку Саллівану орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Глава держави зазначив, що йому надзвичайно приємно вручити Джейку Саллівану цей орден.
Радник Президента США подякував за високу нагороду й наголосив, що для нього честь отримати її.
Володимир Зеленський також нагородив старшого директора Ради національної безпеки США з питань Європи Аманду Слоат орденом "За заслуги" III ступеня.
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Если за стекляные бусы можно получить дорогие ракеты, то это весьма нехило.
А вообще неважно как мы получим ракеты - главное долбить ими кацапье.
Нам нужно побольше ракет хороших и разных.
Спасибо всем кто нам помогает!
Рашизм должен быть побежден!
"Всі сигнали, які ми чуємо від різних посадовців з Росії, вони починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в України. І це не тільки я вважаю такі пропозиції неприйнятними. Це неприйнятно за Статутом ООН", - заявив безпековий радник США. "
Взагалі це просто неймовірня концептуальна теза. З далекосяжними наслідками.
Це дуже потужний сигнал для раші - саме тому, що це каже (проросійський?) Салліван.
Дай боже, щоб це було насправді. Та сподіваємось на збільшення військової допомоги нам.
Зеля чемпион ми
Велкам ту Киев брат.