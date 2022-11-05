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Росіяни випустили по Нікополю майже 40 снарядів, пошкоджено житлові будинки, газопровід, ліцей, промислове й транспортне підприємства. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти накрили вогнем із "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч проти суботи була гарячою. Вкотре відзначилася наша ППО.

Військові з повітряного командування "Схід" знищили ще один ворожий "Шахед". Збили курсуючий боєприпас у Синельниківському районі.

Нікопольщину росіяни знову накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару по трьох громадах - Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській.

Найбільше дісталося Нікополю. На нічне місто ворог скерував майже 40 снарядів.

Зайнялися дві пожежі. Вогнеборці полум’я уже утихомирили.

Понівечені з півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди та газопровід.

Російські снаряди поцілили і по місцевому ліцею, промисловому та транспортному підприємствах. Пошкоджені виробничі потужності та майно.

На щастя, всюди минулося без загиблих та поранених", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах ніч минула із сиреною, але без атак, і на цю хвилину спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 ворожих "Шахедів" приземлено на Дніпропетровщині. Ворог обстріляв із "Градів" та важкої артилерії 4 громади, - ОВА. ФОТО

Росіяни випустили по Нікополю майже 40 снарядів, пошкоджено житлові будинки, газопровід, ліцей, промислове й транспортне підприємства 01
Росіяни випустили по Нікополю майже 40 снарядів, пошкоджено житлові будинки, газопровід, ліцей, промислове й транспортне підприємства 02
Росіяни випустили по Нікополю майже 40 снарядів, пошкоджено житлові будинки, газопровід, ліцей, промислове й транспортне підприємства 03
Росіяни випустили по Нікополю майже 40 снарядів, пошкоджено житлові будинки, газопровід, ліцей, промислове й транспортне підприємства 04

Автор: 

обстріл (28657) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1204) Дніпропетровська область (3766)


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прокляті виродки... А били ,звичайно ж,з ЗАЕС...
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05.11.2022 08:35 Відповісти
 
 