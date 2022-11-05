Росіяни випустили по Нікополю майже 40 снарядів, пошкоджено житлові будинки, газопровід, ліцей, промислове й транспортне підприємства. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти накрили вогнем із "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч проти суботи була гарячою. Вкотре відзначилася наша ППО.



Військові з повітряного командування "Схід" знищили ще один ворожий "Шахед". Збили курсуючий боєприпас у Синельниківському районі.



Нікопольщину росіяни знову накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару по трьох громадах - Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській.



Найбільше дісталося Нікополю. На нічне місто ворог скерував майже 40 снарядів.



Зайнялися дві пожежі. Вогнеборці полум’я уже утихомирили.



Понівечені з півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди та газопровід.



Російські снаряди поцілили і по місцевому ліцею, промисловому та транспортному підприємствах. Пошкоджені виробничі потужності та майно.



На щастя, всюди минулося без загиблих та поранених", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в інших районах ніч минула із сиреною, але без атак, і на цю хвилину спокійно.

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