Росіяни випустили по Нікополю майже 40 снарядів, пошкоджено житлові будинки, газопровід, ліцей, промислове й транспортне підприємства. ФОТОрепортаж
Вночі окупанти накрили вогнем із "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч проти суботи була гарячою. Вкотре відзначилася наша ППО.
Військові з повітряного командування "Схід" знищили ще один ворожий "Шахед". Збили курсуючий боєприпас у Синельниківському районі.
Нікопольщину росіяни знову накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару по трьох громадах - Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській.
Найбільше дісталося Нікополю. На нічне місто ворог скерував майже 40 снарядів.
Зайнялися дві пожежі. Вогнеборці полум’я уже утихомирили.
Понівечені з півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди та газопровід.
Російські снаряди поцілили і по місцевому ліцею, промисловому та транспортному підприємствах. Пошкоджені виробничі потужності та майно.
На щастя, всюди минулося без загиблих та поранених", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в інших районах ніч минула із сиреною, але без атак, і на цю хвилину спокійно.
Будь ласка, зачекайте...
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