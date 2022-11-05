Окупанти вночі атакували ракетами С300 Вільнянщину Запорізької області, - Старух. ФОТОрепортаж

Противник продовжує здійснювати підступні нічні атаки на вільні землі Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні після опівночі ворог атакував ракетами С300 Вільнянщину. Внаслідок ударів пошкоджені будівлі трьох підприємств і автомобілі.

"На щастя, люди залишились неушкодженими. Попри усі підступи ворога, продовжуємо укріплювати оборону та рухатись до перемоги!", - йдеться у повідомленні.

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