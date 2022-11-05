Окупанти вночі атакували ракетами С300 Вільнянщину Запорізької області, - Старух. ФОТОрепортаж
Противник продовжує здійснювати підступні нічні атаки на вільні землі Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні після опівночі ворог атакував ракетами С300 Вільнянщину. Внаслідок ударів пошкоджені будівлі трьох підприємств і автомобілі.
"На щастя, люди залишились неушкодженими. Попри усі підступи ворога, продовжуємо укріплювати оборону та рухатись до перемоги!", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль