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Окупанти завдали ракетного удару по Дружківці. Лиман потрапив під артобстріл, - ОВА. ФОТО

Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці - влучили у зелену зону, обійшлося без жертв і руйнувань.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку без постраждалих, але є руйнування: у Курахівці пошкоджено приватний будинок, у Георгіївці Мар'їнської громади загорілася церква.

"На Горлівському напрямку найбільше постраждав Бахмут: 1 людина загинула, пошкоджено адмінбудівлю та приватний будинок. Також відбувалися обстріли по околицях Торецької і Світлодарської громад - без жертв. На Лисичанському напрямку вночі під артобстріл потрапив Лиман. Інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань встановлюємо", - зазначив Кириленко.

"Щодня росіяни б'ють по цивільних - щодня є загиблі та поранені. Залишатися в області - небезпечно!", - звертається він до мешканців регіону.

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Окупанти завдали ракетного удару по Дружківці. Лиман потрапив під артобстріл, - ОВА 01
Окупанти завдали ракетного удару по Дружківці. Лиман потрапив під артобстріл, - ОВА 02

Автор: 

крилаті ракети (1073) обстріл (28657) ракети (4029) Донецька область (8558) Кириленко Павло (907)


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