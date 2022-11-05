Окупанти завдали ракетного удару по Дружківці. Лиман потрапив під артобстріл, - ОВА. ФОТО

Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці - влучили у зелену зону, обійшлося без жертв і руйнувань.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку без постраждалих, але є руйнування: у Курахівці пошкоджено приватний будинок, у Георгіївці Мар'їнської громади загорілася церква.

"На Горлівському напрямку найбільше постраждав Бахмут: 1 людина загинула, пошкоджено адмінбудівлю та приватний будинок. Також відбувалися обстріли по околицях Торецької і Світлодарської громад - без жертв. На Лисичанському напрямку вночі під артобстріл потрапив Лиман. Інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань встановлюємо", - зазначив Кириленко.

"Щодня росіяни б'ють по цивільних - щодня є загиблі та поранені. Залишатися в області - небезпечно!", - звертається він до мешканців регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу окупанти вбили трьох мирних жителів на Донеччині, - ОВА. ІНФОГРАФІКА



