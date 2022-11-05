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До 7 років тюрми засуджено російську агентку "Побєда", яка шпигувала за підрозділами ЗСУ, - СБУ. ФОТО

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

Контррозвідка Служби безпеки продовжує комплексні заходи щодо викриття зрадників та інших спільників країни-агресора. За матеріалами СБУ до 7 років ув’язнення засуджено агентку головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ нагадує, що зловмисницю затримали на Житомирщині в ході спецоперації української контррозвідки у червні цього року.

Встановлено, що вона збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на північному напрямку.

"У зоні "особливої уваги" російської агентки були залізничні маршрути перевезення військової техніки та боєприпасів ЗСУ через територію регіону. Крім того, серед основних її завдань було виявлення логістичних складів з артилерійським озброєнням, а також аеродромів можливого базування української бойової авіації", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства органів безпеки, зрадницею виявилась мешканка одного із селищ Житомирської області. Після початку повномасштабного вторгнення її завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки, який обрав для неї оперативний псевдонім "Побєда".

У поле зору агресора потрапила через свої прокремлівські дописи, які неодноразово публікувала у забороненій соцмережі "ВКонтакте".

За вказівкою ворога вона мала проводити розвідувально-підривну діяльність в регіоні. Для цього отримала від свого "куратора" відповідні інструкції, насамперед щодо збору і способів передачі розвідданих.

До 7 років тюрми засуджено російську агентку Побєда, яка шпигувала за підрозділами ЗСУ, - СБУ 01
До 7 років тюрми засуджено російську агентку Побєда, яка шпигувала за підрозділами ЗСУ, - СБУ 02
До 7 років тюрми засуджено російську агентку Побєда, яка шпигувала за підрозділами ЗСУ, - СБУ 03

"Переправлення інформації здійснювала через відпрацьовані канали електронного зв’язку у вигляді GPS-координат українських об’єктів з детальним їх описом. Під час обшуків за місцем проживання ворожого агента правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які вона використовувала для комунікації з представником ГРУ РФ", - додають у СБУ.

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На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України.

Розслідування проводили слідчі СБУ Житомирської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

СБУ (12847) шпигунство (997) державна зрада (1690) ЗСУ (7579) Житомирська область (1267)


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Топ коментарі
+18
Кончена бомжара
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05.11.2022 10:46
+12
Побєда навіть лапті пропила.
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05.11.2022 10:57
+9
почему все люители русского мира это какие то маргиналы? Алкоголики,тунеядцы,зеки,бомжы и другое отребье?
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05.11.2022 11:08
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як тільки Друг баканафф "залишив" СБУ, почалися якісь дії.....
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05.11.2022 10:45 Відповісти
Кончена бомжара
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05.11.2022 10:46 Відповісти
а шо вы хотели По-Бяда. тупая селяночка евбнутая она разведчица писала в Контакте..шо той резидент вербовщик ****** что эта ****** ну ********* завербовались... **** из себя Штирлица и Кэт изображать то...
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05.11.2022 11:23 Відповісти
руSSкий мір... він весь такий.
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05.11.2022 10:51 Відповісти
Побєда навіть лапті пропила.
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05.11.2022 10:57 Відповісти
Агент "Подшконарніца"👍
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05.11.2022 10:58 Відповісти
а чому шуфрич бойко на свободі аде баканов
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05.11.2022 11:01 Відповісти
чшшшш!.. Не поминайте до ночі!..
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23.12.2022 18:30 Відповісти
Таких справ і розголосів треба більше. А то дуже безпечно себе почувають зрадники.
Може хоч тепер за свої шкіри злякаються.
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05.11.2022 11:04 Відповісти
мало ((( мінімум 10 без права амністії
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05.11.2022 11:06 Відповісти
почему все люители русского мира это какие то маргиналы? Алкоголики,тунеядцы,зеки,бомжы и другое отребье?
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05.11.2022 11:08 Відповісти
Їм нема, чого втрачати, а так вони додатково гроші заробляють від кацапів.
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05.11.2022 11:10 Відповісти
в якому сенсі їм немає чого втрачати? Їх якщо піймають,то це чималий строк, що впринципі і відбулося, так була б на волі.а так тепер буде сидіти, втратила свободу, получається ось це вона втратила
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05.11.2022 11:12 Відповісти
чтобы это понять нужен нормально работающий мозг, а это автоматически нарушает возможно вербовки и работы на РФ... Все они прежде всего дебилы.
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05.11.2022 16:52 Відповісти
Гидко читати такі новини коли під час війни ворогів засуджують як звичайних злодіїв. Ганьба суддям
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05.11.2022 11:08 Відповісти
Тепер ми з вами її годуватимемо у безпечній в'язниці.

Цікаво, чому немає закону про позбавлення громадянства тяжких злочинців?

Кому потрібні такі співгромадяни?
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05.11.2022 11:08 Відповісти


непосмотриш и на долго внушаетЬ. ))

почему срань, топящая за сраный рюзьгемир, настолько безграмотная и тупая?
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05.11.2022 11:10 Відповісти
Вот поэтому что она настолько безграмотная и тупая - она и топит за "сраный рюзьгемир"..
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05.11.2022 11:26 Відповісти
+++
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05.11.2022 17:10 Відповісти
Раз вже є вирок, ****** можна не блюрити. Країна має знати своїх "героїв".
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05.11.2022 11:30 Відповісти
А чого тільки 7 років? Мінімум мало бути 15!!!
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05.11.2022 11:54 Відповісти
Судді схоже працюють на парашку. Що це за вироки такі мягкі?
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05.11.2022 11:59 Відповісти
Скільки через тварь загинуло пілотів, військових, знищено військових об'єктів ?
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05.11.2022 12:10 Відповісти
якщо вже її засуджено - то навійщо фейс ретушують?
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05.11.2022 12:52 Відповісти
Победа уже не та...
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05.11.2022 13:04 Відповісти
Рєшила павтаріть, от табло і підрихтували.
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05.11.2022 17:09 Відповісти
Уже засудили,но харю не показывают
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05.11.2022 16:18 Відповісти
7 років це занадто мало за таке!
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05.11.2022 16:45 Відповісти
Мало? Норм.
Ось наприклад, у 1990-му дали рекетиру 7 років. Вийшов у 1997-му. Пам'ятаєте ті роки? Грошей в нього немає, бо те що колись сховав, це радянські папірці, а долари тоді були під статтею КДБ.

Його квартиру, або будинок жінка вже продала, бо за радянськими законами, котрі за 30 років не зміняні у цьому випадку, якщо чоловік за гратами, то жінка має право розлучитися у суді без його присутності. Тобто це бомж без грошей.

Працювати зека ніхто не візьме. Якщо на зоні познайомився з якимось авторитетом і той дай йому направлення, наприклад у Вінницю до Карабаса Барабаса, ну тоді може візьмуть до тітушок І скоріш за все його життя бистра закінчиться.

Знаєте чому за таке не дають вишку? Тому що тоді, при затриманні, гинуть люди, бо такому злодію немає що витрачати.
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06.11.2022 14:25 Відповісти
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05.11.2022 17:04 Відповісти
Був суд, дали строк ! Чому не показують морду-ліца ?!
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05.11.2022 17:08 Відповісти
 
 