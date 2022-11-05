До 7 років тюрми засуджено російську агентку "Побєда", яка шпигувала за підрозділами ЗСУ, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки продовжує комплексні заходи щодо викриття зрадників та інших спільників країни-агресора. За матеріалами СБУ до 7 років ув’язнення засуджено агентку головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ нагадує, що зловмисницю затримали на Житомирщині в ході спецоперації української контррозвідки у червні цього року.

Встановлено, що вона збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на північному напрямку.

"У зоні "особливої уваги" російської агентки були залізничні маршрути перевезення військової техніки та боєприпасів ЗСУ через територію регіону. Крім того, серед основних її завдань було виявлення логістичних складів з артилерійським озброєнням, а також аеродромів можливого базування української бойової авіації", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства органів безпеки, зрадницею виявилась мешканка одного із селищ Житомирської області. Після початку повномасштабного вторгнення її завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки, який обрав для неї оперативний псевдонім "Побєда".

У поле зору агресора потрапила через свої прокремлівські дописи, які неодноразово публікувала у забороненій соцмережі "ВКонтакте".

За вказівкою ворога вона мала проводити розвідувально-підривну діяльність в регіоні. Для цього отримала від свого "куратора" відповідні інструкції, насамперед щодо збору і способів передачі розвідданих.







"Переправлення інформації здійснювала через відпрацьовані канали електронного зв’язку у вигляді GPS-координат українських об’єктів з детальним їх описом. Під час обшуків за місцем проживання ворожого агента правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які вона використовувала для комунікації з представником ГРУ РФ", - додають у СБУ.

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На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України.

Розслідування проводили слідчі СБУ Житомирської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.