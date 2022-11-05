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Викрито "суддю" з окупованої Євпаторії, який сприяв новій депортації кримчан до Сибіру, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки продовжує системно викривати зрадників і колаборантів, які перебувають у тимчасово захоплених районах нашої держави. У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій за співпрацю з РФ повідомлено про підозру ще двом високопосадовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, серед них - колишній суддя з тимчасово окупованого Криму. Після захоплення українського півострова він добровільно приєднався до загарбників. За це вони призначили його так званим "судьей Євпаторийского городского суда".

За даними СБУ, перебуваючи на "посаді", ворожий поплічник приймав незаконні рішення щодо примусового видворення місцевих жителів до віддалених регіонів РФ, включаючи Сибір.

"Він призначав "судові" вироки за нібито порушення діючих "законів" країни-агресора. Тим самим "суддя" окупаційного органу грубо порушував українське законодавство та міжнародне гуманітарне право. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Викрито суддю з окупованої Євпаторії, який сприяв новій депортації кримчан до Сибіру, - СБУ 01

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Крім цього, співробітники Служби безпеки викрили ще одного колаборанта, що переховується на тимчасово окупованій території Півдня України. Ним виявився колишній заступник начальника Херсонської митниці, який після захоплення частини регіону підтримав загарбників.

Згодом він погодився з пропозицією агресорів очолити "налоговую службу Херсонской области".

"Встановлено, що відповідну "протекцію" йому забезпечив колишній заступник голови облради, депутат-колаборант Віталій Булюк, якого ворог призначив "первым заместителем главы" місцевої окупаційної адміністрації", - додають у СБУ.

За даними слідства, його "протеже" організував незаконний збір "податків" на користь РФ, а також сприяв рейдерському захопленню українських підприємств, які відмовились від співпраці з агресором.

Викрито суддю з окупованої Євпаторії, який сприяв новій депортації кримчан до Сибіру, - СБУ 02

Наразі зловмисник підозрюється за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

У ході оперативних дій Служба безпеки встановила місце знаходження обох ворожих поплічників, задокументувала їх злочинну діяльність та проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

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Розслідування проводили співробітники СБУ АР Крим та Херсонської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополь і Херсонської обласної прокуратури.

Автор: 

депортація (724) Крим (14175) СБУ (12847) Сибір (24) суддя (1584) Херсонська область (5790)


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В смысле "викрито",он что,прятался где то?
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05.11.2022 12:41 Відповісти
Першочергово!!! займіться тими хто на підконтрольній
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05.11.2022 12:42 Відповісти
сбу коли будете оголошувати підозру так званим суддям які на підконтрольній частині???
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бо серед тої наволочі не має попядних суддів а є рішали в суддівських мантіях і продажні особи
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05.11.2022 12:45 Відповісти
судді підконтрольні тільки таким як вони самі
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05.11.2022 16:47 Відповісти
Смерть собаке!
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05.11.2022 12:47 Відповісти
Крымчан и Дончан в Солнечный Магадан...а сами поотжимали все...машины дачи дома квартиры и прочий скарб...а туда вселяются крысы мавзолейные...а основном Фсбешники и прочие Опричники кремлевской банды...не воров убийц и насильников Краснопузой нечисти...Так уже было...в 1932-33...
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05.11.2022 13:17 Відповісти
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05.11.2022 13:18 Відповісти
А кримчани так раділи. Тепер поїдуть на Магадан де ще більше сонця.
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05.11.2022 13:32 Відповісти
Одна из основных целей РФ, а может и основная - депортация населения.. Этим с 2014 года занималась Лиза Глинка, доктор Лиза, гражданка США. Крала детей в Россию целыми детдомами. У них плохо с демографией. Бурятов и алкашей на утилизацию, украинских детей - к ним.
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05.11.2022 14:14 Відповісти
 
 