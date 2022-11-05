УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11675 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
4 788 3

Посольство України у ФРН вимкнуло вечірнє освітлення на знак солідарності: Увімкнемо після перемоги. ФОТО

Посольство України у Німеччині вирішило вимкнути вечірнє освітлення будівлі на знак солідарності з Україною, яка частково залишилася без освітлення через російські обстріли.

Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв уФейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На знак солідарності з усією Україною, яка сьогодні часто залишається без світла через російські бомбардування; з нашими воїнами світла - енергетиками; з Німеччиною, яка теж перейшла в режим економії - ми вимикаємо вечірнє освітлення будинку посольства України у Німеччині", - написав Макеєв.

Він додав, що освітлення повернуть після перемоги України.

"З нами світло. І жовто-блакитний прапор", - додав дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через надмірне споживання електроенергії графіків погодинних відключень недостатньо для підтримки енергосистеми, - "Укренерго"

Посольство України у ФРН вимкнуло вечірнє освітлення на знак солідарності: Увімкнемо після перемоги 01
Посольство України у ФРН вимкнуло вечірнє освітлення на знак солідарності: Увімкнемо після перемоги 02

Автор: 

Німеччина (7379) посольство (945) електроенергія (6210) Макеєв Олексій (44)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За солідарність дякуємо нашим працівникам посольства 👍🏼❤️
показати весь коментар
05.11.2022 14:51 Відповісти
Хай краще світло згасне у всій Зе владі.
Назавжди....
показати весь коментар
05.11.2022 17:55 Відповісти
 
 