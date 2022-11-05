Посольство України у ФРН вимкнуло вечірнє освітлення на знак солідарності: Увімкнемо після перемоги. ФОТО

Посольство України у Німеччині вирішило вимкнути вечірнє освітлення будівлі на знак солідарності з Україною, яка частково залишилася без освітлення через російські обстріли.

Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв уФейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На знак солідарності з усією Україною, яка сьогодні часто залишається без світла через російські бомбардування; з нашими воїнами світла - енергетиками; з Німеччиною, яка теж перейшла в режим економії - ми вимикаємо вечірнє освітлення будинку посольства України у Німеччині", - написав Макеєв.

Він додав, що освітлення повернуть після перемоги України.

"З нами світло. І жовто-блакитний прапор", - додав дипломат.

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