До РФ вперше за кілька років прибув потяг з КНДР. Можливо, зі зброєю, - аналітики. ФОТО З СУПУТНИКА

Супутники зафіксували перший за кілька років потяг, що прибув на територію Росії з Північної Кореї. Раніше США заявили, що КНДР потайки передає росіянам боєприпаси.

Поїзд вдалося виявити завдяки супутниковим знімкам. На нього звернули увагу співробітники аналітичного центру 38 North, який досліджує події в Північній Кореї, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю вранці о 10:24 за місцевим часом (01: 24 UTC) на одній із колій поряд із зоною обробки вантажів було видно склад із трьох закритих вагонів. Східний вагон світло-блакитний, другий здається більш темно-синім, а задній вагон червонувато-коричневого кольору", - йдеться у публікації аналітиків.

Вони зазначають, що за фото неможливо визначити мету курсування потяга.

Напередодні у США заявили, що Пхеньян таємно передає Росії боєприпаси.

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На думку експертів, цей потяг може бути не єдиним, що перетнув кордон за останні місяці. Зокрема, на початку цього тижня був іще один рейс. За даними ЗМІ, з Росії до Північної Кореї залізницею перевезли 30 коней - "подарунок" Володимира Путіна лідеру КНДР Кім Чен Ину. Однак цей вантаж супутники не зафіксували.

800-метровий міст Корейсько-російської дружби є єдиним наземним сполученням між країнами. Північна Корея припинила це сполучення у лютому 2020 року, коли закрила кордони через пандемію. Про відновлення залізничного сполучення Пхеньян та Москва домовилися у вересні цього року.

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