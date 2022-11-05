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До РФ вперше за кілька років прибув потяг з КНДР. Можливо, зі зброєю, - аналітики. ФОТО З СУПУТНИКА

Супутники зафіксували перший за кілька років потяг, що прибув на територію Росії з Північної Кореї. Раніше США заявили, що КНДР потайки передає росіянам боєприпаси.

Поїзд вдалося виявити завдяки супутниковим знімкам. На нього звернули увагу співробітники аналітичного центру 38 North, який досліджує події в Північній Кореї, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю вранці о 10:24 за місцевим часом (01: 24 UTC) на одній із колій поряд із зоною обробки вантажів було видно склад із трьох закритих вагонів. Східний вагон світло-блакитний, другий здається більш темно-синім, а задній вагон червонувато-коричневого кольору", - йдеться у публікації аналітиків.

Вони зазначають, що за  фото неможливо визначити мету курсування потяга.

Напередодні у США заявили, що Пхеньян таємно передає Росії боєприпаси.

Читайте: КНДР постачає великі партії артилерійських снарядів до Росії, - Білий Дім

На думку експертів, цей потяг може бути не єдиним, що перетнув кордон за останні місяці. Зокрема, на початку цього тижня був іще один рейс. За даними ЗМІ, з Росії до Північної Кореї залізницею перевезли 30 коней - "подарунок" Володимира Путіна лідеру КНДР Кім Чен Ину. Однак цей вантаж супутники не зафіксували.

800-метровий міст Корейсько-російської дружби є єдиним наземним сполученням між країнами. Північна Корея припинила це сполучення у лютому 2020 року, коли закрила кордони через пандемію. Про відновлення залізничного сполучення Пхеньян та Москва домовилися у вересні цього року.

Також читайте: США можуть посилити санкції проти КНДР через військову допомогу Росії, - Держдеп

До РФ вперше за кілька років прибув потяг з КНДР. Можливо, зі зброєю, - аналітики 01
До РФ вперше за кілька років прибув потяг з КНДР. Можливо, зі зброєю, - аналітики 02
До РФ вперше за кілька років прибув потяг з КНДР. Можливо, зі зброєю, - аналітики 03
До РФ вперше за кілька років прибув потяг з КНДР. Можливо, зі зброєю, - аналітики 04

Автор: 

боєприпаси (2279) КНДР (1233) зброя (7472) росія (65346)


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Топ коментарі
+16
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05.11.2022 16:34
+15
Вторая армия мира у голожопых убийц скупает всякое говно. Какое позорище.
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05.11.2022 16:19
+14
✙ N.E.O.N.✙

@DimonchikUA81

·

https://twitter.com/DimonchikUA81/status/1588594146859941888 20 ч

Премия «Самый шустрый мобик» достаётся : Димиденкову Роману Александровичу , 09.05.1995 г-р г.Великие Луки , Псковской обл. !!!

С момента высадки,до момента когда этого карася поймали, и он попал в плен , прошло 1 час 30 минут ..
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05.11.2022 16:25
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Пухляк новый мерс себе купить. На бабло *****.
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05.11.2022 16:15 Відповісти
Та боюсь что даже не за бабло... Без путлера не будет северокорейского пупсика.
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05.11.2022 16:21 Відповісти
Пупса так то покрывает Китай. И именно Китай сдерживает этого *******.
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05.11.2022 19:58 Відповісти
Вторая армия мира у голожопых убийц скупает всякое говно. Какое позорище.
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05.11.2022 16:19 Відповісти
Только "вторая "рашистская в кавычках, но первая за подлостью- садисты-террористы -нелюди‼️
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05.11.2022 16:47 Відповісти
Може й так, але ж те гівно все одно стріляє та вбиває. Треба щось із цим робити, бо спочатку іран дрони надала, а може вже й ракети, тепер корея, а далі хто?
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05.11.2022 17:11 Відповісти
Це невеличкий пробнік. За ним підуть ешелони зі зброєю цілодобово. Виходить, що Україна перемел.є крім московитів ще і північних корейців, бульбашів і іпанців?
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05.11.2022 21:04 Відповісти
Далі ніхто. Білорусь, Іран, КНДР то їх максимум.
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06.11.2022 07:23 Відповісти
З огляду на виявлений факт постачання КНДР своїх артилерійських снарядів рашистській пітьмі для продовження її агресії проти України, всі повідомлення і заяви про вичерпання *********** 122 і 152 калібрів у ворога, як виявляється, були передчасними.
А, відтак, певне слід продовжувати бойову роботу далекобійних гармат і РЗСО ЗСУ по ворожих складах із снарядами та з допомогою БПЛА поширити її на всю глибину анексованих територій й далі.
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05.11.2022 16:22 Відповісти
Можливо? Можливо з картоплею.
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05.11.2022 16:24 Відповісти
✙ N.E.O.N.✙

@DimonchikUA81

·

https://twitter.com/DimonchikUA81/status/1588594146859941888 20 ч

Премия «Самый шустрый мобик» достаётся : Димиденкову Роману Александровичу , 09.05.1995 г-р г.Великие Луки , Псковской обл. !!!

С момента высадки,до момента когда этого карася поймали, и он попал в плен , прошло 1 час 30 минут ..
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05.11.2022 16:25 Відповісти
От молодець! Сам здавяся, чи спіймали?
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05.11.2022 18:23 Відповісти
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06.11.2022 13:08 Відповісти
Китаи теж може через кореиців залізо продавати .
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05.11.2022 16:26 Відповісти
Не думаю що Китай на таке піде. Китайці надто розумні і обережні.
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06.11.2022 07:26 Відповісти
Диктаторы и террористы всего мира спасают друг друга. Кто то еще верит что без помощи рашки Ын сделал ядерную бомбу
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05.11.2022 16:30 Відповісти
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05.11.2022 16:34 Відповісти
Необходимо перехватить вражеский поезд с амуницией! (c) Quake 2
Можно просто перевести стрелку...
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05.11.2022 16:48 Відповісти
Треба ізоляція Засрашки повна, щоб ні потяги ні літаки туди не шастали але для того Треба воля сильних світу цього.
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05.11.2022 16:55 Відповісти
В випадку з Північною Кореєю не вийде - в них спільний кордон з кацапстаном.
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05.11.2022 16:59 Відповісти
а на новый год парашных пенсов ожидают 30 конских сушоных кутаков-чупачупсов. опять без соли. под ёлочкой, которую они любят.
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05.11.2022 17:00 Відповісти
прям праздник у пуйла - все ему подарки шлют
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05.11.2022 17:18 Відповісти
А ви не допускаєте що через кндр зброю постачає китай???
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05.11.2022 19:41 Відповісти
А де ж наш грьобаний потяг з ЛендЛізом? У грудні будуть танки, ще щось. Іран і П. Корея швидше обертаються, натомість Америка не поспішає. Якби дали все зразу що обіцяли, може війна б вже закінчилась і не було стільки жертв та руйнувань.
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05.11.2022 21:35 Відповісти
зараз набіжать зелені запліснявілі та інші недоумки, і розкажуть що нам ніхто нічого не винен, а особливо "гаранти"!
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06.11.2022 15:26 Відповісти
 
 