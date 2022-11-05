До РФ вперше за кілька років прибув потяг з КНДР. Можливо, зі зброєю, - аналітики. ФОТО З СУПУТНИКА
Супутники зафіксували перший за кілька років потяг, що прибув на територію Росії з Північної Кореї. Раніше США заявили, що КНДР потайки передає росіянам боєприпаси.
Поїзд вдалося виявити завдяки супутниковим знімкам. На нього звернули увагу співробітники аналітичного центру 38 North, який досліджує події в Північній Кореї, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У п'ятницю вранці о 10:24 за місцевим часом (01: 24 UTC) на одній із колій поряд із зоною обробки вантажів було видно склад із трьох закритих вагонів. Східний вагон світло-блакитний, другий здається більш темно-синім, а задній вагон червонувато-коричневого кольору", - йдеться у публікації аналітиків.
Вони зазначають, що за фото неможливо визначити мету курсування потяга.
Напередодні у США заявили, що Пхеньян таємно передає Росії боєприпаси.
На думку експертів, цей потяг може бути не єдиним, що перетнув кордон за останні місяці. Зокрема, на початку цього тижня був іще один рейс. За даними ЗМІ, з Росії до Північної Кореї залізницею перевезли 30 коней - "подарунок" Володимира Путіна лідеру КНДР Кім Чен Ину. Однак цей вантаж супутники не зафіксували.
800-метровий міст Корейсько-російської дружби є єдиним наземним сполученням між країнами. Північна Корея припинила це сполучення у лютому 2020 року, коли закрила кордони через пандемію. Про відновлення залізничного сполучення Пхеньян та Москва домовилися у вересні цього року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А, відтак, певне слід продовжувати бойову роботу далекобійних гармат і РЗСО ЗСУ по ворожих складах із снарядами та з допомогою БПЛА поширити її на всю глибину анексованих територій й далі.
@DimonchikUA81
·
https://twitter.com/DimonchikUA81/status/1588594146859941888 20 ч
Премия «Самый шустрый мобик» достаётся : Димиденкову Роману Александровичу , 09.05.1995 г-р г.Великие Луки , Псковской обл. !!!
С момента высадки,до момента когда этого карася поймали, и он попал в плен , прошло 1 час 30 минут ..
Можно просто перевести стрелку...