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Новини Фото Війна
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Росіянин повернувся з війни і спалив нічний клуб. Загинули 15 людей. ФОТО

Російський окупант Станіслав Іонкін вистрелив з мисливської ракетниці в стелю нічного клубу "Полігон" в Костромі. Зайнялася пожежа. Загинали 15 людей. Військовослужбовця затримали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Пожежа сталася в клубі в ніч з 4 на 5 листопада. Все почалося з масової бійки. Один з її учасників - Станіслав Іонкін - кілька разів вистрелив в стелю закладу з мисливської ракетниці і втік. Будівля зайнялася. 250 людей евакуювали, 15 - загинули в полум’ї.

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Росіянин повернувся з війни і спалив нічний клуб. Загинули 15 людей 01Росіянин повернувся з війни і спалив нічний клуб. Загинули 15 людей 02

Іонкіна затримали за 6 км від місця пожежі. Він визнав свою провину.

Інонкіну 23 роки, він воював в Україні. За даними російських телеграм-каналів 22 серпня він отримав поранення: під час обстрілу його викинуло з машини, і чоловік зламав ногу. З передової його відправили до шпиталю в Астраханській області, звідти він повернувся в Костромську область.

Окупант довго перебував на лікарняному, а на початку листопада знову вирушив у військову частину для проходження медкомісії.

Жодне кремлівське видання не повідомило про те, що затриманий - військовий.

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Росіянин повернувся з війни і спалив нічний клуб. Загинули 15 людей 03

Росіянин повернувся з війни і спалив нічний клуб. Загинули 15 людей 04

Автор: 

підпал (679) пожежа (4340) росія (65346)


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Топ коментарі
+71
Файна новина! Погано що тільки спалив замало...
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05.11.2022 16:37
+57
Сразу 16 хороших русских. Один сидит, 15 лежат.
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05.11.2022 16:40
+44
Якби він не спалив, то спалили б солдати НАТО.
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05.11.2022 16:51
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Навіщо цій гниді Є Б А Л О затушували? З яких це пір в України стали перейматися кацапофашистами які під слідством на московії?
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05.11.2022 23:31 Відповісти
Какие у русских отвратные рожи. Селекция дегенератов.
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05.11.2022 23:49 Відповісти
ИМ ДАЖЕ ПИСТОЛЕТЫ НЕ ДАЮТ !!!
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06.11.2022 01:35 Відповісти
15/кацапів спалив , непогано
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06.11.2022 01:43 Відповісти
Маловато...
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06.11.2022 23:46 Відповісти
молодчага... правильно и вовремя выстрелил...
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06.11.2022 06:30 Відповісти
то його Українці навчили ,як правильно москаля палить
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06.11.2022 08:25 Відповісти
українського виробництва,безкоштовний байрактар,поки ще слабенький,потрібно щоб палили,хочаб 1500 за раз,тоді параша щезне скорше.
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06.11.2022 11:44 Відповісти
Треба , що б бєнін президент нагородив цього вояку орденом.....хоча б тим чим і лисого...
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06.11.2022 16:19 Відповісти
В кожне ращкеньске місто в кожне село такого орка
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06.11.2022 16:43 Відповісти
Він заслужив. щоб його ім'я з великої букви писали. ну і в Книгу рекордів Гіннеса занесли,
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06.11.2022 22:09 Відповісти
Чёрт побери, дожились. что уже даже оркам, нашим врагам морды скрывают, к чему бы всё это, опять гуманность проявляете, не слишком ли, а ???
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06.11.2022 23:56 Відповісти
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