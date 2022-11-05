Росіянин повернувся з війни і спалив нічний клуб. Загинули 15 людей. ФОТО
Російський окупант Станіслав Іонкін вистрелив з мисливської ракетниці в стелю нічного клубу "Полігон" в Костромі. Зайнялася пожежа. Загинали 15 людей. Військовослужбовця затримали.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Пожежа сталася в клубі в ніч з 4 на 5 листопада. Все почалося з масової бійки. Один з її учасників - Станіслав Іонкін - кілька разів вистрелив в стелю закладу з мисливської ракетниці і втік. Будівля зайнялася. 250 людей евакуювали, 15 - загинули в полум’ї.
Іонкіна затримали за 6 км від місця пожежі. Він визнав свою провину.
Інонкіну 23 роки, він воював в Україні. За даними російських телеграм-каналів 22 серпня він отримав поранення: під час обстрілу його викинуло з машини, і чоловік зламав ногу. З передової його відправили до шпиталю в Астраханській області, звідти він повернувся в Костромську область.
Окупант довго перебував на лікарняному, а на початку листопада знову вирушив у військову частину для проходження медкомісії.
Жодне кремлівське видання не повідомило про те, що затриманий - військовий.
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