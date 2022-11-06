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Російські війська з РСЗВ та важкої артилерії 8 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Окупанти з РСЗВ та важкої артилерії поцілили по 3 громадах Дніпропетровщини - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Від вечора і до самого ранку було гучно на Нікопольщині. Російські окупаційні війська обстріляли район 8 разів. Поцілили по 3 громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Били мирні міста та села РСЗВ та важкою артилерією.

У Мирівській громаді понівечені з півдесятка приватних будинків, господарські споруди, автівки та газогони.

9-річна дівчинка, яку напередодні увечері поранили росіяни, у лікарні під наглядом медиків. Загрози життю немає. Її стан лікарі оцінюють як середній. Дитина сильно налякана обстрілом і пораненням.

У Нікопольській та Марганецькій громадах минулося без постраждалих.

У самому Нікополі снаряди зачепили кілька будинків - багатоповерхових та приватних. Понівечили меблеве виробництво, транспортне підприємство, газогони та лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах лунали сирени, сповіщаючи про загрозу ворожих атак, однак минулося без обстрілів і на цю хвилину спокійно.

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Російські війська з РСЗВ та важкої артилерії 8 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини 01
Російські війська з РСЗВ та важкої артилерії 8 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини 02
Російські війська з РСЗВ та важкої артилерії 8 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини 03
Російські війська з РСЗВ та важкої артилерії 8 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини 04

Автор: 

обстріл (28657) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1204) Дніпропетровська область (3766)


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