Піротехніки ДСНС за добу знешкодили понад 2,2 тис. вибухонебезпечних предметів на деокупованій території Харківської області. ФОТОрепортаж

Минулої доби 30 піротехнічних підрозділів ДСНС обстежили й очистили понад 10 га деокупованих територій у Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби 30 піротехнічних підрозділів ДСНС продовжували гуманітарне розмінування деокупованих територій. Працювали 158 піротехніків та 58 одиниць техніки. Ними обстежено та очищено територію загальною площею понад 10 га, вилучено та знешкоджено 2241 вибухонебезпечний предмет", - йдеться в повідомленні.

Основні зусилля піротехнічних підрозділів були спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури, розмінування водо-, газо-, тепло-, електромереж, а також на перевірку приватного житлового сектора у Харківському, Куп'янському, Ізюмському та Чугуївському районах області. За минулий день піротехніки обстежили близько 4 км ліній електропередач і 2,3 км автомобільних доріг.

З 8 вересня по 6 листопада на деокупованій території Харківщини обстежено 1422 га місцевості, 196 км автомобільних доріг, 389 км ліній електропередач, 131 км залізничних колій та 178 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 37915 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія вже завдала шкоди довкіллю України на понад 1,35 трильйона гривень









