У Бєлгородській області масштабна пожежа. За попередніми даними - горить нафтобаза. ФОТО
Масштабна пожежа виникла у Бєлгородській області Росії сьогодні, 6 листопада. Російська влада заявляє про "приліт".
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.
"Під обстріл у Грайворонському міському окрузі потрапив промисловий об'єкт. Зайнявся резервуар з розчинником. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби", - повідомив Гладков.
За даними місцевих Telegram-каналів, пожежа сталася на нафтобазі у н.п. Хотмижськ.
"Горить нафтобаза у н.п. Хотмижськ. Багато хто каже саме про приліт. Уточнюємо", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+48 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар06.11.2022 12:58
+36 KosAn30 JT26
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+22 LLL K #435567
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Тварі москальські
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Коли України знищить Мозирський НПЗ ?!
на пождорож до пекла😡
памятаю як колись горіла нафтобаза БРСМ ід Київом, ото блд тиждень горіла і людей скільки загинуло, а це якась шалость Карлсона.