УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11728 відвідувачів онлайн
Новини Фото
18 700 34

У Бєлгородській області масштабна пожежа. За попередніми даними - горить нафтобаза. ФОТО

Масштабна пожежа виникла у Бєлгородській області Росії сьогодні, 6 листопада. Російська влада заявляє про "приліт".

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області  В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ

"Під обстріл у Грайворонському міському окрузі потрапив промисловий об'єкт. Зайнявся резервуар з розчинником. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби", - повідомив Гладков.

За даними місцевих Telegram-каналів, пожежа сталася на нафтобазі у н.п. Хотмижськ. 

"Горить нафтобаза у н.п. Хотмижськ. Багато хто каже саме про приліт. Уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У російському Бєлгороді на звалище викинули цинкові труни, в яких доставляють убитих окупантів. ФОТО

У Бєлгородській області масштабна пожежа. За попередніми даними - горить нафтобаза 01

Автор: 

пожежа (4340) Бєлгород (508)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+48
апять курите ????? )))))
показати весь коментар
06.11.2022 12:58
+36
а то они и так ракетами не раскидываються)....как то пох часов 6 без света посидеть главное больше урона кацапне нанести больше тварей в пекло затащить,а посидеть пару часов без света не велика цена за такой душевный кайф.
показати весь коментар
06.11.2022 13:03
+22
- Рабинович, у вас алиби есть?
- А шо это такое?
- Ну, видел ли вас кто-нибудь во время убийства?
- Слава богу, нет.
показати весь коментар
06.11.2022 13:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лінза навєрна апять пакуріла...
показати весь коментар
06.11.2022 12:57 Відповісти
супер !!! це маленьке "бавовнятко" трохи бавиться !!!
показати весь коментар
06.11.2022 12:58 Відповісти
апять курите ????? )))))
показати весь коментар
06.11.2022 12:58 Відповісти
апдейт бояна про растворимый кофу )) "как то растворитель привезли на базу, привезли на базу - растворился сразу!" (С) ))
показати весь коментар
06.11.2022 13:03 Відповісти
Нехай згорить
показати весь коментар
06.11.2022 12:59 Відповісти


Будем.
показати весь коментар
06.11.2022 13:00 Відповісти
Отже завтра будуть фігачити ракетами. Типу помста..
Тварі москальські
показати весь коментар
06.11.2022 13:00 Відповісти
а то они и так ракетами не раскидываються)....как то пох часов 6 без света посидеть главное больше урона кацапне нанести больше тварей в пекло затащить,а посидеть пару часов без света не велика цена за такой душевный кайф.
показати весь коментар
06.11.2022 13:03 Відповісти
и еще заметил что кацапня делает ракетные обстрелы если что то серйозное мы лупанули,а белгород ни в этой системе координат сколько уже там было хлопков и с прилетами по нам это не было связано,исчего делаем вывод что кацапам в кремле тупо ******* на тот белгород)))а вот мостик и флот со 2 флагманом выведеным из строя это совсем другое,больной мозоль)
показати весь коментар
06.11.2022 13:10 Відповісти
Та не дуже то і *пои..ть*. бо це ж пальне. яке йде на їх техніку. яка йде в Україну.....
показати весь коментар
06.11.2022 13:51 Відповісти
О,це вже щось.
показати весь коментар
06.11.2022 13:00 Відповісти
надо расшырять географию хлопков,а то один нещасный белгород за весь кацапстан оддуваеться)
показати весь коментар
06.11.2022 13:01 Відповісти
Там теж є українці. Партизанять.
показати весь коментар
06.11.2022 13:03 Відповісти
Ай ай ай, а кто же это сделал? 🙄
показати весь коментар
06.11.2022 13:06 Відповісти
- Рабинович, у вас алиби есть?
- А шо это такое?
- Ну, видел ли вас кто-нибудь во время убийства?
- Слава богу, нет.
показати весь коментар
06.11.2022 13:16 Відповісти
😁
показати весь коментар
06.11.2022 13:21 Відповісти
Моя мрія спалений Мозирський НПЗ ... і взагалі щоб палала вся московія!
показати весь коментар
06.11.2022 13:10 Відповісти
З українського селища Виступовичі, яке біля кордону з бульбою до пасьолка Михалки де розташований Мозирський НПЗ по трасі всього 51 км ................. Напряму ще блище !

Коли України знищить Мозирський НПЗ ?!
показати весь коментар
06.11.2022 13:17 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2022 13:15 Відповісти
Что то не очень она и масштабная как для нефтебазы с такими бочками
показати весь коментар
06.11.2022 13:16 Відповісти
Хаи горит -- шо згорит те не зогниє .
показати весь коментар
06.11.2022 13:23 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2022 13:27 Відповісти
пошли проверки в путлеровских войсках "куда делись деньги на войну"... Ожидаемо что нефтебазы даже за Уралом будут пылать. Думаю что следующими пожарищами станут склады с обмундированием и продовольствием.
показати весь коментар
06.11.2022 13:38 Відповісти
Молюся , щоби на параші , згоріли всі кацапи до тла , бо вони заслуговують
на пождорож до пекла😡
показати весь коментар
06.11.2022 13:42 Відповісти
Це підсвітка компенсує відсутність світла в українських містах і хоча не дуже світить, але зате як гріє душу, - кацапи вдавіться слиною од заздрощів, який кайф на вихідні отримали українці 😝😝😝😝😝😝😝😜
показати весь коментар
06.11.2022 13:44 Відповісти
лепота у свинисобак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!нюхайте ***********..............................
показати весь коментар
06.11.2022 13:47 Відповісти
ето нє пожар а отріцатєльноє возгораніє і задимлєніє
показати весь коментар
06.11.2022 13:49 Відповісти
А славненько то як, горить!
показати весь коментар
06.11.2022 13:51 Відповісти
Це вже ніби буденне явище.
показати весь коментар
06.11.2022 13:55 Відповісти
Хай по всій рашці горять нафтобази, доречі на фото вогонь невеликий.
памятаю як колись горіла нафтобаза БРСМ ід Київом, ото блд тиждень горіла і людей скільки загинуло, а це якась шалость Карлсона.
показати весь коментар
06.11.2022 16:05 Відповісти
«Горіла база, палала, під нею русня стояла» - народна пісня.
показати весь коментар
06.11.2022 17:02 Відповісти
 
 