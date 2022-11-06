У Бєлгородській області масштабна пожежа. За попередніми даними - горить нафтобаза. ФОТО

Масштабна пожежа виникла у Бєлгородській області Росії сьогодні, 6 листопада. Російська влада заявляє про "приліт".

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

"Під обстріл у Грайворонському міському окрузі потрапив промисловий об'єкт. Зайнявся резервуар з розчинником. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби", - повідомив Гладков.

За даними місцевих Telegram-каналів, пожежа сталася на нафтобазі у н.п. Хотмижськ.

"Горить нафтобаза у н.п. Хотмижськ. Багато хто каже саме про приліт. Уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

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