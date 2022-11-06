За добу росіяни обстріляли 7 населених пунктів Донецької області. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж
Російська армія минулої доби обстріляла Авдіївку, Торецьк, Велику Новосілку, Північне, Карлівку, Нетайлове, Уманське.
Про це повідомив відділ комунікації поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог застосував проти мирного населення РСЗВ "Ураган", "Град", артилерію. Зруйновано та пошкоджено 21 цивільний об‘єкт – 18 житлових будинків, адміністративна будівля міської територіальної громади, господарча споруда, автомобіль. Зафіксовано два ракетних удари по Лиману та обстріли з "Градів" міста Авдіївка. Російські снаряди поцілили в оселі мешканців. За попередніми даними, люди не постраждали. З РСЗВ "Ураган" та артилерії ворог атакував Торецьк, є вбиті та поранені цивільні мешканці, пошкоджено чотири оселі", - йдеться в повідомленні.
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