Окупанти завдали удару по Вільнянщині на Запоріжжі, ймовірно ракетами х-31. ФОТОрепортаж
Ворог продовжує обстрілювати мирні громади в Запорізькій області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує гатити по наших мирних громадах. Пів години тому дві ракети ймовірно х-31 вибухнули поблизу одного з населених пунктів Вільнянщини. Цивільна інфраструктура не постраждала. Всі люди цілі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, мешканців закликають не нехтувати безпекою, під час тривоги перебувати в укриттях.
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Александр Чуднивец #474549
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