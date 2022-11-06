Окупанти завдали удару по Вільнянщині на Запоріжжі, ймовірно ракетами х-31. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати мирні громади в Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує гатити по наших мирних громадах. Пів години тому дві ракети ймовірно х-31 вибухнули поблизу одного з населених пунктів Вільнянщини. Цивільна інфраструктура не постраждала. Всі люди цілі", - йдеться в повідомленні.



Крім того, мешканців закликають не нехтувати безпекою, під час тривоги перебувати в укриттях.

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