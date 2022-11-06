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Окупанти завдали удару по Вільнянщині на Запоріжжі, ймовірно ракетами х-31. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати мирні громади в Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує гатити по наших мирних громадах. Пів години тому дві ракети ймовірно х-31 вибухнули поблизу одного з населених пунктів Вільнянщини. Цивільна інфраструктура не постраждала. Всі люди цілі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, мешканців закликають не нехтувати безпекою, під час тривоги перебувати в укриттях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

Окупанти завдали удару по Вільнянщині на Запоріжжі, ймовірно ракетами х-31 01
Окупанти завдали удару по Вільнянщині на Запоріжжі, ймовірно ракетами х-31 02
Окупанти завдали удару по Вільнянщині на Запоріжжі, ймовірно ракетами х-31 03

Автор: 

обстріл (28657) Запорізька область (3639) Старух Олександр (199)


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Лапатниє снайпєра відать работалі...
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06.11.2022 13:39 Відповісти
ЩЕ РАЗ ПРО БОГУСЛАЕВА ( запорожская обл) , который поставлял оркам военные детали и моторы вплоть до октября 2022 и СБУ , которое все это не замечало
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06.11.2022 13:45 Відповісти
ГЕТЬ КАЗНОКРАДІВ МАРЧЕНКО І ЇХ ПОДРУГУ ЯЦИК!!!!
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06.11.2022 13:57 Відповісти
Всі ці радянські директори в основній своїй массі люди кончені...
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06.11.2022 14:01 Відповісти
Абсолютно згоден.Через цих підарасів (радянських директорів), Україна так і не здобула фактичної незалежності. Так і залишалася під протекторатом росії.
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06.11.2022 14:21 Відповісти
Хм... x-31 це ж наче протирадіолокаційні ракети
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06.11.2022 14:45 Відповісти
 
 