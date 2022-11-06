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Новини Фото Війна
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Батько американського добровольця Дейна Партріджа, який загинув в Україні, вирушить сюди як волонтер. ФОТО

Дейн Партрідж з Айдахо віддав життя за Україну в середині жовтня. Його батько вирішив поїхати до нашої країни як волонтер.

Про це повідомила американська волонтерка Кеті Стікель, яка допомагала доправити тіло полеглого бійця з України до США, інформує Цензор.НЕТ.

Вона передала послання від родини Партріджа до українців.

"Українці, сім’я Дейна Партріджа - вбитого в Україні та похованого в Айдахо, США - мала честь, що він одягнув вашу форму, і підтримує вашу справу. Дякуємо за мужність, яку ви демонструєте світу. Його батько приїде в Україну волонтерити в мережі постачання", - написала Стікель.

Дейну Партріджу було 34 роки. Як повідомляє видання East Idaho News, з 2006 по 2012 рік він служив в армії США. У квітні 2022 року ветеран вирушив до України та приєднався до Іноземного Легіону.

Також читайте: Доброволець з Тайваню, який воював за Україну, загинув на Луганщині

Третього жовтня Партрідж був поранений під час бойових дій і впав в кому. Його доправили до шпиталю в Запоріжжі, але врятувати життя добровольця не вдалося, і 11 жовтня він помер.

У Партріджа залишилася дружина та п’ятеро дітей.

Батько американського добровольця Дейна Партріджа, який загинув в Україні, вирушить сюди як волонтер 01
Батько американського добровольця Дейна Партріджа, який загинув в Україні, вирушить сюди як волонтер 02
Батько американського добровольця Дейна Партріджа, який загинув в Україні, вирушить сюди як волонтер 03
Батько американського добровольця Дейна Партріджа, який загинув в Україні, вирушить сюди як волонтер 04
Батько американського добровольця Дейна Партріджа, який загинув в Україні, вирушить сюди як волонтер 05

Автор: 

смерть (6757) США (23032) втрати (4413) добровольці (924)


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Топ коментарі
+53


Вічна пам"ять і подяка від України мужньому Воїну, Людині, Татові п"ятьох дітей ....
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06.11.2022 15:09
+48
Па'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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06.11.2022 15:10
+28
не бачу серед нагород медаль чи орден від України. Можна було б нагородити хоч посмертно як знак поваги.
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06.11.2022 15:35
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Вічна пам"ять і подяка від України мужньому Воїну, Людині, Татові п"ятьох дітей ....
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06.11.2022 15:09 Відповісти
Па'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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06.11.2022 15:10 Відповісти
З курятнику воно скоріш строчить,всього тиждень тому інтернет провели і зарегався.
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06.11.2022 15:28 Відповісти
Всім кацапам із дамбаса туди
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06.11.2022 15:36 Відповісти
Він ох#їє з того що робить ЗЕкоМанда - мородерства.
А тепер можете називати мене "кацапом".
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06.11.2022 15:35 Відповісти
не бачу серед нагород медаль чи орден від України. Можна було б нагородити хоч посмертно як знак поваги.
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06.11.2022 15:35 Відповісти
найЗеленіший нагороджує "Лисих" і Пікалових.
І з таких у нього довга черга.
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06.11.2022 16:28 Відповісти
Да, по жадничал клоун, наградить героя иностранца, который приехал в Украину, чтоб защитить её от кровавого ху.ла, напрасно - напрасно...
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06.11.2022 17:11 Відповісти
Слава Герою, що віддав життя за нас українців і незалежність нашої держави. Можливо, потрібна петиція, щоб президент нагородив Героя, щоб діти і сім'я пишались батьком, чоловіком і сином.
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06.11.2022 15:47 Відповісти
Святой человек и великий воин: поступил по Евангельской заповеди:

"Нет больше любви, если кто положит душу за други своя."
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14.11.2022 09:15 Відповісти
Земля пухом загиблим Героям.
Сміливі і високоморальні звичайні люди Америки,
повна протиленість нащій владі.
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06.11.2022 15:50 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава США!!!
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06.11.2022 17:03 Відповісти
Слава Героям!!!
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06.11.2022 17:19 Відповісти
Дякую, Дейн. Ми будемо тебе пам'ятати, як і допомогу всього американського народу.
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06.11.2022 18:19 Відповісти
Герою! Спи спокійно, низький тобі уклін!
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06.11.2022 18:23 Відповісти
Герою Слава!

Вечная память патриоту из США.

США с Украиной.
Разом до перемоги.
United we stand.
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07.11.2022 02:39 Відповісти
 
 