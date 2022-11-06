Батько американського добровольця Дейна Партріджа, який загинув в Україні, вирушить сюди як волонтер. ФОТО
Дейн Партрідж з Айдахо віддав життя за Україну в середині жовтня. Його батько вирішив поїхати до нашої країни як волонтер.
Про це повідомила американська волонтерка Кеті Стікель, яка допомагала доправити тіло полеглого бійця з України до США, інформує Цензор.НЕТ.
Вона передала послання від родини Партріджа до українців.
"Українці, сім’я Дейна Партріджа - вбитого в Україні та похованого в Айдахо, США - мала честь, що він одягнув вашу форму, і підтримує вашу справу. Дякуємо за мужність, яку ви демонструєте світу. Його батько приїде в Україну волонтерити в мережі постачання", - написала Стікель.
Дейну Партріджу було 34 роки. Як повідомляє видання East Idaho News, з 2006 по 2012 рік він служив в армії США. У квітні 2022 року ветеран вирушив до України та приєднався до Іноземного Легіону.
Третього жовтня Партрідж був поранений під час бойових дій і впав в кому. Його доправили до шпиталю в Запоріжжі, але врятувати життя добровольця не вдалося, і 11 жовтня він помер.
У Партріджа залишилася дружина та п’ятеро дітей.
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Вічна пам"ять і подяка від України мужньому Воїну, Людині, Татові п"ятьох дітей ....
А тепер можете називати мене "кацапом".
І з таких у нього довга черга.
"Нет больше любви, если кто положит душу за други своя."
Сміливі і високоморальні звичайні люди Америки,
повна протиленість нащій владі.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава США!!!
Вечная память патриоту из США.
США с Украиной.
Разом до перемоги.
United we stand.