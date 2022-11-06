Батько американського добровольця Дейна Партріджа, який загинув в Україні, вирушить сюди як волонтер. ФОТО

Дейн Партрідж з Айдахо віддав життя за Україну в середині жовтня. Його батько вирішив поїхати до нашої країни як волонтер.

Про це повідомила американська волонтерка Кеті Стікель, яка допомагала доправити тіло полеглого бійця з України до США, інформує Цензор.НЕТ.

Вона передала послання від родини Партріджа до українців.

"Українці, сім’я Дейна Партріджа - вбитого в Україні та похованого в Айдахо, США - мала честь, що він одягнув вашу форму, і підтримує вашу справу. Дякуємо за мужність, яку ви демонструєте світу. Його батько приїде в Україну волонтерити в мережі постачання", - написала Стікель.

Дейну Партріджу було 34 роки. Як повідомляє видання East Idaho News, з 2006 по 2012 рік він служив в армії США. У квітні 2022 року ветеран вирушив до України та приєднався до Іноземного Легіону.

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Третього жовтня Партрідж був поранений під час бойових дій і впав в кому. Його доправили до шпиталю в Запоріжжі, але врятувати життя добровольця не вдалося, і 11 жовтня він помер.

У Партріджа залишилася дружина та п’ятеро дітей.









