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Росіяни знищили будинок культури та спорту в Гуляйполі. ФОТОрепортаж

Уночі російські війська розбили великий будинок культури та спорту в центрі Гуляйполя Запорізької області.

Про це у фейсбуці повідомляє Гуляйпільська міська територіальна громада, передає Цензор.НЕТ.

"З першого погляду навіть важко зрозуміти, що це осередок культури і спорту Гуляйпільської громади. Цієї ночі було знищено великий зал КСК Сучасник. Скільки концертів, перемог, досягнень і зустрічей. Це все тепер у нашій пам'яті. Наше містечко, наше зранене, нескорене Гуляйполе", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ракетного удару по Гуляйполю. Загинули заступник голови громади Савицький та керівник "Благоустрійсервісу" Косаренко

Росіяни знищили будинок культури та спорту в Гуляйполі 01
Росіяни знищили будинок культури та спорту в Гуляйполі 02

Автор: 

Гуляйполе (97) обстріл (28657) Запорізька область (3639)


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Про людяність... Стою в черзі в гіпермаркеті Таврія Б. Позаду підійшов чоловік, дивно що він виклав на кешконвейер засушений кріп і пляшку з якоюсь світлокоричневою рідиною. Їх було двоє і розмовляли приємною співучою.
Я узяв коті корму (ото проглота ж) і собі копченої ковбаси на вранішні бутери. Поки стояв, накидав собі ще батончиків Рошен і для дружини Баунті. Потім положив ще один батон баунті, але вже за своєю групою. Касир пробила усе, я розрахувався і, наступний. Бере баунті, а чолов'яга каже, то не його. Я кажу, окремим чеком, бийте, це моє.В она трохов зашарилась, але спонувалась і пробила. Розраховуюсь, дочекався чеку і віддаю батончик з чеком продавщині... Чули б ви та бачили ті очі та тей захват від тієї дівчини... Глянув ненароком в очі чолов'яги. Той був чисто в ступорі, але приємному.
Давайте робити приємне людям. Не важливо хто вони, і як вони працюють. Такі поступки просто єднять нас.
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06.11.2022 17:45 Відповісти
А я сьогодні з дружиною пішов на ринок картоплі купити. Купляємо в однієї і тієї ж жіночки вже декілька років. Вона набирає та й каже. Ну виприставляєте звонила кума з росії. (вона років 20 назад вийшла заміж за кацапа і поїхала до нього жити) Жінці близько 60 років. Та питає мене. Каже, кума, а це правда шо ви там дітей їсте? Кажу їй, ти шо чокнулась на старості літ? Ти 40 років в Україні прожила, шо ти тут їла?! А та каже, ну не знаю... Люди ж просто так говорити не будуть...
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06.11.2022 17:51 Відповісти
А я б таким сказав що, так, їмо. А що робити, коли у нас голодуха, холод, злидні та неміч. Най вони кичуються від обурення.
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06.11.2022 18:00 Відповісти
Нічого... Нестор Іванович з того світу кацапсячим свиням помститься...
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06.11.2022 17:45 Відповісти
А памятник Нестору Ивановичу цiлий?
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06.11.2022 19:36 Відповісти
Скоти,***
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06.11.2022 17:46 Відповісти
На месте мацквы реанимировать мокшинские болота. Пусть лучше H2S дурно пахнет, чем сруZким мигом.
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06.11.2022 17:49 Відповісти
Зате поставили пам'ятник члєніну в Мелітополі-як символічно кацапи підкреслюють шо вони-світове дно і лайно!
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06.11.2022 18:09 Відповісти
Какой хромосомой думает эта восточная орда? Какой им вообще толк иметь рядом с собой разрушенную страну? Не, ну просто дeбилы бл*. Неважно, сами украинцы будут отстраивать Украину, или побеждённые «братаны», всё равно это займёт время, потребует средств. Вот что плохо в автократиях, что несколько полудохлых правителей могут так безответсвенно себя вести, скажем так. А ведь даже боялись сказать правду «главному», будущему «всея руси». Система, её мaть…
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06.11.2022 19:00 Відповісти
 
 