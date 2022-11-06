Росіяни знищили будинок культури та спорту в Гуляйполі. ФОТОрепортаж

Уночі російські війська розбили великий будинок культури та спорту в центрі Гуляйполя Запорізької області.

Про це у фейсбуці повідомляє Гуляйпільська міська територіальна громада, передає Цензор.НЕТ.

"З першого погляду навіть важко зрозуміти, що це осередок культури і спорту Гуляйпільської громади. Цієї ночі було знищено великий зал КСК Сучасник. Скільки концертів, перемог, досягнень і зустрічей. Це все тепер у нашій пам'яті. Наше містечко, наше зранене, нескорене Гуляйполе", - йдеться у повідомленні.

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