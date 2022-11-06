Росіяни знищили будинок культури та спорту в Гуляйполі. ФОТОрепортаж
Уночі російські війська розбили великий будинок культури та спорту в центрі Гуляйполя Запорізької області.
Про це у фейсбуці повідомляє Гуляйпільська міська територіальна громада, передає Цензор.НЕТ.
"З першого погляду навіть важко зрозуміти, що це осередок культури і спорту Гуляйпільської громади. Цієї ночі було знищено великий зал КСК Сучасник. Скільки концертів, перемог, досягнень і зустрічей. Це все тепер у нашій пам'яті. Наше містечко, наше зранене, нескорене Гуляйполе", - йдеться у повідомленні.
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Я узяв коті корму (ото проглота ж) і собі копченої ковбаси на вранішні бутери. Поки стояв, накидав собі ще батончиків Рошен і для дружини Баунті. Потім положив ще один батон баунті, але вже за своєю групою. Касир пробила усе, я розрахувався і, наступний. Бере баунті, а чолов'яга каже, то не його. Я кажу, окремим чеком, бийте, це моє.В она трохов зашарилась, але спонувалась і пробила. Розраховуюсь, дочекався чеку і віддаю батончик з чеком продавщині... Чули б ви та бачили ті очі та тей захват від тієї дівчини... Глянув ненароком в очі чолов'яги. Той був чисто в ступорі, але приємному.
Давайте робити приємне людям. Не важливо хто вони, і як вони працюють. Такі поступки просто єднять нас.