Міськрада Одеси готує пам’ятник Катерині II до демонтажу, - "Думская". ФОТОрепортаж
У міській раді Одеси пояснили, що пам’ятник Катерині II обнесли парканом та накрили чорним поліетиленом в межах підготовки до демонтажу.
Про це повідомляє одеське видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.
"Пам'ятник Катерині II на однойменній площі в Одесі обнесли парканом у процесі підготовки до демонтажу скульптурної композиції. Про це повідомила одеська мерія", - йдеться в публікації.
Як передає кореспондент "Думської", висота паркану навколо пам'ятника російській імператриці вже досягла семи метрів. Судячи з усього, комунальники мають намір повністю закрити скульптурну композицію плитами ДВП.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що пам’ятник оточили парканом та накрили чорним поліетиленом.
Нагадаємо, 2 листопада невідомі вдягнули на голову пам’ятника ковпак ката, а в руки Катерині дали зашморг.
Одеська міськрада провела серед містян опитування щодо того, що робити з монументом. Більшість висловилися за те, щоб демонтувати пам’ятник.
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Скільки ж, за 30 років відновлення Незалежності України, лайна пробилося до влади і гадить Україні!!
Як важко вони від мухосранську відриваються з такими катьками!!!
Смерть рашистам ***** та їх гнидам при владі, що жирують на крові УКРАІЦІВ !!!
Ці "пам"ятники" треба знищити, розтовкти на щебінь і пустити для відбудови наших міст і сіл , понівечених кацапськими окупантами! Хоч якась користь буде...
Мабуть таки кідалово. А памятник курів Катерині другій треба знищити, ії зображень вистачає і на папері.