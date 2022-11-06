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Міськрада Одеси готує пам’ятник Катерині II до демонтажу, - "Думская". ФОТОрепортаж

У міській раді Одеси пояснили, що пам’ятник Катерині II обнесли парканом та накрили чорним поліетиленом в межах підготовки до демонтажу.

Про це повідомляє одеське видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.

"Пам'ятник Катерині II на однойменній площі в Одесі обнесли парканом у процесі підготовки до демонтажу скульптурної композиції. Про це повідомила одеська мерія", - йдеться в публікації.

Як передає кореспондент "Думської", висота паркану навколо пам'ятника російській імператриці вже досягла семи метрів. Судячи з усього, комунальники мають намір повністю закрити скульптурну композицію плитами ДВП.

Також дивіться: Окупанти повернули до Мелітополя пам’ятник Леніну, демонтований у 2015 році. ФОТО

Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що пам’ятник оточили парканом та накрили чорним поліетиленом.

Нагадаємо, 2 листопада невідомі вдягнули на голову пам’ятника ковпак ката, а в руки Катерині дали зашморг.

Одеська міськрада провела серед містян опитування щодо того, що робити з монументом. Більшість висловилися за те, щоб демонтувати пам’ятник.

Міськрада Одеси готує пам’ятник Катерині II до демонтажу, - Думская 01
Міськрада Одеси готує пам’ятник Катерині II до демонтажу, - Думская 02
Міськрада Одеси готує пам’ятник Катерині II до демонтажу, - Думская 03
Міськрада Одеси готує пам’ятник Катерині II до демонтажу, - Думская 04
Міськрада Одеси готує пам’ятник Катерині II до демонтажу, - Думская 05
Міськрада Одеси готує пам’ятник Катерині II до демонтажу, - Думская 06

Автор: 

демонтаж (193) Катерина ІІ (21) Одеса (5473) пам’ятник (929)


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Топ коментарі
+34
Ця кацапська шльондра має бути викинута з Одеси щоб не смерділа у цьому чудовому українському місті...
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06.11.2022 18:13
+18
А что привязать тросом за голову и дернуть трактором нельзя? Еще пару десятков миллионов на демонтаж выделят?
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06.11.2022 18:17
+18
Кусок этого говна отправить в Берлин на историческую родину этой Шлюхи всем времён и народов...за 1 евро...
Также Украине следует избавится от трупа Петра Столыпина валяющегося в Киевской Лавре....хай везут в Мавзолей чЛенина...там ему уютно...с немецким шпионом и вождём мирового дерьма краснопузого...
Слава ЗСУ ♥️🖤 та генералу Залужному ♥️🖤🔱🔱
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06.11.2022 18:34
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А ще є вулиця Катєрінінська.
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06.11.2022 19:58 Відповісти
Памятник слід відправити у Ватікан понтифіку, щоб йому легше думалося про велику рюцку душу
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07.11.2022 01:05 Відповісти
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08.11.2022 07:33 Відповісти
Pamjatnik nado postavit na mwzdunarodnii ouktsion, a dengi dolzny idti dlja VSU. Togda eto tjolka prinesjot prjamuju polzu dlja derzhavy-.
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06.11.2022 20:12 Відповісти
наконец то!давно пора снести памятник этой шлюхе кацапской!
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06.11.2022 20:16 Відповісти
Як будуть демонтувати, нехай Геша пісеньку від царя продекламує - ... спі моя красавіца....
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06.11.2022 20:20 Відповісти
Так на листочку написано: демонтаж і перенесення....будуть зберігать для якихось цілей?
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06.11.2022 20:21 Відповісти
Та вже знімайте цю курву кацапську скоріше!
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06.11.2022 20:26 Відповісти
Та скіки вже можна про цей кусок каміння - кожного дня ці грьобані одесити шось там чудять. Війна у нас на подвірі, люди гинуть ,рушать дома - а ці, плять, з своєю хвойдою носяться. Фу, пілять.
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06.11.2022 20:38 Відповісти
Он беріть приклад з Миколаїва - расхерачили ці комунятьски ідоли і все - нема пам'ятника - нема питань.
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06.11.2022 20:40 Відповісти
Мабуть, привладні готували оце одоробало,катьку-лахудру, для рашистів, але не склалося!!!
Скільки ж, за 30 років відновлення Незалежності України, лайна пробилося до влади і гадить Україні!!
Як важко вони від мухосранську відриваються з такими катьками!!!
Смерть рашистам ***** та їх гнидам при владі, що жирують на крові УКРАІЦІВ !!!
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06.11.2022 21:11 Відповісти
Вона так файно виглядала із зашморгом у руці А якщо б, у зашморгу кожного дня висів свіжий москаль....єх мрії
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06.11.2022 22:21 Відповісти
казацкое кладбище. Его основали казаки Сотниковской Сечи ещё в далёком 18 веке, за несколько лет до ,якобы, основания Одессы.Козаки жили и успели помереть,в несколько покалений ,пока росийская шлюха вообще узнала что есть такая територия.
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06.11.2022 23:42 Відповісти
. Среди могил выделяется одна - в форме подушки с казацкой булавой.

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06.11.2022 23:44 Відповісти
В жодному разі не купляйтеся на цю брехню про т.з. "демонтаж"! Пам"ятник цій курві намірені перенести до спланованого до створення т.з. парку "імперського та радянського спадку". Цю пропозицію висунув продажний ватник мер труханов. Цей "парк " у жодному разі не можна створювати, бо там постійно будуть збиратися кацапські недобитки, продажні сикуни і всяка ватна наволоч і це рано чи пізно призведе до чергового "дома профсоюзов". А курва катерина заїде туди черговим Троянським конем для Одеси. Так точно, доречі, як плани перемістити пам"ятник кату суворову в Ізмаїлі - стоїть зараз оббитий дошками і чекає "перенесення до музею". Ще один Троянський кінь, лише для Ізмаїла.
Ці "пам"ятники" треба знищити, розтовкти на щебінь і пустити для відбудови наших міст і сіл , понівечених кацапськими окупантами! Хоч якась користь буде...
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07.11.2022 08:14 Відповісти
не спадку, а парк монументiв при музеї злочинiв расєянського тоталитаризму, колонiалiзму, злочинiв сраних здохших расєянської недоiмперiї,савєйськогу союзу та злочинiв нинiшньої здихаїчої сраної фашистської ерефiї.


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08.11.2022 07:45 Відповісти
Більше схоже на консервацію....
Мабуть таки кідалово. А памятник курів Катерині другій треба знищити, ії зображень вистачає і на папері.
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07.11.2022 14:57 Відповісти
Невже це сталося?!
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07.11.2022 22:44 Відповісти
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