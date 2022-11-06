Міськрада Одеси готує пам’ятник Катерині II до демонтажу, - "Думская". ФОТОрепортаж

У міській раді Одеси пояснили, що пам’ятник Катерині II обнесли парканом та накрили чорним поліетиленом в межах підготовки до демонтажу.

Про це повідомляє одеське видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.

"Пам'ятник Катерині II на однойменній площі в Одесі обнесли парканом у процесі підготовки до демонтажу скульптурної композиції. Про це повідомила одеська мерія", - йдеться в публікації.

Як передає кореспондент "Думської", висота паркану навколо пам'ятника російській імператриці вже досягла семи метрів. Судячи з усього, комунальники мають намір повністю закрити скульптурну композицію плитами ДВП.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що пам’ятник оточили парканом та накрили чорним поліетиленом.

Нагадаємо, 2 листопада невідомі вдягнули на голову пам’ятника ковпак ката, а в руки Катерині дали зашморг.

Одеська міськрада провела серед містян опитування щодо того, що робити з монументом. Більшість висловилися за те, щоб демонтувати пам’ятник.











