Росіяни випустили 72 снаряди по Ворожбі на Сумщині: одна жінка загинула, одна - поранена. ФОТОрепортаж

З території Росії по Ворожбянській громаді Сумської області лише за добу прилетіло 72 снаряди. Одна з місцевих жительок загинула, інша отримала поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал голови ОВА Сумської області Дмитра Живицького.

"По Ворожбянській громаді з росії за день прилетіло 72 (!) снаряди.

Опівдні ворог гатив зі ствольної артилерії. "Прильоти" були на вулицях, на подвір’ях місцевих мешканців, були й прямі попадання в будівлі.

Згодом цю ж громаду обстріляли ще й з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

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Дуже пошкоджені 3 приватні будинки. Від однієї оселі мало що вціліло. Також зруйновані літня кухня, лазня та сараї.

Пошкоджені електромережі та осколками побиті газові труби.

На місці працюють аварійні бригади.

Снаряди також розривалися біля багатоквартирного будинку. Три квартири пошкоджені: вибиті вікна, вирвані віконні рами, двері.

На жаль, маємо смертельний випадок. Осколком убило місцеву 62-річну жительку, яка під час обстрілу була на городі.

Снаряд розірвався якраз за кілька метрів від неї.

Ще одна місцева жителька поранена", - розповів Живицький.

"Через російські терористичні обстріли сьогодні була пошкоджена залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом. Усі, хто знаходяться в поїздах у межах Сумської області чи мають плани на найближчий час їхати - слідкуйте за повідомленнями. Буде організована евакуація та підвіз", - додав він пізніше.











