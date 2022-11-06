УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11826 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
3 412 8

Росіяни випустили 72 снаряди по Ворожбі на Сумщині: одна жінка загинула, одна - поранена. ФОТОрепортаж

З території Росії по Ворожбянській громаді Сумської області лише за добу прилетіло 72 снаряди. Одна з місцевих жительок загинула, інша отримала поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал голови ОВА Сумської області Дмитра Живицького.

"По Ворожбянській громаді з росії за день прилетіло 72 (!) снаряди.

Опівдні ворог гатив зі ствольної артилерії. "Прильоти" були на вулицях, на подвір’ях місцевих мешканців, були й прямі попадання в будівлі.

Згодом цю ж громаду обстріляли ще й з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Сумщині збито ворожий безпілотник, - Живицький. ФОТО

Дуже пошкоджені 3 приватні будинки. Від однієї оселі мало що вціліло. Також зруйновані літня кухня, лазня та сараї.
Пошкоджені електромережі та осколками побиті газові труби.

На місці працюють аварійні бригади.

Снаряди також розривалися біля багатоквартирного будинку. Три квартири пошкоджені: вибиті вікна, вирвані віконні рами, двері.

На жаль, маємо смертельний випадок. Осколком убило місцеву 62-річну жительку, яка під час обстрілу була на городі.
Снаряд розірвався якраз за кілька метрів від неї.

Ще одна місцева жителька поранена", - розповів Живицький.

"Через російські терористичні обстріли сьогодні була пошкоджена залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом. Усі, хто знаходяться в поїздах у межах Сумської області чи мають плани на найближчий час їхати - слідкуйте за повідомленнями. Буде організована евакуація та підвіз", - додав він пізніше.

Росіяни випустили 72 снаряди по Ворожбі на Сумщині: одна жінка загинула, одна - поранена 01
Росіяни випустили 72 снаряди по Ворожбі на Сумщині: одна жінка загинула, одна - поранена 02
Росіяни випустили 72 снаряди по Ворожбі на Сумщині: одна жінка загинула, одна - поранена 03
Росіяни випустили 72 снаряди по Ворожбі на Сумщині: одна жінка загинула, одна - поранена 04
Росіяни випустили 72 снаряди по Ворожбі на Сумщині: одна жінка загинула, одна - поранена 05
Росіяни випустили 72 снаряди по Ворожбі на Сумщині: одна жінка загинула, одна - поранена 06

Автор: 

армія рф (17509) обстріл (28657) Сумська область (3714)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
06.11.2022 18:21 Відповісти
Росіяни випустили 72 снаряди по Ворожбі на Сумщині: одна жінка загинула, одна - поранена.

бутусов які срассіянє? - кацапи москалі мокші але точніше - кацапи бо то помісь всіх істот від бурят до мордви від татарви до чувашів від удмуртів до мансі
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
бутусов дай команду своїм малограмотним писакам писати в розрізі історичної справедливості
показати весь коментар
06.11.2022 18:35 Відповісти
Горіть в пеклі москалі. Тримайтесь і бережіть людей
показати весь коментар
06.11.2022 18:43 Відповісти
Що творять рашинські потвори, скільки людей загинуло ні за що, скільки зруйновано життів.
показати весь коментар
06.11.2022 19:04 Відповісти
ну, сцук, буде тобі, враже, Ворожба.
буде тобі, враже, так, як відьма скаже!

https://www.youtube.com/watch?v=Oq5eyrWhvQU
показати весь коментар
06.11.2022 19:08 Відповісти
я сподіваюся туди відповідь полетіла.
чи ні?
чи знову проковтнули, як радять ситі бюргери, аби не провокувати і не нагнітати?
показати весь коментар
06.11.2022 19:09 Відповісти
Аж один раз
показати весь коментар
06.11.2022 19:50 Відповісти
всё и все, что и кто может ответить - сейчас на "внезапных" восточных и южных фронтах. Поэтому ответов в презжающий в Тёткино "урал" с миномётом в кузове долго не будет. Как это ни цинично, но это закономерный процесс исторического естественного отбора: подсказать средний процент голосования во втором туре в 19-м году жителей улиц куйбышева и маршала ворошилова в Ворожбе? или не надо?
показати весь коментар
06.11.2022 20:05 Відповісти
 
 