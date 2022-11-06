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Російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль на Харківщині, водія поранено, – Нацполіція. ФОТО

45-річного мешканця Куп’янського району Харківської області поранено внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських окупантів 6 листопада.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу Національної поліції в Харківській області.

Російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль на Харківщині, водія поранено, – Нацполіція 01

"Вибух пролунав між двома населеними пунктами. За попередньою інформацією, ворожий протитанковий снаряд влучив в автомобіль цивільної особи, місцевого жителя. Чоловік їхав додому. Він отримав тілесні ушкодження. Поліцейські спільно з військовослужбовцями доправили потерпілого до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль на Харківщині, водія поранено, – Нацполіція 02

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Російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль на Харківщині, водія поранено, – Нацполіція 03

Вирішується питання про порушення кримінального провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Автор: 

обстріл (28657) Нацполіція (15198) Харківщина (6054)


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Крепкая машина Фиат. Противотанковый снаряд не разорвал.
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06.11.2022 20:26 Відповісти
У сорочці народився дядько....
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06.11.2022 20:29 Відповісти
Машина в гі@но, а мешканець лише поранений?!
Та він щасливчик!
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06.11.2022 20:29 Відповісти
нихренасебе.... вот вам и ведро с гайками !!!
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06.11.2022 20:31 Відповісти
Я думаю, что чел вышел из горящей машины, подошел к ******** танкистам и сказал:
- "I need your clothes, your boots and your motorcycle"
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07.11.2022 03:15 Відповісти
 
 