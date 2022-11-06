Російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль на Харківщині, водія поранено, – Нацполіція. ФОТО
45-річного мешканця Куп’янського району Харківської області поранено внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських окупантів 6 листопада.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу Національної поліції в Харківській області.
"Вибух пролунав між двома населеними пунктами. За попередньою інформацією, ворожий протитанковий снаряд влучив в автомобіль цивільної особи, місцевого жителя. Чоловік їхав додому. Він отримав тілесні ушкодження. Поліцейські спільно з військовослужбовцями доправили потерпілого до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.
Вирішується питання про порушення кримінального провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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