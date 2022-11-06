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Кораблі Тихоокеанського флоту РФ повертаються в пункт базування через заборону Туреччини на вхід до Чорного моря. ФОТО

Кораблі Тихоокеанського флоту РФ повертаються після 9 місяців простою через заборону Туреччини на вхід до Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Кораблі Тихоокеанського флоту РФ повертаються в пункт базування через заборону Туреччини на вхід до Чорного моря 01

"В Сингапурські протоці були зафіксовані Ракетний крейсер Тихоокеанськогофлоту РФ Varyag (011), великий протичовновий корабель Admiral Tributs (564), що повертаються з Середземного моря, де пробули 9 місяців, готуючись до заходу в Чорне море - для участі у нападі на Україну. На трубах - літери Z та V". Про це повідомив керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Кораблі Тихоокеанського флоту РФ повертаються в пункт базування через заборону Туреччини на вхід до Чорного моря 02

Також читайте: Атаку на фрегат ЧФ біля Севастополя могла здійснити Україна, це була б стримана відповідь на масштабні бомбардування цивільних об’єктів Росією, - ISW

Кораблі Тихоокеанського флоту РФ повертаються в пункт базування через заборону Туреччини на вхід до Чорного моря 03

Це пов'язано з тим, що в умовах заборони Туреччиною проходження військових кораблів РФ через протоки Дарданелли та Босфор, ескадра РФ в Середземному морі виявилася "законсервованою".

Неможливість ремонту та обслуговування кораблів РФ в європейських портах країн Середземного моря змусить РФ повертати кораблі Північного, Балтийського та Тихоокеанського флотів в пункти базування для ремонту.

Також читайте: До Європи прямує ще одна американська авіаносна група, - ЗМІ

Автор: 

армія рф (17509) флот (331) Чорне море (1670)


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Топ коментарі
+56
То вони обісрались після входу американської атомної субмарини декілька днів тому
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06.11.2022 23:11
+52
...випускайте Ашота
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06.11.2022 23:12
+41
Теперь понятно почему ***** так срочно требует формального *окончания войны*. Одной из причин снять ограничения Турции на вхождение военных кораблей рашистов в Черное море.
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06.11.2022 23:11
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То вони обісрались після входу американської атомної субмарини декілька днів тому
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06.11.2022 23:11 Відповісти
Від дронів вони обісрались. І дососали останній сухарик - от і відчалюють
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07.11.2022 01:36 Відповісти
Атомна субмарина - це не міномет і не "Джавелін" Це - "довга рука", яка може дістать будь-яку точку Середземного моря навіть від американського атлантичного узбережжя Для цього їй не треба в Середземне море заходить! А от ремонт і поповнення запасів продовольства, води і пального, посеред моря, для російських кораблів - проблема! Та й турки, видно, попередили, що запускать "Калібри" над своєю територією не дозволять і в Чорне море не запустять І все - на законних підставах! От і прийшлося кацапам, "несолоно хлебавши", повертаться на Тихий океан та Балтику з Сєвєроморськом
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07.11.2022 04:03 Відповісти
тобто про "подльотноє врємя" ти нічого не чув? яке ще "американського атлантичного узбережжя"?!
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07.11.2022 04:12 Відповісти
Ой як страшно! Я про "подльотное время" чув мабуть більше ніж ти - бо півжиття в авіації прослужив А " американське атлантичне узбережжя" - це територія США на якій стоять Бостон Нью-Йорк Норфолк і навіть Саванна флоридська А також велика маса міст меншого калібру
Ти-б уже на "Шарікова" змінив "нік" Його теж "Поліграфом" називали
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07.11.2022 05:08 Відповісти
Теперь понятно почему ***** так срочно требует формального *окончания войны*. Одной из причин снять ограничения Турции на вхождение военных кораблей рашистов в Черное море.
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06.11.2022 23:11 Відповісти
Тут строго Турки держат проливы

Никаких поблажек

Иначе пришлось бы и корабли НАТО впустить
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06.11.2022 23:12 Відповісти
Туреччина - країна НАТО, сама собі має дозвіл на прохід протоками давати?
Для ударів по кацапським військам американцям не треба нікуди пливти, вони й з Середземного чудово прострілюють.
Тож те, що тримають - чудово, але зовсім не через те, що бояться проходу кораблів НАТО (особливо авіаносців та океанічних субмарин у чорноморську калюжу, ага).
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06.11.2022 23:44 Відповісти
...випускайте Ашота
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06.11.2022 23:12 Відповісти
Євреї сказали б:
"Я твій флот труба цахал!"
)))
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06.11.2022 23:18 Відповісти
О, так крейсер однотипний з мацквою...
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06.11.2022 23:13 Відповісти
Этому крейсеру повезло
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06.11.2022 23:16 Відповісти
Може по дорозі щось трапитися типу на дельфіна наткнутися і потонути ?)
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06.11.2022 23:15 Відповісти
Дельфинов жалко. Лучше тогда уже на труп х*йла
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07.11.2022 00:01 Відповісти
Вони просто настрахалися наших морських дронів і втікають від біди подалі!
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06.11.2022 23:15 Відповісти


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Реєстрація:06.11.2022
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06.11.2022 23:21 Відповісти
звісно... планову вротакцію від турків отримали, тепер і на базу можна повертати оглоблі... готувати хрюльники до наступної вротакції... яка Сірія, коли в Україні розгром??
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06.11.2022 23:27 Відповісти
відправляють в Сірію кацарилих сабак на заслужений відпочинок з України?
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06.11.2022 23:34 Відповісти
потрібно нашому катеру загрузитись дронами й випливти до того Тартусе... на ревізію. й розрахувати кацаплоханки на сорти...
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06.11.2022 23:46 Відповісти
А де существует флот ЧФ? Його вже разгромили
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06.11.2022 23:53 Відповісти
носії харчів для бичків і крабів? і призів для самок і мамок в вигляді білих жигулів.
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06.11.2022 23:59 Відповісти
Так дайте координати ціх кораблів - треба їх втопити разом з командою
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07.11.2022 00:00 Відповісти
Тартус це пункт забезпечення, ніякий флот там не базується, 2 пірса по 100 метрів і два взвода морської піхоти, вам би в логістику податись, ганяти кораблі з Тихого океану в Сірію для ротації...
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07.11.2022 00:04 Відповісти
В Сірії вони типу переможці, а в Чорному морі трохи не так, 2-а ескадра Рождественского -2
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07.11.2022 00:11 Відповісти
Модамо, не пхайтеся зі своєю варварською мовою на форум інтелігентних бандерівців. Лєнта.ру, газєта. ру - ото вам туди...
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07.11.2022 01:04 Відповісти
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07.11.2022 20:17 Відповісти
😁👍
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07.11.2022 00:17 Відповісти
кацап-ворога раціонально бити скрізь... і в владивостоці і в сартирі... головне, щоб по-більше...
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06.11.2022 23:53 Відповісти
Это ненадолго. фюреру русни нужно, шоб русское мясо дохло в Украине, а не прохлаждалось в Сирии.
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06.11.2022 23:37 Відповісти
Вони й не збирались входити в Чорне море. Блокували щоб кораблі США не мішали захоплювати
Україну. А зараз, коли флот орди в Чорному морі фактично розбитий - їм нічого більше не залишилось як втікати.
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06.11.2022 23:20 Відповісти
хотів би я побачити як би вони "блокували б" кораблі США
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06.11.2022 23:59 Відповісти
Вони і блокували. США побоялись відправляти свої есмінці в Чорне море.
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07.11.2022 00:04 Відповісти
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Более 15 боевых кораблей и свыше 30 летательных аппаратов принимают участие в учениях Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море, сообщили в Минобороны РФ.

"В учении в Средиземном море задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, - ракетные крейсера "Варяг" и "Маршал Устинов, фрегаты "Адмирал флота Касатонов", "Адмирал Григорович", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения, а также свыше 30 летательных аппаратов ВКС России", - заявили в Минобороны.
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07.11.2022 00:06 Відповісти
"Вася"! Ну ти і "ВАСЯ"! Ти про "конвенцію Монтре" що-небудь чув?
"Конвенція зберігає за торговими суднами всіх країн свободу проходу через протоку як в мирний, так і у воєнний час. Проте режим проходу військових кораблів різний відносно чорноморських і нечорноморських держав. За умови попереднього повідомлення влади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччини чорноморські держави можуть проводити через протоки в мирний час свої військові кораблі будь-якого класу. Для військових кораблів нечорноморських держав введені істотні обмеження по класу (проходять лише дрібні надводні кораблі) і по тоннажу. Загальний тоннаж військових суден нечорноморських держав в Чорному морі не повинен перевищувати 30 000 тон (з можливістю підвищення цього мінімуму до 45 000 тон у разі збільшення ВМС чорноморських країн) з терміном перебування не більше 21 діб. У разі участі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччини у війні, а також якщо вона вважатиме, що їй безпосередньо загрожує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 війна , їй надано право дозволяти або забороняти прохід через протоки будь-яких військових кораблів. Під час війни, в якій вона не бере участь, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8 протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави".
А для американських кораблів не треба заходить в Чорне море щоб ударить по ЧФ РФ
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07.11.2022 04:16 Відповісти
Кацапи то як раз і хотіли проплити у Чорне море але Турція не пропустила. Про це як раз було в новинах написано. А про блокування - це повна маячня. В Середземному морі базується шостий флот США, перед яким ці кацапські посудині можуть тільки або раком стати або піти на корм крабам.
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07.11.2022 00:36 Відповісти
Все що хотіла кацапня -вона зробила до 23 лютого.
Шесть десантных кораблей 71 бригады Балтийского флота России - «Калининград», «Минск», «Королев», «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» - вошли в Черное море. Как сообщает Министерство обороны России - для проведения учений под руководством главнокомандующего военно-морских сил России адмирала Николая Евменова. Корабли будут участвовать в учениях с 13 по 19 февраля. Также привлечено более 140 боевых кораблей, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих.
Решта флоту блокувала вхід до Босфору.
Дивись карту на той час.
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07.11.2022 00:44 Відповісти
Блокували, це тезис для плєпса, а так тримались купкою, щоб якщо один піде на дно, то інші окажуть допомогу, на інше вони нездатні. Жодного судна вони не заблокували, бо мали би проблеми. Все це угрупування не вартує і чверті флоту одної Турції. І це ми не згадуємо про флоти інших країн Нато в регіоні.
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07.11.2022 09:44 Відповісти
Невже в гуглі забанили чи що? https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3417682-tureccina-ne-pustila-tri-rosijski-korabli-cerez-protoki.html Ось новина від 02.03.2022 де міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив що Туреччина не надала дозволу трьом російським кораблям на прохід через протоки Босфор і Дарданелли. В очевідь ці 3 кораблі не встигли прийти до початку вторгнення, бо плили аж з Тіхого океану. А про "блокування" - це казочки кацапів, мов так вони й хотіли зробити. До речі, де підтвердження що кацапи когось заблокували, або хоч намагалися?
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07.11.2022 10:18 Відповісти
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06.11.2022 23:21 Відповісти
Сумно... втрата можливостей потопити кацап-корита з регіону тихого океану...
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06.11.2022 23:21 Відповісти
Не кажіть наперед. Біля 海參崴 "заваруха" теж незабаром буде, ось побачите
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06.11.2022 23:26 Відповісти
нова "Цусіма" намічається?
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06.11.2022 23:29 Відповісти
Ну, цього гарантувати не буду, але пам'ятаючи "кульбіт" коммі-Китаю у часи Мао, коли совєти різко з найбільшого друга перетворилися мало не на ворога -- виключати нічого не можна.
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07.11.2022 00:41 Відповісти
Не будет там ничего.
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06.11.2022 23:30 Відповісти
Тобто Ви навіть теоретично виключаєте можливість, що комуністичний Китай піде забирати історичні китайські землі на півночі?
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07.11.2022 00:00 Відповісти
зараз так
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07.11.2022 01:08 Відповісти
Нахрена спрашиваеться? Ресурсы и лес они и так за дешево покупают, жить там они не будут да и всякие заводы строить там непрактично и дорого. А вот ресурсов эта авантюра сожрет немало. И да, Китай все войны с внешним противником всегда сливал, потому современный Китай только лает а не кусает. Это даже этот мудак Си понимает.
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07.11.2022 01:15 Відповісти
і Турція послала прєзідєнта расіі путіна нхй, хто ще не посилав?
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06.11.2022 23:24 Відповісти
РКР "Варяг" когда то назывался Червона Украина, теперь для московитов она такой и стала.
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06.11.2022 23:28 Відповісти
Знаю що був Червоний Кавказ. Його називали Червоний Грузин.
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06.11.2022 23:35 Відповісти
Отсос.
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06.11.2022 23:29 Відповісти
Я теж служив на ВПК(Великий Протичовновий Корабель)
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06.11.2022 23:39 Відповісти
Молодість. Буває. Не тільки у вас.
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06.11.2022 23:44 Відповісти
Вітаю...а правда, що тельнік зі служби постійно зберігається вдома?
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07.11.2022 00:30 Відповісти
9місяців простою без обслуги, жрать кацапам вже нічого...
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06.11.2022 23:40 Відповісти
Тількі уявить як вони средиземне море обгадили
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06.11.2022 23:55 Відповісти
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06.11.2022 23:56 Відповісти
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06.11.2022 23:57 Відповісти
Один в один повторюється цусімська сторі. Тоді в 1905 році балтийську ескадру не пустили через Суецький канал і вона огибала Африку витрачаючи вугілля, божевільні кошти і сміх на шпальтах всіеї світової преси. Султану респект !!!
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06.11.2022 23:59 Відповісти
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07.11.2022 00:17 Відповісти
Соснув тунца, корабли убираются нах.
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07.11.2022 00:39 Відповісти
А НАМ НЕОБХІДНО ЇХАТИ В СІНГАПУР ТА ВИЯВЛЯТИ Й ЇБШИТИ ТАМ ВСІХ ПРОПУТІНСЬКИХ РОССІЯН !!!
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07.11.2022 00:39 Відповісти
Тут принято хорошим тоном шукать зраду в словах Эрдогана. Так вот действия Эрдогана.
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07.11.2022 02:11 Відповісти
Русне сосать писос путина!
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07.11.2022 08:41 Відповісти
Слава ЗСУ !!! Віримо в ЗСУ !!! Смерть нацистській ********* !!!
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07.11.2022 08:48 Відповісти
"готовясь к закату в Черное море" - Гугл переводчик о чём то знает больше редакторов Цензора!
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07.11.2022 09:23 Відповісти
Да утопите уже кто нибудь эти корыта там.
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07.11.2022 09:46 Відповісти
Кораблі Тихоокеанського флоту РФ повертаються в пункт базування через заборону Туреччини на вхід до Чорного моря. Джерело:
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07.11.2022 14:52 Відповісти
Типо , румыны ржут.
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07.11.2022 19:55 Відповісти
І болгари і черногорці з хорватами і навіть мадяри з греками )
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07.11.2022 20:37 Відповісти
З Середземного моря...на ТОФ...а не може щось там по дорозі статись? Море воно таке, а ще восени-взимку...
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08.11.2022 05:54 Відповісти
 
 