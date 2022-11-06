Кораблі Тихоокеанського флоту РФ повертаються в пункт базування через заборону Туреччини на вхід до Чорного моря. ФОТО

Кораблі Тихоокеанського флоту РФ повертаються після 9 місяців простою через заборону Туреччини на вхід до Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"В Сингапурські протоці були зафіксовані Ракетний крейсер Тихоокеанськогофлоту РФ Varyag (011), великий протичовновий корабель Admiral Tributs (564), що повертаються з Середземного моря, де пробули 9 місяців, готуючись до заходу в Чорне море - для участі у нападі на Україну. На трубах - літери Z та V". Про це повідомив керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Також читайте: Атаку на фрегат ЧФ біля Севастополя могла здійснити Україна, це була б стримана відповідь на масштабні бомбардування цивільних об’єктів Росією, - ISW

Це пов'язано з тим, що в умовах заборони Туреччиною проходження військових кораблів РФ через протоки Дарданелли та Босфор, ескадра РФ в Середземному морі виявилася "законсервованою".



Неможливість ремонту та обслуговування кораблів РФ в європейських портах країн Середземного моря змусить РФ повертати кораблі Північного, Балтийського та Тихоокеанського флотів в пункти базування для ремонту.

Також читайте: До Європи прямує ще одна американська авіаносна група, - ЗМІ