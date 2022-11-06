Кораблі Тихоокеанського флоту РФ повертаються в пункт базування через заборону Туреччини на вхід до Чорного моря. ФОТО
Кораблі Тихоокеанського флоту РФ повертаються після 9 місяців простою через заборону Туреччини на вхід до Чорного моря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"В Сингапурські протоці були зафіксовані Ракетний крейсер Тихоокеанськогофлоту РФ Varyag (011), великий протичовновий корабель Admiral Tributs (564), що повертаються з Середземного моря, де пробули 9 місяців, готуючись до заходу в Чорне море - для участі у нападі на Україну. На трубах - літери Z та V". Про це повідомив керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.
Це пов'язано з тим, що в умовах заборони Туреччиною проходження військових кораблів РФ через протоки Дарданелли та Босфор, ескадра РФ в Середземному морі виявилася "законсервованою".
Неможливість ремонту та обслуговування кораблів РФ в європейських портах країн Середземного моря змусить РФ повертати кораблі Північного, Балтийського та Тихоокеанського флотів в пункти базування для ремонту.
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Ти-б уже на "Шарікова" змінив "нік" Його теж "Поліграфом" називали
Никаких поблажек
Иначе пришлось бы и корабли НАТО впустить
Для ударів по кацапським військам американцям не треба нікуди пливти, вони й з Середземного чудово прострілюють.
Тож те, що тримають - чудово, але зовсім не через те, що бояться проходу кораблів НАТО (особливо авіаносців та океанічних субмарин у чорноморську калюжу, ага).
"Я твій флот труба цахал!"
)))
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Реєстрація:06.11.2022
Україну. А зараз, коли флот орди в Чорному морі фактично розбитий - їм нічого більше не залишилось як втікати.
"В учении в Средиземном море задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, - ракетные крейсера "Варяг" и "Маршал Устинов, фрегаты "Адмирал флота Касатонов", "Адмирал Григорович", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения, а также свыше 30 летательных аппаратов ВКС России", - заявили в Минобороны.
"Конвенція зберігає за торговими суднами всіх країн свободу проходу через протоку як в мирний, так і у воєнний час. Проте режим проходу військових кораблів різний відносно чорноморських і нечорноморських держав. За умови попереднього повідомлення влади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччини чорноморські держави можуть проводити через протоки в мирний час свої військові кораблі будь-якого класу. Для військових кораблів нечорноморських держав введені істотні обмеження по класу (проходять лише дрібні надводні кораблі) і по тоннажу. Загальний тоннаж військових суден нечорноморських держав в Чорному морі не повинен перевищувати 30 000 тон (з можливістю підвищення цього мінімуму до 45 000 тон у разі збільшення ВМС чорноморських країн) з терміном перебування не більше 21 діб. У разі участі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччини у війні, а також якщо вона вважатиме, що їй безпосередньо загрожує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 війна , їй надано право дозволяти або забороняти прохід через протоки будь-яких військових кораблів. Під час війни, в якій вона не бере участь, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8 протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави".
А для американських кораблів не треба заходить в Чорне море щоб ударить по ЧФ РФ
Шесть десантных кораблей 71 бригады Балтийского флота России - «Калининград», «Минск», «Королев», «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» - вошли в Черное море. Как сообщает Министерство обороны России - для проведения учений под руководством главнокомандующего военно-морских сил России адмирала Николая Евменова. Корабли будут участвовать в учениях с 13 по 19 февраля. Также привлечено более 140 боевых кораблей, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих.
Решта флоту блокувала вхід до Босфору.
Дивись карту на той час.