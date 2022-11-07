Окупанти заявляють про обстріл Донецька, палає приміщення управління залізниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В центрі Донецька сталася масштабна пожежа – зайнялося приміщення управління залізниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у Telegram призначений окупантами так званий глава адміністрації Донецька Олексій Кулемзін.

"Сьогодні вночі внаслідок прямого влучання в будівлю Управління Донецької залізниці у Ворошиловському районі пробито стіну між 3 та 4 поверхами, сталося загоряння", - написав він

Пізніше він додав: "За інформацією на 6:30 ранку: обстріл будівлі Управління залізниці о 3:10 ранку, 3 снаряди РСЗВ "Himars".

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