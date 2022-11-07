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Окупанти заявляють про обстріл Донецька, палає приміщення управління залізниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В центрі Донецька сталася масштабна пожежа – зайнялося приміщення управління залізниці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у Telegram призначений окупантами так званий глава адміністрації Донецька Олексій Кулемзін.
"Сьогодні вночі внаслідок прямого влучання в будівлю Управління Донецької залізниці у Ворошиловському районі пробито стіну між 3 та 4 поверхами, сталося загоряння", - написав він
Пізніше він додав: "За інформацією на 6:30 ранку: обстріл будівлі Управління залізниці о 3:10 ранку, 3 снаряди РСЗВ "Himars".
Топ коментарі
+41 Olena Lynch
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Бамбас так дамбілі, що вони приліт від пуску не відрізняють.
а дивлюсь на фото і бачу
що в лугандоні світло є...а у Київі нема...
На передовій чмобіки,ми їх утілізовуєм.
А треба ще бити по теплим тилам...працює наша розвідка,наносити точні удари.
Нормально дамбить - это в 3 часа ночи воскресенья? Чтоб гарантированно никого не было в здании?
Пару недель назад так же был обстрелян горисполком и Ворошиловский райисполком. Там было раннее утро воскресенья.
Так вышло что Донецк под кацапами. Ща там военные передают власть гражданским.
Где все финансовые документы?
"Зевая" сгорели.
При чем тут ВСУ?
а так...красивое.... и заслуженное...
За все восемь лет и восемь месяцев.
Відключення Е/е по всій Україні?!
Это рукописи не горят. А финансовые документы за милую душу.