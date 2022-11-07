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Затримано колишнього бойовика терористичного угруповання "Призрак", який сподівався "залягти на дно" в Одесі, - СБУ. ФОТО

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника терористичної організації "ЛНР". Він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, потім тривалий час переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області і згодом виїхав до РФ.

"У ході багатоетапної спецоперації співробітники української контррозвідки встановили його місцезнаходження і затримали на Одещині, де він сподівався "залягти на дно". За даними слідства, зловмисником є мешканець південного регіону, який у березні 2015 року виїхав до Ростова-на-Дону. Там вступив до незаконного збройного формування під назвою "Ангел", - йдеться у повідомленні.

Серед іншого, саме це угруповання приховано постачало зброю і боєприпаси терористам так званої "ЛНР" під виглядом "гуманітарних" вантажів з Росії.

За даними СБУ, перебуваючи у лавах бойовиків, він займався матеріально-технічним забезпеченням бригади "Призрак", яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу РФ у захоплених районах Луганщини.

Затримано колишнього бойовика терористичного угруповання Призрак, який сподівався залягти на дно в Одесі, - СБУ 01
Затримано колишнього бойовика терористичного угруповання Призрак, який сподівався залягти на дно в Одесі, - СБУ 02
Затримано колишнього бойовика терористичного угруповання Призрак, який сподівався залягти на дно в Одесі, - СБУ 03
Затримано колишнього бойовика терористичного угруповання Призрак, який сподівався залягти на дно в Одесі, - СБУ 04
Затримано колишнього бойовика терористичного угруповання Призрак, який сподівався залягти на дно в Одесі, - СБУ 05
Затримано колишнього бойовика терористичного угруповання Призрак, який сподівався залягти на дно в Одесі, - СБУ 06

Крім того, зловмисник брав безпосередню участь у підготовці "постановочних" сюжетів для інформресурсів Кремля. Під час пропагандистських заходів він на власному "прикладі" займався популяризацією терористичних угруповань і закликав до їх підтримки серед місцевих жителів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили колишньому бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: СБУ викрила двох колаборантів у щойно визволеному Сватівському районі Луганщини

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Спецоперацію з викриття і затримання зловмисника проводили співробітники СБУ Одеської області за координації Департаменту контррозвідки Служби безпеки та процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Автор: 

бойовик (3414) затримання (4343) Одеса (5476) СБУ (12854)


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Топ коментарі
+24
ну в чем проблема. привязать катьку к груди, и пущай оба залягают на дно. только поглубже, поглубже...
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07.11.2022 09:50
+10
А ха ха , залечь на дно в Одессе . Надо было его сразу на дно порта , а не пиарить на всю Украину
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07.11.2022 10:01
+8
воно там не переховувалось, а вело деверсійну діяльність і підготовку до приходу русні. таких неможна перевиховати. то біомусор.
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07.11.2022 10:05
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ну в чем проблема. привязать катьку к груди, и пущай оба залягают на дно. только поглубже, поглубже...
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07.11.2022 09:50 Відповісти
Проблема в тому, що катьку труханов охороняє, хіба, що обох за компанію.
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07.11.2022 10:04 Відповісти
По морді видно, що його заболотний патріархат переховував.
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07.11.2022 09:53 Відповісти
А як він в Одесу попав?
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07.11.2022 09:58 Відповісти
А ха ха , залечь на дно в Одессе . Надо было его сразу на дно порта , а не пиарить на всю Украину
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07.11.2022 10:01 Відповісти
воно там не переховувалось, а вело деверсійну діяльність і підготовку до приходу русні. таких неможна перевиховати. то біомусор.
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07.11.2022 10:05 Відповісти
В Одесі не одна сволота залягла...яка втікала з Києва та околиць..СБУ там взагалі недопрацьовує..там всі опзжесники та купа колаборантів засіли...Даю гарантію,якби туда окупанти прийшли,то ті гниди б повилазили.
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07.11.2022 10:42 Відповісти
Замочить мразь при "попытке " кбегству‼️
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07.11.2022 11:00 Відповісти
Боже, який малохольний! Мабуть і дівчата не давали
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07.11.2022 11:40 Відповісти
Кастрировать его тупым ножом и в море!! собаку!!
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07.11.2022 11:42 Відповісти
 
 