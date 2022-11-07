Затримано колишнього бойовика терористичного угруповання "Призрак", який сподівався "залягти на дно" в Одесі, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника терористичної організації "ЛНР". Він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, потім тривалий час переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області і згодом виїхав до РФ.

"У ході багатоетапної спецоперації співробітники української контррозвідки встановили його місцезнаходження і затримали на Одещині, де він сподівався "залягти на дно". За даними слідства, зловмисником є мешканець південного регіону, який у березні 2015 року виїхав до Ростова-на-Дону. Там вступив до незаконного збройного формування під назвою "Ангел", - йдеться у повідомленні.

Серед іншого, саме це угруповання приховано постачало зброю і боєприпаси терористам так званої "ЛНР" під виглядом "гуманітарних" вантажів з Росії.

За даними СБУ, перебуваючи у лавах бойовиків, він займався матеріально-технічним забезпеченням бригади "Призрак", яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу РФ у захоплених районах Луганщини.













Крім того, зловмисник брав безпосередню участь у підготовці "постановочних" сюжетів для інформресурсів Кремля. Під час пропагандистських заходів він на власному "прикладі" займався популяризацією терористичних угруповань і закликав до їх підтримки серед місцевих жителів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили колишньому бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Спецоперацію з викриття і затримання зловмисника проводили співробітники СБУ Одеської області за координації Департаменту контррозвідки Служби безпеки та процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.