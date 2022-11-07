Доба на Донеччині: ракетні удари по Краматорську, обстріли низки населених пунктів. ФОТОрепортаж
На світанку росіяни випустили 4 ракети по Краматорську - за попередньою інформацією, без жертв.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, обсяги руйнувань встановлюються.
"На Волноваському напрямку вночі відбувалися інтенсивні артобстріли Вугледара та Павлівки - без жертв. На Донецькому напрямку 2 людини зазнали поранень у Красногорівці, зафіксовано обстріли Мар’їнки та Георгіївки. В Авдіївці вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах міста - без жертв", - йдеться у повідомленні.
Кириленко також інформує, що на Горлівському напрямку найбільше шкоди росіяни завдали Бахмуту - вбили 1 людину, поранили ще 2. Пошкодили 5 приватних будинків, 1 багатоповерхівку та 1 підприємство. У Соледарській громаді інтенсивні обстріли відбувалися поблизу Яковлівки та Бахмутського, також під вогнем - околиці Торецької та Світлодарської громад.
"На Лисичанському напрямку росіяни поранили 1 жителя Лимана, також не припиняються постійні обстріли Торського та Зарічного. Усі російські злочини документуємо. За все будуть відповідати!" - резюмує очільник регіону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль