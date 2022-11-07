УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11998 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
3 017 3

Росіяни вдарили ракетами С-300 по селу у Запорізькому районі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 листопада, рашисти завдали ракетного удару по селу у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Росіяни вдарили ракетами С-300 по селу у Запорізькому районі 01

"Негідники знову гатила по наших селах. Сьогодні, близько восьмої ранку вони обстріляли село Запорізького району ракетами С300. Пошкоджено будівлю будинку культури, склад фермерського господарства та приватні будівлі. Нічого, віддамо сторицею!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 7 ранку окупанти обстрілюють с. Кущове Запорізького району, - ОП


Росіяни вдарили ракетами С-300 по селу у Запорізькому районі 02
Росіяни вдарили ракетами С-300 по селу у Запорізькому районі 03
Росіяни вдарили ракетами С-300 по селу у Запорізькому районі 04

обстріл (28687) Запорізька область (3645) Старух Олександр (199)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 