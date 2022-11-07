Росіяни вдарили ракетами С-300 по селу у Запорізькому районі. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 7 листопада, рашисти завдали ракетного удару по селу у Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Негідники знову гатила по наших селах. Сьогодні, близько восьмої ранку вони обстріляли село Запорізького району ракетами С300. Пошкоджено будівлю будинку культури, склад фермерського господарства та приватні будівлі. Нічого, віддамо сторицею!", - йдеться у повідомленні.
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