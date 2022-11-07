Росіяни завдали двох ракетних ударів по багатоповерхівці у Лимані. Під ворожим вогнем - ще 7 населених пунктів Донеччини. ФОТОрепортаж

За минулу добу російські війська здійснили 14 обстрілів. Є поранені та загиблі мирні мешканці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.



"Задокументовано два ракетні удари в Лимані, є травмовані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається. що армія РФ вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Лиман, Мар’їнка, смт Велика Новосілка, селах Карлівка, Красногорівка.

"Ворог застосував проти мирного населення ракетні системи, артилерію, міномети. Знищено та пошкоджено 11 цивільних об’єктів – 9 житлових будинків, дитячий садок, склад. Найгучніше було в Бахмуті. За добу рашисти обстріляли місто п’ять разів, вбили та поранили цивільних. Руйнувань зазнали один багатоквартирний та шість приватних будинків", - додають у поліції Донецької області.

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