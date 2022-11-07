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Новини Фото Війна
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Росіяни завдали двох ракетних ударів по багатоповерхівці у Лимані. Під ворожим вогнем - ще 7 населених пунктів Донеччини. ФОТОрепортаж

За минулу добу російські війська здійснили 14 обстрілів. Є поранені та загиблі мирні мешканці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

Росіяни завдали двох ракетних ударів по багатоповерхівці у Лимані. Під ворожим вогнем - ще 7 населених пунктів Донеччини 01

"Задокументовано два ракетні удари в Лимані, є травмовані", - йдеться у повідомленні.

Росіяни завдали двох ракетних ударів по багатоповерхівці у Лимані. Під ворожим вогнем - ще 7 населених пунктів Донеччини 02

Зазначається. що армія РФ вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Лиман, Мар’їнка, смт Велика Новосілка, селах Карлівка, Красногорівка.

"Ворог застосував проти мирного населення ракетні системи, артилерію, міномети. Знищено та пошкоджено 11 цивільних об’єктів – 9 житлових будинків, дитячий садок, склад. Найгучніше було в Бахмуті. За добу рашисти обстріляли місто п’ять разів, вбили та поранили цивільних. Руйнувань зазнали один багатоквартирний та шість приватних будинків", - додають у поліції Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ракетні удари по Краматорську, обстріли низки населених пунктів. ФОТОрепортаж


Росіяни завдали двох ракетних ударів по багатоповерхівці у Лимані. Під ворожим вогнем - ще 7 населених пунктів Донеччини 03

Росіяни завдали двох ракетних ударів по багатоповерхівці у Лимані. Під ворожим вогнем - ще 7 населених пунктів Донеччини 04

Читайте: За добу окупанти вбили 1 мирного жителя Донеччини, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА


Росіяни завдали двох ракетних ударів по багатоповерхівці у Лимані. Під ворожим вогнем - ще 7 населених пунктів Донеччини 05
Росіяни завдали двох ракетних ударів по багатоповерхівці у Лимані. Під ворожим вогнем - ще 7 населених пунктів Донеччини 06
Росіяни завдали двох ракетних ударів по багатоповерхівці у Лимані. Під ворожим вогнем - ще 7 населених пунктів Донеччини 07
Росіяни завдали двох ракетних ударів по багатоповерхівці у Лимані. Під ворожим вогнем - ще 7 населених пунктів Донеччини 08

обстріл (28687) Нацполіція (15205) Донецька область (8578)


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Куди влада буде пересиляти людей?
На телемарафон?
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07.11.2022 10:37 Відповісти
Так. Або на асфальт, у крайньому випадку
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07.11.2022 10:45 Відповісти
 
 