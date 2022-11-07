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На Вінниччині священнику однієї з єпархій УПЦ МП повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі, - СБУ. ФОТОрепортаж

За матеріалами Служби безпеки України керуючий однією з єпархій УПЦ МП на Вінниччині отримав повідомлення про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

На Вінничині священнику однієї з єпархій УПЦ МП повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі, - СБУ 01

"Відповідно до висновків незалежної експертизи, проведення якої ініціювала СБУ, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що фігурант отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита.


На Вінничині священнику однієї з єпархій УПЦ МП повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі, - СБУ 02
На Вінничині священнику однієї з єпархій УПЦ МП повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі, - СБУ 03
На Вінничині священнику однієї з єпархій УПЦ МП повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі, - СБУ 04

Вінницька область (1018) СБУ (12854) священник (159) УПЦ МП (1209)


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Топ коментарі
+15
Усі кацапські свині включно з попами у пагонах мають бути викинуті з України назавжди...
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07.11.2022 11:06
+9
Від Андрій Смолій.
Є над чим задуматись.
Бачите ці точки на Закарпатті?

Це стільки тут церков московського патріархату.
Це справжня загроза для національної безпеки.
Нагадую, що після 24.02 на Закарпатті не відбулося жодного переходу до ПЦУ.

Хто там служить?
1) Настоятель Хрестовоздвиженського собору в Ужгороді Димитрій Сидор.
Один з перших, хто отримав в Україні вирок за сепаратизм.
2) Митрополит Марк Петровцій, який керує Хустської єпархією УПЦ МП має російське громадянство і фото його паспорта можна спокійно знайти в інтернеті.
3) Єпископ Симеон Голубка - настоятель чоловічого монастиря, рідний брат якого є одним із заступників патріарха Кіріла і одним з головних у РПЦ, його сестра теж має доволі високу посаду у структурах РПЦ на території РФ.

І це тільки те, що я знаю.

Якщо покопатися більш активно, думаю, що знайти можна буде дуже багато чого цікавого.

П.С. Це не камінь в город саме Закарпаття, подібна проблема в більшості регіонів нашої країни.
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07.11.2022 11:15
+7
кожна ерпецешна тв@рь - це ворог України
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07.11.2022 11:08
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Усі кацапські свині включно з попами у пагонах мають бути викинуті з України назавжди...
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07.11.2022 11:06 Відповісти
кожна ерпецешна тв@рь - це ворог України
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07.11.2022 11:08 Відповісти
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07.11.2022 11:14 Відповісти
Від Андрій Смолій.
Є над чим задуматись.
Бачите ці точки на Закарпатті?

Це стільки тут церков московського патріархату.
Це справжня загроза для національної безпеки.
Нагадую, що після 24.02 на Закарпатті не відбулося жодного переходу до ПЦУ.

Хто там служить?
1) Настоятель Хрестовоздвиженського собору в Ужгороді Димитрій Сидор.
Один з перших, хто отримав в Україні вирок за сепаратизм.
2) Митрополит Марк Петровцій, який керує Хустської єпархією УПЦ МП має російське громадянство і фото його паспорта можна спокійно знайти в інтернеті.
3) Єпископ Симеон Голубка - настоятель чоловічого монастиря, рідний брат якого є одним із заступників патріарха Кіріла і одним з головних у РПЦ, його сестра теж має доволі високу посаду у структурах РПЦ на території РФ.

І це тільки те, що я знаю.

Якщо покопатися більш активно, думаю, що знайти можна буде дуже багато чого цікавого.

П.С. Це не камінь в город саме Закарпаття, подібна проблема в більшості регіонів нашої країни.
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07.11.2022 11:15 Відповісти
https://www.facebook.com/olga.taranenko.716?comment_id=Y29tbWVudDoyNDQ4ODEwMjcxOTM2NDU2XzU0NTI0MDc1NzgyMTU1NTY%3D&__cft__[0]=AZUrf1zxXbtzMtS3FJwolArSHBy-WN9S3W8dRUY9Wn1vGN6kUUEmODw9NZDrObK6_fJMvp3CaXsDZNRml8rBrMU2LG7VLpGj9SW2RXIRbSC-bUWWChugN5YB0jaLi1q4Elq2X6e4QcMyIshM9XTeCXrFSHv_CnteOqTwKRBCOOTj4t005BoZlX5VCNNixjSLOm8&__tn__=R*F Olga Taranenko

Була сьогодні на екскурсії у Покровському жіночому монастирі Києва.

Чудове місто, благодатне.

Але!!!!! Московитске!!!!

Хотя у розповіді монахині майже не було великоруського шовінізму (рік назад - аж перло, через слово: великая расія..) і на українській мові. Перевзуваються.

Що мені різануло в очі: красиві, великі, ковані, двері у собор з барільєфом царя Миколи ІІ....

Як же важко буде гнати гундяєвських попів з Києва!!!
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07.11.2022 11:16 Відповісти
той псевдосвятий ніколай втарой (кривавий в народі) висить у всіх храмах УПЦ МП. Коли починаєш з якимось прихильником МП говорити а в чому ж "святість" ніколая втарого то ніхто не може толком сказати, типу мученик. А коли дізнаються факти про життя та кончину того ніколая то не вірять і тупо вилуплюють очі. А факти то такі:
- цар ніколай другий зп власним бажанням відрікся від престолу в лютому 2017 року ще до жовтневого перевороту тим самим кинувши напризволяще свій "народ", тобто зрдивши його
- перед цим безславно програв в першій світовій втративши купу земель та десятки мільйонів солдатів
- в сибіру де його арештували і розстріляли червоні він просто втікав з охопленої братовбивчою війною країни надіючись приєднатись до військ Колчака і далі виїхати на Захід. І він був вже не царем а звичайним громадянином ік і мільйони інших жертв червоного і білого терорів
- коли найшли типу останки його то тодішній патріарх відмовився відспівувати
- і нареші "святим" він став як завжди в кацапії чисто з політичних міркувань
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07.11.2022 11:41 Відповісти
I-ша Світова війна закінчилася в 1918 році перемогою сил Антанти, до якої входила і Російська імперія. Тож як Микола ІІ міг її програти більше ніж за рік до її завершення? Само ж відречення відбулося не добровільно, а внаслідок масових забастовок і збройних заворушень в Москві і Петрограді (Лютневої революції). Сам цар і його родина, відразу ж були заарештовані Тимчасовим урядом і згодом під охороною були відправлені в Єкатеринбург, де без суду були страчені більшовиками.
Тож Микола ІІ нікуди не тікав, хоча є свідчення, що мав таку можливість, але нею не скористався. РПЦ визнає царську родину "страстотерпцями" - тобто правителями, які смиренно прийняли смерть. Чи є це так, чи є у визнанні факту вбивства, як самого царя так і його дружини, дочок і сина, якесь політичне міркування, кожен вирішує сам для себе.
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07.11.2022 13:11 Відповісти
Все вірно, хоча спочатку був Тобольск.
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07.11.2022 13:18 Відповісти
дивне формулювання..хоча як для мабудь прихильника РПЦ то нормально. Відречення не добровільно чи добровільна, зараз правди важко знайти. Факт що він привів країну до колапсу, зрікся не проявивши ніяких зусиль щодо того щоб врятувати державу якою він правив. А далі він така ж жертва червоного терору як мільйони інших жертв. Така в чому ж "святість"????
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07.11.2022 21:25 Відповісти
Яких це купу земель він втратив, де був фронт станом на лютий 1917? Польщу, населення якої було вороже до москалів? По друге, його заарештували в Царскому Селі а не в Сибіру, та й розстріляли його на Уралі, а не Сибіру.
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07.11.2022 13:15 Відповісти
та роздавіть його машиною
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07.11.2022 11:18 Відповісти
Почему этот московски сатанат еще не запрещен?
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07.11.2022 11:18 Відповісти
Тому що Раді не до них - вони спасають олігархів
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07.11.2022 11:22 Відповісти
Неділя, 01.05.2022

Митрополит Хустський і Виноградівський Марк (Петровцій) є одним з найвпливовіших архієреїв УПЦ МП та чи на найбільшим лобістом рпц на західній Україні.

Попри зростаюче бажання мешканців Закарпаття відмежуватись від діяльності московського патріархату, мтрополит Марк так і не благословив припинення поминання патріарха кіріла (гундяєва), як це зробив його колега http://www.mukachevo.net/ua/news/view/3331071 митрополит Мукачівський Феодор .

Як повідомляє видання https://df.news/2022/05/01/arkhiierej-upts-mp-iakyj-na-zakarpatti-blokuie-rozryv-vidnosyn-z-rpts-vyiavyvsia-hromadianynom-rosijskoi-federatsii/ Духовний фронт України , митрополит Марк (Петровцій) виявився громадянином країни-агресорки - російської федерації. На підтвердження цього, співрозмовники надали редакції ДФУ фотокопію особистого паспорта, виданого міністерством закордонних справ рф на ім'я Ніколая Івановича Петровція.
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07.11.2022 11:24 Відповісти
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/3533282?fbclid=IwAR2V97KYy-_4yCgDQDo_mTyLz_WyYV2S6D8z2w6_8GtrQunXXG9lDzv49Tc
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07.11.2022 11:25 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017261340408&comment_id=Y29tbWVudDoyNDQ4ODEwMjcxOTM2NDU2XzQ1NjIyMTcyOTkxMzYxNQ%3D%3D&__tn__=R*F Іван Цубера

В Дубовому на расейскій мові написано напрямок руху, та назва монастеря, настоятель монастеря теж громадянин Рассеї, тому що держава на це закрила очі, в них свій бізнес
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07.11.2022 11:35 Відповісти
Взагалі-то цим ряженим слугам диявола треба зачитувати підозру тоді,коли вони вже мінімум дві години висять на дубі. Все інше до сраки. Ця істота завтра вийде і їй на все пох.
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07.11.2022 11:54 Відповісти
Діяльність СБУ "вражає" - з десяток її співробітників, в бронежилетах і з автоматами влаштували погоню за митрополитом аби його навіть не затримати, а вручити "повідомлення про підозру". А що в тій "кримінальній справі" можна лише уявити - справа Єжова, Ягоди, Берії живьот і процвєтаєт.
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07.11.2022 12:00 Відповісти
Ну спробуйте підійти до митрополита без десятка сбушників за спиною.
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07.11.2022 13:20 Відповісти
Та да, у митрополита ж "охорона" ого-го, диякон та паламар, ще ті самосівці.
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07.11.2022 13:29 Відповісти
Почему до сих пор не объявлен в международный розыск, не внесен в санкционный список бывший Президент федерации бокса Украины - бандит и сепаратист Владимир Продивус? Эта ватная мразь распространяет антиукраинские настроения среди спортсменов, ворует деньги из бюджета и у ребят-спортсменов, открыто выступает против независимости Украины.
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07.11.2022 12:02 Відповісти
нагадайте його прізвище і поганяло цього сектанта, в нього нещодавно СБУ обшук проводило.
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07.11.2022 12:39 Відповісти
знайшов: "СБУ не називає прізвища митрополита, але джерела ВВС News Україна в спецслужбі повідомили, що це https://www.bbc.com/ukrainian/news-63228632 митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан (в миру Анатолій Єлецьких)"
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07.11.2022 12:54 Відповісти
А чому тілько один чорт кацапський, а дрібніші , місцеві біси, де? Чому ще не в таборі?
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07.11.2022 14:04 Відповісти
 
 