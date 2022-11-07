На Вінниччині священнику однієї з єпархій УПЦ МП повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі, - СБУ. ФОТОрепортаж
За матеріалами Служби безпеки України керуючий однією з єпархій УПЦ МП на Вінниччині отримав повідомлення про підозру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Відповідно до висновків незалежної експертизи, проведення якої ініціювала СБУ, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.
Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що фігурант отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита.
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Є над чим задуматись.
Бачите ці точки на Закарпатті?
Це стільки тут церков московського патріархату.
Це справжня загроза для національної безпеки.
Нагадую, що після 24.02 на Закарпатті не відбулося жодного переходу до ПЦУ.
Хто там служить?
1) Настоятель Хрестовоздвиженського собору в Ужгороді Димитрій Сидор.
Один з перших, хто отримав в Україні вирок за сепаратизм.
2) Митрополит Марк Петровцій, який керує Хустської єпархією УПЦ МП має російське громадянство і фото його паспорта можна спокійно знайти в інтернеті.
3) Єпископ Симеон Голубка - настоятель чоловічого монастиря, рідний брат якого є одним із заступників патріарха Кіріла і одним з головних у РПЦ, його сестра теж має доволі високу посаду у структурах РПЦ на території РФ.
І це тільки те, що я знаю.
Якщо покопатися більш активно, думаю, що знайти можна буде дуже багато чого цікавого.
П.С. Це не камінь в город саме Закарпаття, подібна проблема в більшості регіонів нашої країни.
Була сьогодні на екскурсії у Покровському жіночому монастирі Києва.
Чудове місто, благодатне.
Але!!!!! Московитске!!!!
Хотя у розповіді монахині майже не було великоруського шовінізму (рік назад - аж перло, через слово: великая расія..) і на українській мові. Перевзуваються.
Що мені різануло в очі: красиві, великі, ковані, двері у собор з барільєфом царя Миколи ІІ....
Як же важко буде гнати гундяєвських попів з Києва!!!
- цар ніколай другий зп власним бажанням відрікся від престолу в лютому 2017 року ще до жовтневого перевороту тим самим кинувши напризволяще свій "народ", тобто зрдивши його
- перед цим безславно програв в першій світовій втративши купу земель та десятки мільйонів солдатів
- в сибіру де його арештували і розстріляли червоні він просто втікав з охопленої братовбивчою війною країни надіючись приєднатись до військ Колчака і далі виїхати на Захід. І він був вже не царем а звичайним громадянином ік і мільйони інших жертв червоного і білого терорів
- коли найшли типу останки його то тодішній патріарх відмовився відспівувати
- і нареші "святим" він став як завжди в кацапії чисто з політичних міркувань
Тож Микола ІІ нікуди не тікав, хоча є свідчення, що мав таку можливість, але нею не скористався. РПЦ визнає царську родину "страстотерпцями" - тобто правителями, які смиренно прийняли смерть. Чи є це так, чи є у визнанні факту вбивства, як самого царя так і його дружини, дочок і сина, якесь політичне міркування, кожен вирішує сам для себе.
Митрополит Хустський і Виноградівський Марк (Петровцій) є одним з найвпливовіших архієреїв УПЦ МП та чи на найбільшим лобістом рпц на західній Україні.
Попри зростаюче бажання мешканців Закарпаття відмежуватись від діяльності московського патріархату, мтрополит Марк так і не благословив припинення поминання патріарха кіріла (гундяєва), як це зробив його колега http://www.mukachevo.net/ua/news/view/3331071 митрополит Мукачівський Феодор .
Як повідомляє видання https://df.news/2022/05/01/arkhiierej-upts-mp-iakyj-na-zakarpatti-blokuie-rozryv-vidnosyn-z-rpts-vyiavyvsia-hromadianynom-rosijskoi-federatsii/ Духовний фронт України , митрополит Марк (Петровцій) виявився громадянином країни-агресорки - російської федерації. На підтвердження цього, співрозмовники надали редакції ДФУ фотокопію особистого паспорта, виданого міністерством закордонних справ рф на ім'я Ніколая Івановича Петровція.
В Дубовому на расейскій мові написано напрямок руху, та назва монастеря, настоятель монастеря теж громадянин Рассеї, тому що держава на це закрила очі, в них свій бізнес