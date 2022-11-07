Туреччина не пропустила російські кораблі, які хотіли обстрілювати Україну, - журналіст Клименко. ФОТО

Ракетний крейсер Тихоокеанського флоту РФ Varyag та великий протичовновий корабель Admiral Tributs, які ще в лютому прийшли з Владивостока до Середземного моря й хотіли потрапити в Чорне й обстрілювати Україну, змушені повернутися додому. Туреччина не пропустила їх через Босфор.

Про це повідомив керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Бачите букви Z і V на трубах? - це як у старому анекдоті: "Не знадобилося"... І все через Туреччину з її протоками. А чекали 9 місяців.... Втомилися, ремонтуватися було ніде, екіпажі здичавіли", - написав Клименко.

Як пише Ліга.нет, 6 листопада ракетний крейсер Тихоокеанського флоту РФ Варяг (011) та великий протичовновий корабель Адмірал Трибуц (564) були зафіксовані в Сінгапурській протоці на шляху до місця базування у Владивосток із Середземного моря.

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Сьогодні російське міноборони повідомило, що Варяг, Адмірал Трібуц та танкер Борис Бутома минули Малакську протоку і зайшли в Південно-Китайське море.

26 лютого Туреччина заборонила прохід російських військових кораблів через протоку Босфор у Чорне море.





