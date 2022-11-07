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Туреччина не пропустила російські кораблі, які хотіли обстрілювати Україну, - журналіст Клименко. ФОТО

Ракетний крейсер Тихоокеанського флоту РФ Varyag та великий протичовновий корабель Admiral Tributs, які ще в лютому прийшли з Владивостока до Середземного моря й хотіли потрапити в Чорне й обстрілювати Україну, змушені повернутися додому. Туреччина не пропустила їх через Босфор.

Про це повідомив керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Бачите букви Z і V на трубах? - це як у старому анекдоті: "Не знадобилося"... І все через Туреччину з її протоками. А чекали 9 місяців.... Втомилися, ремонтуватися було ніде, екіпажі здичавіли", - написав Клименко.

Як пише Ліга.нет, 6 листопада ракетний крейсер Тихоокеанського флоту РФ Варяг (011) та великий протичовновий корабель Адмірал Трибуц (564) були зафіксовані в Сінгапурській протоці на шляху до місця базування у Владивосток із Середземного моря.

Також читайте: Росія тримає на бойовому чергуванні 7 кораблів, але жодного боєздатного ракетоносія

Сьогодні російське міноборони повідомило, що Варяг, Адмірал Трібуц та танкер Борис Бутома минули Малакську протоку і зайшли в Південно-Китайське море.

26 лютого Туреччина заборонила прохід російських військових кораблів через протоку Босфор у Чорне море.

Туреччина не пропустила російські кораблі, які хотіли обстрілювати Україну, - журналіст Клименко 01
Туреччина не пропустила російські кораблі, які хотіли обстрілювати Україну, - журналіст Клименко 02
Туреччина не пропустила російські кораблі, які хотіли обстрілювати Україну, - журналіст Клименко 03

Туреччина не пропустила російські кораблі, які хотіли обстрілювати Україну, - журналіст Клименко 04

Автор: 

корабель (1613) росія (65379) Туреччина (3502) Чорне море (1673) Середземне море (101) Клименко Андрій журналіст (61)


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Топ коментарі
+16
Туркам-черговий респект...
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07.11.2022 11:07
+9
Взагалі то існує договір який забовязує Туреччину закривати протоки Босфор та Дарданели для військових кораблів у випадку бойових дій у Чорному морі.
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07.11.2022 11:10
+9
А ракет на цих двох посудинах дофіга..Туреччина попри загравання з путіним все таки тримає марку і виконує обіцянки закрити протоку.
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07.11.2022 11:11
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Туркам-черговий респект...
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07.11.2022 11:07 Відповісти
Взагалі то існує договір який забовязує Туреччину закривати протоки Босфор та Дарданели для військових кораблів у випадку бойових дій у Чорному морі.
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07.11.2022 11:10 Відповісти
Но на момент подхода этих кораблей боевых действий еще не было. Они подошли 2-го февраля. Но туркам действительно респект
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07.11.2022 12:15 Відповісти
Навряд соссія взагалі планувала заводити їх в Чорне Море, вони припливли в Сирію, де постійно проходила ротація їхніх кораблів.
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07.11.2022 12:39 Відповісти
А ракет на цих двох посудинах дофіга..Туреччина попри загравання з путіним все таки тримає марку і виконує обіцянки закрити протоку.
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07.11.2022 11:11 Відповісти
Ті кораблі не є носіями "калібрів" вони будувались для породьби з кораблями авіаносцями та підводними човнами.
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07.11.2022 11:18 Відповісти
причому там Калібри??? крім калібрів є інші ракети, скільки пускових контейнерів на фото???? І не кажіть що там протикорабельні ракети,...стріляти кацапи навчились і зенітними ракетами С-300 по обєктам на землі, і це дуже небезпечні речі як ми бачимо.
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07.11.2022 11:22 Відповісти
Це протикорабельні ракети "вулкан", які розроблялися щоб "топити" авіаносці, такі самі які були на "Москві" сумнівно що вони здатні вражати наземні цілі, єдине з того що не "пустили турки" і що для нас представляло реальну загрозу це хіба що радар на крейсеру та його ПВО.
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07.11.2022 11:30 Відповісти
Туреччина грає у свою гру. Поки що на нашу користь.
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07.11.2022 11:14 Відповісти
Рашка дивує своєю тупоголою наполегливістю: на що вони сподівались, що 9 місяців почекають і їх пустять? Лохи, лузери та чмоні.
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07.11.2022 11:19 Відповісти
Трохи слабо -- по цих кораблях треба було дати предупредітєльнии .
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07.11.2022 11:19 Відповісти
Довбані орки лізуть звідусіль. Де можуть і не можуть.
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07.11.2022 11:20 Відповісти
Нех..й шастать. Шкода, що на прорив не пішли, цікаво було б подивитися
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07.11.2022 11:21 Відповісти
Не Турция, а НАТО не пропустили.
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07.11.2022 11:22 Відповісти
***** подумав - я не переживу , якщо ЗСУ втоплять ще один ракетний крейсер ,, і вирішив його повернути на базу ,, від гріха подалі . !!😂....
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07.11.2022 11:29 Відповісти
Турки врятували флагмана тофу, бо було б як з москвою...
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07.11.2022 11:32 Відповісти
Руzкі корита прямують звичним для себе курсом...

Тобто н@}{yй!
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07.11.2022 11:36 Відповісти
Российские корыта облегчённо вздохнули и дали полный ход, вспоминая перфоменс ракетного крейсера "Москва".
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07.11.2022 12:08 Відповісти
Дивно, кораблі щось там «хотіли».
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07.11.2022 12:09 Відповісти
ща баржа з баранами припливе і всі потонуть
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07.11.2022 12:14 Відповісти
харчі закінчуються, вистачиь тільки за зворотній шлях, а з тартуса все вивезли. Картина списана з Юнони та Авось, тоді біля Лос Анжелеса обірванці моряки графа рязанцева милостиню просили. Завойовники.
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07.11.2022 12:38 Відповісти
Накуй с пляжа ! )))
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07.11.2022 13:25 Відповісти
Нажаль, Варяг втік.
По-перше, він брат-близнюк крейсера Москва, а по-друге з такою назвою сам Бог бажав лежати йому на дні морському.
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07.11.2022 14:08 Відповісти
 
 