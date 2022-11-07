Під час окупації Ізюмщини російські військові розстріляли впритул машини з цивільними. ФОТО

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

"16 квітня мешканці села Співаківка на трьох автівках намагалися евакуюватись із зони бойових дій. Одній машині вдалось виїхати, дві інші російські військові розстріляли впритул при виїзді із села. За попередньою інформацією, окупанти вели обстріл з автоматичної вогнепальної зброї - автоматів та кулеметів", - йдеться в повідомленні.

6 листопада слідчо-прокурорська група ексгумувала тіло 37-річного чоловіка — водія однієї з автівок. При його поверхневому огляді встановлено 4 кульові поранення: три в спину та ще одне — в область тазу. Наразі тіло загиблого направлено на експертизу.

Чотирьох людей врятували мешканці села, надавши їм медичну допомогу. Наразі встановлюються всі потерпілі.

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