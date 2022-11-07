УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12092 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
6 958 3

Під час окупації Ізюмщини російські військові розстріляли впритул машини з цивільними. ФОТО

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

"16 квітня мешканці села Співаківка на трьох автівках намагалися евакуюватись із зони бойових дій. Одній машині вдалось виїхати, дві інші російські військові розстріляли впритул при виїзді із села. За попередньою інформацією, окупанти вели обстріл з автоматичної вогнепальної зброї - автоматів та кулеметів", - йдеться в повідомленні.

6 листопада слідчо-прокурорська група ексгумувала тіло 37-річного чоловіка — водія однієї з автівок. При його поверхневому огляді встановлено 4 кульові поранення: три в спину та ще одне — в область тазу. Наразі тіло загиблого направлено на експертизу.

Чотирьох людей врятували мешканці села, надавши їм медичну допомогу. Наразі встановлюються всі потерпілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для ідентифікації тіл з поховання під Ізюмом бракує ДНК родичів, - прокуратура

Під час окупації Ізюмщини російські військові розстріляли впритул машини з цивільними 01
Під час окупації Ізюмщини російські військові розстріляли впритул машини з цивільними 02
Під час окупації Ізюмщини російські військові розстріляли впритул машини з цивільними 03

Автор: 

розстріл (269) Харківщина (6054) Ізюм (335) Офіс Генпрокурора (3260)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Горіти вам всім у пеклі кацапські мерзенні вбивці...
показати весь коментар
07.11.2022 11:20 Відповісти
Какие на *** переговоры с Орками и ****** О чем *****
показати весь коментар
07.11.2022 12:04 Відповісти
Варваров нужно только уничтожать и ни как иначе.
показати весь коментар
07.11.2022 12:37 Відповісти
 
 