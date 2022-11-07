Росіянка пів року шукає зниклого на війні в Україні сина-окупанта, влада її банить. ФОТО
Мешканка карельської Костомукші Тетяна Матвєєва пів року шукає прийомного сина Костянтина, який служив у повітрянодесантній дивізії в Пскові. Він служив за контрактом та зник у травні 2022 року в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Север.Реалии".
Матвєєва стверджує, що його бригаду відправляли на штурм із непрацюючими раціями та зламаною гарматою, а солярку з бронемашин армійці обмінювали на питну воду. Тетяна Матвєєва розповіла про проблеми із постачанням російських військ та останні бесіди з родичем.
28-річний Костянтин Марчук народився та виріс у лісозаготівельному селищі Ледмозеро, за 80 кілометрів від карельського міста Костомукша. Тут мешкають дві тисячі мешканців. З визначних пам'яток лише небесно-блакитна дерев'яна церква та пам'ятник воїнам лижної бригади, яка загинула під час радянсько-фінської війни. Костик - так ласкаво називає його Тетяна - з дитинства хотів служити, мріяв потрапити до елітної десантної дивізії у Пскові. Але його туди не взяли, а відправили на кордон із Фінляндією. Повернувшись із армії, він працював на залізниці у рідному селищі.
У 2016 році Марчук уклав перший контракт із псковською дивізією. Майже відразу його відправили до Сирії моніторити небо з командного пункту. 2021 року Марчук вдруге уклав з Міністерством оборони РФ п'ятирічний контракт на службу. На запитання, чому він вибрав такий довгий термін, відповів: "Це моя робота. "Відрядження" до Білорусі в лютому 2022 року здавалося Марчуку таким самим відносно безпечним, як і служба в Сирії.
- Спочатку вони на всеросійські навчання поїхали до Білорусії. І ось він уже 24 лютого дзвонить, каже: "Нас на війну відправили". Як на війну? Яка війна? Їх кинули на Київ, вони трішки туди не дійшли, бо розбомбили весь десант. Були дуже великі втрати, розбито всю техніку. Їх дуже мало повернулося, багато людей втекло. Він мені дзвонив із українських номерів, просив у місцевих зателефонувати мамі, тобто мені. Розповідав, що стріляти нема чим, їсти нічого. У Кості було два "бічпакети". Він каже: "Я дивлюся, хлопці голодні, ми ламали ці пакети, а заварити ніяк. Ми 20 літрів солярки з танка злили і продали місцевим за пляшку води 5 літрів". Ви уявляєте? У мене така грудка до горла підкотилася, - згадує Тетяна.
Матвєєва називає танком бойову машину десанту (БМД), на якій у травні 2022 року пересувався її син-загарбник разом із товаришами по службі. Його частину тоді перекинули до села Василівка Донецької області України.
- Костя сказав, що гармату біля цієї машини навіть не почали заряджати, бо вона була зламана, великі снаряди було не запхати. В нього навіть рація не працювала. Стріляти нема чим - один ріжок в автоматі на трьох. Уявляєте, їдуть у бій парубки. У Кості та багатьох пацанів були написані рапорти, відмова від "спецоперації", щоб їх повернули додому до частини. Сказав, що їхні заяви просто викинули. Колона з трьох БМД, однією з яких командував її прийомний син, потрапила під артобстріл 29 травня 2022 року у районі сусіднього села Берестове. Міноборони України у травні 2022 року повідомляло про військові дії на бахмутському напрямку, на якому знаходиться село Берестове. 8 червня військові сили України заявили, що російські війська зазнали "значних втрат у живій силі та техніці під час штурму поблизу Берестового на Донеччині". Російська сторона в червні розповідала про бої за Берестове, проте про втрати з числа військових РФ не повідомлялося.
- Замкомандира батальйону розповів мені, що Іван Устименко кричав, але ніхто не підійшов до нього. Усі бігли. Костика знесло з танка, його також ніхто не перевірив. Я питаю його: "А чому ви не перевірили?" - "Нам треба було самим тікати. Ви розумієте, що таке бій та артобстріли?" - переказує Тетяна діалог із вцілілим окупантом.
У середині жовтня Матвєєва написала на своїй сторінці у "ВКонтакте", що за п'ять місяців пошуків отримала масу відписок від державних органів про статус її сина, а голова Карелії Артур Парфєнчиков у відповідь на запит скинув номери телефонів Міноборони та заблокував її у соціальній мережі.
Тетяна Матвєєва була серед тих, хто у липні 2022 року направив президенту РФ Володимиру Путіну вимогу організувати пошуки зниклих російських солдатів в Україні. Відповіді сім'ї зниклих солдатів так і не отримали. За підрахунками видання, з 91 окупанта, прізвища яких зазначені у листі, чверть визнано загиблими.
За твердженням матерів, які організували лист до Путіна, у морзі Ростова-на-Дону перебуває понад 12 тисяч тіл російських військових, які загинули під час вторгнення в Україну. Міноборони РФ реальних цифр бойових втрат в Україні не називає.
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Навряд чи тіло віднайдуть.
Нам хоч бери і організовуй їм благодійницьку програму" Аткапай родственника" В кожному райцентрі - представник І при ньому - склад з лопатами Приїжджає родич - йому вручають лопату і хай іде й копає! (заодно розмінування безоплатно проведе)
Думаю при таких розкладах - вони повинні б пред"явити рахунок ху..лу, щодо геноциду і власного населення за незабезпечення умов війни і насильницьку могилізацію...питань дуже багато....
Наслухалась свого контрабаса-пи*здуна - "..просив у місцевих телефон.." Ми бачили як цi ублюдки "просять"... Ходи **** пiшки!
Выродки. Гниды. Ублюдки. Уроды.
Даже не Мордор - барачный сортир.
Рак человечества. Перхоть природы.
Вам, превращающим в тир города,
Бьющим по детским домам и больницам,
Не оправдаться уже никогда,
Не отмолиться и не отстраниться.
Ум и достоинство, право и честь,
Ну и, конечно, свобода - особо,
Все, что на свете прекрасного есть -
Будит в вас только холуйскую злобу.
Дело не в путине. Он - это вы.
Он - воплощение вашего духа.
Всех - даже публики с "Эха Москвы",
Нам уже *****, хоть эхо, хоть ухо!
Все, чем кичились вы множество лет,
Кончилось Харьковом и Волновахой;
Русский хоккей или русский балет
Тоже теперь отправляются *****.
Русские твари, горите в аду!
Я атеист и не верю в загробный,
Но гарантирую - вашу орду
И на земле ожидает подобный.
Русские, вас ненавидит весь свет
В каждом значенье последнего слова,
Скоро за все вы дадите ответ,
Не пропустив ничего из былого.
Время концепцию пересмотреть -
Вас причисляли ошибочно к людям,
И, когда будете, суки, гореть,
Мы на вас даже мочиться не будем. (01.03.22, Ю.Нестеренко)
шо ладу белую не дают???? нету тела - нету выплат...
в рефрижераторах искала? у наших лисиц спрашивала?? ну извини...лада фарами не светит тебе !!!
Сбылась мечта идиота.
Чути на світанку
Догоряли три буряти
У москальськім танку
Ще димить трава прим»ята,
Кущі біля річки…
Догоряють на бурятах
Колорадські стрічки
І горить смердюче віхтя
- Шмаття кольорове
І «чорнобильське» страхіття
- Курка двоголова!
А так гарно починалось!
Всі грошей побрали,
Позалазили на танки,
Їхали, співали:
«Русский мир идёт -
«Укропам» некуда тикати!»
А «укропи» посміхнулись,
Навели гармати
Та вгатили так, що небо
Ясно запалало!
Тільки їхали-співали
Раптом їх не стало…
Ой заплачуть в «русскам мирє»
Сироти та вдови
Що покійник був розумний,
І такий чудовий
Він хотів лиш заробити,
«Укрів» постріляти,
Так за що ж його там вбили,
«Фашисти» прокляті
«Заробив»! І кров за кров,
І лихо за лихо!
Краще-б ви сиділи вдома
Й виздихали тихо!
І «сафарі» не робили
У сусідів поруч…
Думали - вони мисливці…
Виявилось - здобич! …»
И шо?
Чи ми маємо панять і прастіть?!
Якщо у цього довбойоба за три місяці нічого в головешці не перемкнулося, то "хто ж йому дохтур"? Усім їм туди дорога, кончені як батьки так і їхні вишкребки.
Нам вони не треба, ні дохлі, ні живі. Ніякого співчуття. Максимум, на що вони можуть розраховувати - це наша зневага.
Золкін репортаж з Дніпра робив, де вагони-рефрижератори іхніми трупами забиті, а кацапи їх не забирають.
Солдати з передової розказують, що вони вночі по полю бою лазять, збирають зброю, а загиблих лишають. Те ж розповідав мені наш тероборонівець, що приймав участь в перших боях під Києвом - перетовкли наші їх посеред поля, кацапи приїхали підсилені "броньою", автомати на полю позбирали, а трупи лишили.
Наші матері загиблих так не клянуть росію, котра прийшла до нас вбивати, як матері вбивць клянуть вбитих ними.
Та й взагалі,забагато честі якійсь мокшанській свиноматці.Тут відбуваються події набагато цікавіші і небезпечніші."Російська опозиція" провела свій з'їзд.Думали,як завжди "что делать".І від Гудкова в інтерв'ю Фейгіну, прозвучав один наглючий меседж-треба створити альтернативний "руский мир" в Україні.
Мало нам нашестя пуйловського сміття,тепер ще "хорошие" расіянці хочуть у нас свої колонії руського миру створювати.Ось цього допускати не можна ні в якому разі.Ми добре знаємо,до чого призводять всі без виключення кацапи.Думаю,що треба надати розголосу про цю подію,щоб наше суспільство знало і відреагувало.Нехай росіянці шукають інше місце для своєї "опозиції",досить вже паразитувати на Україні
Настільки "елітна", що проіснувала до зустрічі з нашими котиками ЗСУ
То ж нахера стільки тексту? Хтось хоче з нас сльозу співчуття вичавити?
сльозні розповіді ,про тих рашистів та матерів їх..не тільки на цензорі пишуть..Це для співчуття і щоб викликати жалість до орди.розраховано і на західну аудиторію.
Не здивуюсь, коли щей гуманітарку їм будуть відсилати.
Комок у неё подкатился... Мразь та ещё эта тётя