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Новини Фото Війна
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Росіянка пів року шукає зниклого на війні в Україні сина-окупанта, влада її банить. ФОТО

марчук

Мешканка карельської Костомукші Тетяна Матвєєва пів року шукає прийомного сина Костянтина, який служив у повітрянодесантній дивізії в Пскові. Він служив за контрактом та зник у травні 2022 року в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Север.Реалии".

Матвєєва стверджує, що його бригаду відправляли на штурм із непрацюючими раціями та зламаною гарматою, а солярку з бронемашин армійці обмінювали на питну воду. Тетяна Матвєєва розповіла про проблеми із постачанням російських військ та останні бесіди з родичем.

Росіянка пів року шукає зниклого на війні в Україні сина-окупанта, влада її банить 01
Росіянка пів року шукає зниклого на війні в Україні сина-окупанта, влада її банить 02
Росіянка пів року шукає зниклого на війні в Україні сина-окупанта, влада її банить 03

28-річний Костянтин Марчук народився та виріс у лісозаготівельному селищі Ледмозеро, за 80 кілометрів від карельського міста Костомукша. Тут мешкають дві тисячі мешканців. З визначних пам'яток лише небесно-блакитна дерев'яна церква та пам'ятник воїнам лижної бригади, яка загинула під час радянсько-фінської війни. Костик - так ласкаво називає його Тетяна - з дитинства хотів служити, мріяв потрапити до елітної десантної дивізії у Пскові. Але його туди не взяли, а відправили на кордон із Фінляндією. Повернувшись із армії, він працював на залізниці у рідному селищі.

У 2016 році Марчук уклав перший контракт із псковською дивізією. Майже відразу його відправили до Сирії моніторити небо з командного пункту. 2021 року Марчук вдруге уклав з Міністерством оборони РФ п'ятирічний контракт на службу. На запитання, чому він вибрав такий довгий термін, відповів: "Це моя робота. "Відрядження" до Білорусі в лютому 2022 року здавалося Марчуку таким самим відносно безпечним, як і служба в Сирії.

- Спочатку вони на всеросійські навчання поїхали до Білорусії. І ось він уже 24 лютого дзвонить, каже: "Нас на війну відправили". Як на війну? Яка війна? Їх кинули на Київ, вони трішки туди не дійшли, бо розбомбили весь десант. Були дуже великі втрати, розбито всю техніку. Їх дуже мало повернулося, багато людей втекло. Він мені дзвонив із українських номерів, просив у місцевих зателефонувати мамі, тобто мені. Розповідав, що стріляти нема чим, їсти нічого. У Кості було два "бічпакети". Він каже: "Я дивлюся, хлопці голодні, ми ламали ці пакети, а заварити ніяк. Ми 20 літрів солярки з танка злили і продали місцевим за пляшку води 5 літрів". Ви уявляєте? У мене така грудка до горла підкотилася, - згадує Тетяна.

Матвєєва називає танком бойову машину десанту (БМД), на якій у травні 2022 року пересувався її син-загарбник разом із товаришами по службі. Його частину тоді перекинули до села Василівка Донецької області України.

- Костя сказав, що гармату біля цієї машини навіть не почали заряджати, бо вона була зламана, великі снаряди було не запхати. В нього навіть рація не працювала. Стріляти нема чим - один ріжок в автоматі на трьох. Уявляєте, їдуть у бій парубки. У Кості та багатьох пацанів були написані рапорти, відмова від "спецоперації", щоб їх повернули додому до частини. Сказав, що їхні заяви просто викинули. Колона з трьох БМД, однією з яких командував її прийомний син, потрапила під артобстріл 29 травня 2022 року у районі сусіднього села Берестове. Міноборони України у травні 2022 року повідомляло про військові дії на бахмутському напрямку, на якому знаходиться село Берестове. 8 червня військові сили України заявили, що російські війська зазнали "значних втрат у живій силі та техніці під час штурму поблизу Берестового на Донеччині". Російська сторона в червні розповідала про бої за Берестове, проте про втрати з числа військових РФ не повідомлялося.

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- Замкомандира батальйону розповів мені, що Іван Устименко кричав, але ніхто не підійшов до нього. Усі бігли. Костика знесло з танка, його також ніхто не перевірив. Я питаю його: "А чому ви не перевірили?" - "Нам треба було самим тікати. Ви розумієте, що таке бій та артобстріли?" - переказує Тетяна діалог із вцілілим окупантом.

У середині жовтня Матвєєва написала на своїй сторінці у "ВКонтакте", що за п'ять місяців пошуків отримала масу відписок від державних органів про статус її сина, а голова Карелії Артур Парфєнчиков у відповідь на запит скинув номери телефонів Міноборони та заблокував її у соціальній мережі.

Тетяна Матвєєва була серед тих, хто у липні 2022 року направив президенту РФ Володимиру Путіну вимогу організувати пошуки зниклих російських солдатів в Україні. Відповіді сім'ї зниклих солдатів так і не отримали. За підрахунками видання, з 91 окупанта, прізвища яких зазначені у листі, чверть визнано загиблими.

За твердженням матерів, які організували лист до Путіна, у морзі Ростова-на-Дону перебуває понад 12 тисяч тіл російських військових, які загинули під час вторгнення в Україну. Міноборони РФ реальних цифр бойових втрат в Україні не називає.

Автор: 

армія рф (17526) зникнення (137) втрати (4413) зниклий безвісти (207)


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Топ коментарі
+32
Він давно десь перегнив у полях.
Навряд чи тіло віднайдуть.
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07.11.2022 14:23
+29
Та давно этого костика обгладали собаки и листы и остались от костика только кости. Да и хер с ним.
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07.11.2022 14:23
+29
ой бедный мальчик...абрыдались все... а какого хера оно в мае делало в Украине ????
шо ладу белую не дают???? нету тела - нету выплат...
в рефрижераторах искала? у наших лисиц спрашивала?? ну извини...лада фарами не светит тебе !!!
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07.11.2022 14:28
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Він давно десь перегнив у полях.
Навряд чи тіло віднайдуть.
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07.11.2022 14:23 Відповісти
Так что же она ищет, тело сына или Ладу?
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07.11.2022 14:46 Відповісти
Ій довідка потрібна щоб ладу купити, а без тіла не дають ось і все біда в кацапки
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07.11.2022 16:57 Відповісти
У нас на Чернігівщині у березні сотні таких "без вісті пропавших" валялося по полях та лісах вздовж доріг Кого вивезли до Седнєва чи Городні і спалили в пересувних крематоріях Кого просто десь у яру звалили купою і бульдозером загребли А кого і просто в кущах дикі звірі згризли Їх же навіть впізнать не можна - згідно з розпорядженням МО РФ у них документи особисті з 1 березня стали вилучать - щоб не можна було ідентифікувать!
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07.11.2022 15:07 Відповісти
На тій стороні торкнулось дєнюшек....сволота розпочинає пошуки - ми нє вінавати, єта фсьо ані нєхарошіє...Ось ще й позгадують про міжнародне право...
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07.11.2022 15:16 Відповісти
Та вони, кажуть, вже наше МО "заї*али" своїми "чолобитними": просять повідомить долю своїх "прапавших" Їх "посилають" культурно до МО Росії, а вони пишуть що їх і там "посилають"
Нам хоч бери і організовуй їм благодійницьку програму" Аткапай родственника" В кожному райцентрі - представник І при ньому - склад з лопатами Приїжджає родич - йому вручають лопату і хай іде й копає! (заодно розмінування безоплатно проведе)
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07.11.2022 15:25 Відповісти
Так!!! Звичайно..., просто в натурі це буде виглядіть (не знаю) мабуть з представниками іноземних слідчих, а вони ж здається повиходили з усіх можливих міжн.організацій...це важко уявити. Копати самим їм ніхто не дасть, оплачувати хто буде процедуру? Копати нам - з яких цяцьок? Це жах (в сенсі правовому і дозвільному)....І ще - коли мова йде про один два, десять, навіть тисячу випадків, та у двох трьох місцях, а так як зараз....бррррр...Мало того - все тільки продовжується, збільшується...
Думаю при таких розкладах - вони повинні б пред"явити рахунок ху..лу, щодо геноциду і власного населення за незабезпечення умов війни і насильницьку могилізацію...питань дуже багато....
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07.11.2022 15:34 Відповісти
Та я сміюся! Товариш розказав кілька місяців тому про свою сусідку Вона з півночі Чернігівщини Батьки в селі жили Їм кацапи хату розбили, так вона їх до себе в місто забрала Їй написала дворідна сестра з Росії про те, що її син-танкіст у кінці березня воював на Чернігівщині і пропав Просила, щоб сестра через МО Укравїни дізналася про долю сина і відшукала його Жінка відповіла лаконічно: "Приїжджай і шукай! Я дам лопату!"
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07.11.2022 15:43 Відповісти
Тільки не "дам", а "продам...дорого".
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07.11.2022 16:02 Відповісти
А бачте, мамцi цього кацапського жмура дуже не сподобався (аж пАперхнулась..) обмiнний курс в Украiнi-20 лiтрiв. соляри= 5 лiтрiв води...
Наслухалась свого контрабаса-пи*здуна - "..просив у місцевих телефон.." Ми бачили як цi ублюдки "просять"... Ходи **** пiшки!
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07.11.2022 18:50 Відповісти
А можливо згорів на роботі.
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07.11.2022 16:04 Відповісти
Може,,,,в,,,полонi?
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07.11.2022 19:27 Відповісти
та навіщо він там
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07.11.2022 19:34 Відповісти
Та давно этого костика обгладали собаки и листы и остались от костика только кости. Да и хер с ним.
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07.11.2022 14:23 Відповісти
Надо у собак спросить, они точно в курсе
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07.11.2022 14:47 Відповісти
Не думаю, що собаки перевіряли документи. Та й навряд чи наші пси і лисиці по-кацапськи читати вміють.
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07.11.2022 15:42 Відповісти
Тепер там мешкають 1999 мешканців.
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07.11.2022 14:24 Відповісти
Нам їй поспівчувати?
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07.11.2022 14:24 Відповісти
Почитав оригінальну статтю. Там клініка, її виродок пропав виявляється в "баю з нацистами", "ана паддєржіваєт сво". Подєлом мразям, обом...
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07.11.2022 15:10 Відповісти
Русские, вас ненавидит весь мир!
Выродки. Гниды. Ублюдки. Уроды.
Даже не Мордор - барачный сортир.
Рак человечества. Перхоть природы.

Вам, превращающим в тир города,
Бьющим по детским домам и больницам,
Не оправдаться уже никогда,
Не отмолиться и не отстраниться.

Ум и достоинство, право и честь,
Ну и, конечно, свобода - особо,
Все, что на свете прекрасного есть -
Будит в вас только холуйскую злобу.

Дело не в путине. Он - это вы.
Он - воплощение вашего духа.
Всех - даже публики с "Эха Москвы",
Нам уже *****, хоть эхо, хоть ухо!

Все, чем кичились вы множество лет,
Кончилось Харьковом и Волновахой;
Русский хоккей или русский балет
Тоже теперь отправляются *****.

Русские твари, горите в аду!
Я атеист и не верю в загробный,
Но гарантирую - вашу орду
И на земле ожидает подобный.

Русские, вас ненавидит весь свет
В каждом значенье последнего слова,
Скоро за все вы дадите ответ,
Не пропустив ничего из былого.

Время концепцию пересмотреть -
Вас причисляли ошибочно к людям,
И, когда будете, суки, гореть,
Мы на вас даже мочиться не будем. (01.03.22, Ю.Нестеренко)
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07.11.2022 15:52 Відповісти
ой бедный мальчик...абрыдались все... а какого хера оно в мае делало в Украине ????
шо ладу белую не дают???? нету тела - нету выплат...
в рефрижераторах искала? у наших лисиц спрашивала?? ну извини...лада фарами не светит тебе !!!
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07.11.2022 14:28 Відповісти
землю рий
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07.11.2022 14:31 Відповісти
"Напрасно старушка ждёт сына домой,ведь сына она не рожала"(с)КВН,прости господи
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07.11.2022 14:33 Відповісти
Замечательные стихи.
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07.11.2022 14:38 Відповісти
сподіваюсь він здох
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07.11.2022 14:34 Відповісти
"...з дитинства хотів служити, мріяв потрапити до елітної десантної дивізії ...".

Сбылась мечта идиота.
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07.11.2022 14:41 Відповісти
Цiкаво,про що теперь мрiЭ...
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07.11.2022 19:01 Відповісти
Сморід паленої вати

Чути на світанку

Догоряли три буряти

У москальськім танку

Ще димить трава прим»ята,

Кущі біля річки…

Догоряють на бурятах

Колорадські стрічки

І горить смердюче віхтя

- Шмаття кольорове

І «чорнобильське» страхіття

- Курка двоголова!

А так гарно починалось!

Всі грошей побрали,

Позалазили на танки,

Їхали, співали:

«Русский мир идёт -

«Укропам» некуда тикати!»

А «укропи» посміхнулись,

Навели гармати

Та вгатили так, що небо

Ясно запалало!

Тільки їхали-співали

Раптом їх не стало…

Ой заплачуть в «русскам мирє»

Сироти та вдови

Що покійник був розумний,

І такий чудовий

Він хотів лиш заробити,

«Укрів» постріляти,

Так за що ж його там вбили,

«Фашисти» прокляті

«Заробив»! І кров за кров,

І лихо за лихо!

Краще-б ви сиділи вдома

Й виздихали тихо!

І «сафарі» не робили

У сусідів поруч…

Думали - вони мисливці…

Виявилось - здобич! …»
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08.11.2022 00:35 Відповісти
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07.11.2022 19:31 Відповісти
Видно, что высокодоховный хороший русский - по шкале духовности между Достоевским и Пушкиным.

И шо?
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07.11.2022 14:41 Відповісти
константин получил тремя топорами по пустой своей башке ))) цензоровский константин - свидетель )))
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07.11.2022 14:41 Відповісти
*****, що там сталось із цим терористом і вбивцею! *****, що про це думає його самиця!!!! Чому Цензор розповідає нам історії вбивць і окупантів!? Де історії про українських захистників і страждання їхніх родичів!? Ви там на Цензорі вже зовсім ОХУІЛИ!?!?
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07.11.2022 14:41 Відповісти
Дійсно нахер нам цей костік.
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07.11.2022 14:52 Відповісти
Вот это да, зачем 🇺🇦цам какие Ватные истории?
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07.11.2022 15:50 Відповісти
Тетяна Матвєєва якщо приїдете сюди шукати свого випердиша то про всяк випадок свинину не їжте
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07.11.2022 14:43 Відповісти
Не розумію нафіга таки новини!
Чи ми маємо панять і прастіть?!
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07.11.2022 14:43 Відповісти
Да и хер с ним.
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07.11.2022 14:45 Відповісти
Эта рашистская тварь уже давно стала-хорошим русским Самые лучшие русские это мёртвые русские
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07.11.2022 14:45 Відповісти
а не че что фамилия украинская
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07.11.2022 15:20 Відповісти
А що нам "фамилия"? Ваша їбанута Матвієнко не тільки українську "фамилию" носить, але й виросла в Україні Кулі українські не вибирають, кого з загарбників валить на нашій землі - чи вас, "вяликароссов", чи своїх "манкуртів"!
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07.11.2022 16:13 Відповісти
шо значит ваша?
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07.11.2022 18:09 Відповісти
У неi теж акаунт жовтневий...
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07.11.2022 19:06 Відповісти
Твоя, твоя! Чи ти думаєш, що мене український прапорець обдурить? Як казав грузин з анекдоту : "вонь кашлем не абманешь!" - коли сусідка по купе перднула і щоб "замаскувать" звук, почала посилено кашлять Від тебе щами прокислими смердить! А з під "жовтоблакитного" лапті виглядають!
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07.11.2022 22:27 Відповісти
больне створиння с триппером головы..
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08.11.2022 00:17 Відповісти
Це ти про себе? Не тужся - тобі і Гугл-перекладач не допоможе і твій "псевдопатріотичний" нік
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08.11.2022 00:22 Відповісти
Тобто в лютому "Їх кинули на Київ, вони трішки туди не дійшли, бо розбомбили весь десант", а потім через ТРИ місяці "Колона з трьох БМД, однією з яких командував її прийомний син, потрапила під артобстріл 29 травня 2022 року у районі сусіднього села Берестове."

Якщо у цього довбойоба за три місяці нічого в головешці не перемкнулося, то "хто ж йому дохтур"? Усім їм туди дорога, кончені як батьки так і їхні вишкребки.
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07.11.2022 14:46 Відповісти
Шо за дічь? Нам поспівчувать? Вона відправила к нам вбивцю дітей та насильника, оккупанта - ви зараз її плачь тут публікуєте? Напишить ласка, статтю про того, хто цього ублюдка відправив до "ростовського холодильника".
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07.11.2022 14:47 Відповісти
Трохи історії - це перші дзвіночки...Надалі - це будуть тисячі запитів, слюні, колінні молитви і т.д. Це стало зрозуміло - коли ті падлюки відмовилися забирати м"ясо назад, а наші люди конкретно в Сумській області, а конкретно в Тростянці. Боромлі, Охтирці прикопували фрагменти, бо собаки таке витворяли, що нормальний розум не сприйма, а потім були безліч інших випадків, а крім того спалені на порох, а крім того прикопані своїми, а крім того свині з"їли.... Так що - ПАДАЛЬ- тепер киздуй до ***** і в нього питай. Ти ба - курва - воно тепер тут шукає.ЯКОГО РЯБКА ТИ ТУТ ШУКАЄШ? Тварина....така сама, як і твій ********
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07.11.2022 14:48 Відповісти
І що мені не під силу збагнути, то це те, що в "прапаже" пасинка вона і їй подібні звинувачують виключно українців.
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07.11.2022 15:47 Відповісти
Так звичайно!!! Як ота шмара в тролейбусі, в Самарі, пам"ятаєш? Перевернута свідомість, відсутність будь-чого в черепній коробці, вони просто звірі, як по повадках, так і за когнітивом...
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07.11.2022 16:06 Відповісти
Про самарську шмару я не читав. Але така їхня сутність.
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07.11.2022 16:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Kc_5b2zoA9s Будь ти проклята, Україна!». В росії жінці в автобусі повідомили, що її син загинув на війні. ВІДЕО
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07.11.2022 16:21 Відповісти
Смакуй....я до цього з березня був готов
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07.11.2022 16:22 Відповісти
А потім ще і до тих братських смітників щороку проситимуться пустіть пом"янути - плять уявити важко це все - нахрен ви тут здалися з вашим поминанням??? Ось чекайте все це буде..."памянуть не дают"
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07.11.2022 16:42 Відповісти
Нехай забирають ті кістки на расєю, насипають з тих кісток великий курган і хоч щодня танцюють навколо нього.

Нам вони не треба, ні дохлі, ні живі. Ніякого співчуття. Максимум, на що вони можуть розраховувати - це наша зневага.

Золкін репортаж з Дніпра робив, де вагони-рефрижератори іхніми трупами забиті, а кацапи їх не забирають.

Солдати з передової розказують, що вони вночі по полю бою лазять, збирають зброю, а загиблих лишають. Те ж розповідав мені наш тероборонівець, що приймав участь в перших боях під Києвом - перетовкли наші їх посеред поля, кацапи приїхали підсилені "броньою", автомати на полю позбирали, а трупи лишили.
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08.11.2022 09:53 Відповісти
Дякую за посилання. Це щось незбагненне.
Наші матері загиблих так не клянуть росію, котра прийшла до нас вбивати, як матері вбивць клянуть вбитих ними.
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08.11.2022 09:38 Відповісти
Цiй самцi тiло й на уйх не здалося - ii потрiбна "бумага"...бо мЕстноЭ вiдро з гайками бiлого кольору без неi не видадуть..
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07.11.2022 19:12 Відповісти
Ну, і так можливо - сьогодні тут обговорювали, але для норм.людини - не шкода. Розумієш, наприклад вона заміжня, його нема, тобто взагалі ні в мертвих, ні в живих, тааак, далі заміж вона не може, шлюб не розірвано, а разом з цим, діти спадщина, іпотека, кредити поточні, роботи - найн, тобто нічого не можливо вдіяти, це величезний гемор....і тут така проблємка - відповідь "их там нет и тут нет" і довідочок не дають - тобто, п...да-грязь, вибачте, що проти ночі
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07.11.2022 19:19 Відповісти
Так там просто справа у часі Отримує довідку з в/ч "пропав без вісти" Подає до суду Суд визнає його "померлим" (не знаю скільки треба строку, щоб у Росії "безвестно отсутствующий" був визнаний "умершим") І все Можна знову заміж виходить!
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08.11.2022 00:28 Відповісти
Все вірно, тільки ж час - можливо 2 роки !!!
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08.11.2022 00:30 Відповісти
Я не знаю Законодавство міняється і у нас - важко буває зміни відслідковувать А тут інша держава Тим більше - у них наші вхід на більшість сайтів заблокували - так що я і туди потрапить не зможу
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08.11.2022 00:42 Відповісти
Нехай в своїй черепній коробці спершу хоч якісь зачатки мозку пошукає.І користуватися їм навчиться,може тоді не прийшлося б свою личинку-вбивцю шукати в чужій країні.
Та й взагалі,забагато честі якійсь мокшанській свиноматці.Тут відбуваються події набагато цікавіші і небезпечніші."Російська опозиція" провела свій з'їзд.Думали,як завжди "что делать".І від Гудкова в інтерв'ю Фейгіну, прозвучав один наглючий меседж-треба створити альтернативний "руский мир" в Україні.
Мало нам нашестя пуйловського сміття,тепер ще "хорошие" расіянці хочуть у нас свої колонії руського миру створювати.Ось цього допускати не можна ні в якому разі.Ми добре знаємо,до чого призводять всі без виключення кацапи.Думаю,що треба надати розголосу про цю подію,щоб наше суспільство знало і відреагувало.Нехай росіянці шукають інше місце для своєї "опозиції",досить вже паразитувати на Україні
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07.11.2022 14:48 Відповісти
Молодець, слідкуєш. Я теж. Майже так, трохи підкажу....Ти поглянь лишень куди вони горнуть - значить опозицію ми створили, легітимність така собі, ніяка....натомість давайте ми повернемо кацапські штики з України на росію ....Я ПРОЗРІВ - тобто ви що, хочете, щоб у пуйла був зайвий аргумент перед світом - ДИВІТЬСЯ, я ж вам казав - це громадянський конфлікт, фсьо тепер я цілком законно застосую повну мобілізацію з в оєнним станом і .т.д. і .т.п., і тоді в цьому гвалті легко розчиниться вся наша правда....ОТАКІ СУКИ....так що, більше я їх не дивлюся, все ясно, падаль
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07.11.2022 14:56 Відповісти
скажіть тій шмарі, нехай бере лопату та їде перекопувати чорнозем в Україні.
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07.11.2022 14:49 Відповісти
Та ні, друже...трохи не так. Вона буде волать - дайте провести експертизу, а як? А так - знаходить массові поховання, ПЛАТИТЬ 1 тис.у.є.(завжди стала цифра за ДНК) і робить аналіз ВСІХ, хто там є.А інакше як? Ми, за свій рахунок? Пішли на хер, треба було забирати....А знаєш чого - того, що там мабуть почало торкатися спадщини, кредитів, нових шлюбів - тобто цивільно-правових стосунків...Аааааа, запєлі підари - уявляєш, що буде далі...Я - ні
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07.11.2022 15:01 Відповісти
навіть не збираюсь уявляти. мені похєр, бодай вони усі там виздихають і оця шмара, та і всі інші.
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07.11.2022 19:20 Відповісти
Авжеж
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07.11.2022 19:22 Відповісти
Раджу цій жіночці з'їздити в Україну, на місто боїв ії сина, викопати там соняшника з комом землі, та посадити десь на Кубані. Ото й буде ії живий син. Навіть поговорити можна. Та ще він буде махати руками за вітром й крутити головою - за сонцем. Діточок засіяти - будуть онуки.. P.S. "НАМ ДАВАЛІ КААРДІНАТИ, МИ НЕ ЗНАЛІ"
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07.11.2022 14:50 Відповісти
В своiх сраних кандалакшах вона тiльки ягель может посадии...
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07.11.2022 19:16 Відповісти
Такий текст великий,невзмозі прочитати. *****,сотнями тисяч готові йти вмирати,за що?,а вийти знести те кодло,сцють бо в автозаки погрузять. Де логіка?
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07.11.2022 14:52 Відповісти
Прийшли захищати палац путiна
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07.11.2022 15:01 Відповісти
його вже давно лисиці висрали
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07.11.2022 14:52 Відповісти
Что без предьявленного трупа не дают белые жигули? Только зря жопу рвала и рожала и растила 20 лет.
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07.11.2022 14:52 Відповісти
Чого ви приперлися в нашу краiну?
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07.11.2022 14:59 Відповісти
"мріяв потрапити до елітної десантної дивізії у Пскові.."

Настільки "елітна", що проіснувала до зустрічі з нашими котиками ЗСУ
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07.11.2022 15:04 Відповісти
Сльози мєшают мнє гаваріть (С)
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07.11.2022 15:07 Відповісти
Без тіла нема ксиви і лади, преференцій баба хоче.
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07.11.2022 15:11 Відповісти
Ця новина на одне речення: свиня здохла - свиноматка півроку в шоці без "Лади".
То ж нахера стільки тексту? Хтось хоче з нас сльозу співчуття вичавити?
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07.11.2022 15:11 Відповісти
читайте мене...

сльозні розповіді ,про тих рашистів та матерів їх..не тільки на цензорі пишуть..Це для співчуття і щоб викликати жалість до орди.розраховано і на західну аудиторію.
Не здивуюсь, коли щей гуманітарку їм будуть відсилати.

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07.11.2022 15:19 Відповісти
Ніяковісінького співчуття ця історія в мене не викликала. Мабуть зчерствів душею.
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07.11.2022 15:53 Відповісти
Костик - так ласково называет его Татьяна - с детства хотел служить, мечтал попасть в элитную десантную дивизию в Пскове. Бункерный крысеныш очень рад что ваш сын мамаша оказался идиотом.
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07.11.2022 15:22 Відповісти
"Він мені дзвонив із українських номерів, просив у місцевих" - гадаю, що не просив, а просто відбирав, та возив з собою цілий пакован тих награбованих телефонів, і звалився з БМП бо награбоване кишені відтягувало... Але більше за все дивує, що цих самок зовсім не бентежить, що їх батьки, чоловіки і діти попхалися в Україну вбивати, гвалтувати і грабувати і якби її zондер-каратель не зник, жодних переживань щодо кількості горя якого їх потвори завдали українцям, вони б не відчували. Хоча вони і так цього не відчувають, бо більше турбує, що комусь Лада-калина дістанеться, але не їй.
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07.11.2022 15:24 Відповісти
Та нарожай еще, делов то!
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07.11.2022 17:26 Відповісти
За мародерство,проявление русизма ,как злейший враг Украинского народа ублюдок костик ликвидирован . Земля стекловатой этому выродку,гореть ему вечно в АДУ.
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07.11.2022 17:39 Відповісти
Да и х.. с ним. Отвоевался, херой.
Комок у неё подкатился... Мразь та ещё эта тётя
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07.11.2022 19:01 Відповісти
Отак працює імперія. Спочатку загарбає, відіб'є пам'ять, а потім знову відправить Марчуків і Устименків убивати.
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07.11.2022 19:24 Відповісти
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07.11.2022 19:24 Відповісти
Минуле у Росії завжди славне і героїчне, майбутнє у Росії завжди світле та щасливе. Проблеми у Росії тільки зі сьогоденням, чорним і сумним. Тому символ Росії має дві голови - однією головою дивиться в минуле, іншою головою дивиться в майбутнє, а сьогодення знаходиться у нього під хвостом - якраз у задниці…
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08.11.2022 00:37 Відповісти
 
 