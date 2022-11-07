Росіянка пів року шукає зниклого на війні в Україні сина-окупанта, влада її банить. ФОТО

Мешканка карельської Костомукші Тетяна Матвєєва пів року шукає прийомного сина Костянтина, який служив у повітрянодесантній дивізії в Пскові. Він служив за контрактом та зник у травні 2022 року в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Север.Реалии".

Матвєєва стверджує, що його бригаду відправляли на штурм із непрацюючими раціями та зламаною гарматою, а солярку з бронемашин армійці обмінювали на питну воду. Тетяна Матвєєва розповіла про проблеми із постачанням російських військ та останні бесіди з родичем.







28-річний Костянтин Марчук народився та виріс у лісозаготівельному селищі Ледмозеро, за 80 кілометрів від карельського міста Костомукша. Тут мешкають дві тисячі мешканців. З визначних пам'яток лише небесно-блакитна дерев'яна церква та пам'ятник воїнам лижної бригади, яка загинула під час радянсько-фінської війни. Костик - так ласкаво називає його Тетяна - з дитинства хотів служити, мріяв потрапити до елітної десантної дивізії у Пскові. Але його туди не взяли, а відправили на кордон із Фінляндією. Повернувшись із армії, він працював на залізниці у рідному селищі.

У 2016 році Марчук уклав перший контракт із псковською дивізією. Майже відразу його відправили до Сирії моніторити небо з командного пункту. 2021 року Марчук вдруге уклав з Міністерством оборони РФ п'ятирічний контракт на службу. На запитання, чому він вибрав такий довгий термін, відповів: "Це моя робота. "Відрядження" до Білорусі в лютому 2022 року здавалося Марчуку таким самим відносно безпечним, як і служба в Сирії.

- Спочатку вони на всеросійські навчання поїхали до Білорусії. І ось він уже 24 лютого дзвонить, каже: "Нас на війну відправили". Як на війну? Яка війна? Їх кинули на Київ, вони трішки туди не дійшли, бо розбомбили весь десант. Були дуже великі втрати, розбито всю техніку. Їх дуже мало повернулося, багато людей втекло. Він мені дзвонив із українських номерів, просив у місцевих зателефонувати мамі, тобто мені. Розповідав, що стріляти нема чим, їсти нічого. У Кості було два "бічпакети". Він каже: "Я дивлюся, хлопці голодні, ми ламали ці пакети, а заварити ніяк. Ми 20 літрів солярки з танка злили і продали місцевим за пляшку води 5 літрів". Ви уявляєте? У мене така грудка до горла підкотилася, - згадує Тетяна.

Матвєєва називає танком бойову машину десанту (БМД), на якій у травні 2022 року пересувався її син-загарбник разом із товаришами по службі. Його частину тоді перекинули до села Василівка Донецької області України.

- Костя сказав, що гармату біля цієї машини навіть не почали заряджати, бо вона була зламана, великі снаряди було не запхати. В нього навіть рація не працювала. Стріляти нема чим - один ріжок в автоматі на трьох. Уявляєте, їдуть у бій парубки. У Кості та багатьох пацанів були написані рапорти, відмова від "спецоперації", щоб їх повернули додому до частини. Сказав, що їхні заяви просто викинули. Колона з трьох БМД, однією з яких командував її прийомний син, потрапила під артобстріл 29 травня 2022 року у районі сусіднього села Берестове. Міноборони України у травні 2022 року повідомляло про військові дії на бахмутському напрямку, на якому знаходиться село Берестове. 8 червня військові сили України заявили, що російські війська зазнали "значних втрат у живій силі та техніці під час штурму поблизу Берестового на Донеччині". Російська сторона в червні розповідала про бої за Берестове, проте про втрати з числа військових РФ не повідомлялося.

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- Замкомандира батальйону розповів мені, що Іван Устименко кричав, але ніхто не підійшов до нього. Усі бігли. Костика знесло з танка, його також ніхто не перевірив. Я питаю його: "А чому ви не перевірили?" - "Нам треба було самим тікати. Ви розумієте, що таке бій та артобстріли?" - переказує Тетяна діалог із вцілілим окупантом.

У середині жовтня Матвєєва написала на своїй сторінці у "ВКонтакте", що за п'ять місяців пошуків отримала масу відписок від державних органів про статус її сина, а голова Карелії Артур Парфєнчиков у відповідь на запит скинув номери телефонів Міноборони та заблокував її у соціальній мережі.

Тетяна Матвєєва була серед тих, хто у липні 2022 року направив президенту РФ Володимиру Путіну вимогу організувати пошуки зниклих російських солдатів в Україні. Відповіді сім'ї зниклих солдатів так і не отримали. За підрахунками видання, з 91 окупанта, прізвища яких зазначені у листі, чверть визнано загиблими.

За твердженням матерів, які організували лист до Путіна, у морзі Ростова-на-Дону перебуває понад 12 тисяч тіл російських військових, які загинули під час вторгнення в Україну. Міноборони РФ реальних цифр бойових втрат в Україні не називає.