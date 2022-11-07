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Новини Фото Війна
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Наслідки російських ударів по Запорізькій області: зруйновано центр Гуляйполя, є влучання по підприємству обласного центру. ФОТОрепортаж

Протягом 5 та 6 листопада ворог завдав декількох ударів по Запоріжжю та околицях міста. Гаряче було на пологівському напрямку –зруйнований центр Гуляйполя, пошкоджені приватні оселі на Оріхівщині. У результаті – є жертви та поранені цивільні громадяни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

Наслідки російських ударів по Запорізькій області: зруйновано центр Гуляйполя, є влучання по підприємству обласного центру 01

"Військові РФ завдали декільох ударів по території промислової зони у Вільнянську. На підприємствах вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення та автомобілі. Одна ракета розірвалася в повітрі, інша – влучила в поле на околиці міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у неділю вночі окупаційні війська обстріляли обласний центр. Один ракетний удар прийшовся по території приватного підприємства – відбулося займання будівлі. Загинув 45-річний чоловік.

"Інший ворожий удар зафіксовано у приватному секторі Запоріжжя. Ракета влучила у земельну ділянку, вибуховою хвилею пошкоджені автівки, а також вікна у двох багатоповерхівках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих ракетних ударів по Запоріжжю. ФОТОрепортаж

Цими вихідними росіяни нещадно гатили по території Пологівського району. Пошкодження домівок зафіксовано на Оріхівщині. Проте найбільших руйнувань укотре зазнало Гуляйполе – росіяни здійснили запуск ракет С-300 прямісінько по центру міста. Тепер замість спорткомплексу залишилися руїни. Також значних руйнувань зазнали й будівлі неподалік епіцентру влучання. У результаті збройної агресії до лікарні доставлено 45-річного жителя Оріхова, який отримав вогнепальне осколкове поранення під час ворожої атаки на місто", - додають у Нацполіції.


Наслідки російських ударів по Запорізькій області: зруйновано центр Гуляйполя, є влучання по підприємству обласного центру 02
Наслідки російських ударів по Запорізькій області: зруйновано центр Гуляйполя, є влучання по підприємству обласного центру 03
Наслідки російських ударів по Запорізькій області: зруйновано центр Гуляйполя, є влучання по підприємству обласного центру 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни знищили будинок культури та спорту в Гуляйполі. ФОТОрепортаж


Наслідки російських ударів по Запорізькій області: зруйновано центр Гуляйполя, є влучання по підприємству обласного центру 05
Наслідки російських ударів по Запорізькій області: зруйновано центр Гуляйполя, є влучання по підприємству обласного центру 06
Наслідки російських ударів по Запорізькій області: зруйновано центр Гуляйполя, є влучання по підприємству обласного центру 07
Наслідки російських ударів по Запорізькій області: зруйновано центр Гуляйполя, є влучання по підприємству обласного центру 08
Наслідки російських ударів по Запорізькій області: зруйновано центр Гуляйполя, є влучання по підприємству обласного центру 09
Наслідки російських ударів по Запорізькій області: зруйновано центр Гуляйполя, є влучання по підприємству обласного центру 10

Гуляйполе (97) Запоріжжя (2283) обстріл (28687) Нацполіція (15205) Запорізька область (3645)


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щоб ви здохли, русняві тварюки, люди будували, жили..., гарні будинки, гарне життя..., вам ніколи так не жити, ваше місце в багнюці, болоті..., щоб ви там і захлинулись разом зі своїм фюрером...
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07.11.2022 15:46 Відповісти
 
 