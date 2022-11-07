Наслідки російських ударів по Запорізькій області: зруйновано центр Гуляйполя, є влучання по підприємству обласного центру. ФОТОрепортаж

Протягом 5 та 6 листопада ворог завдав декількох ударів по Запоріжжю та околицях міста. Гаряче було на пологівському напрямку –зруйнований центр Гуляйполя, пошкоджені приватні оселі на Оріхівщині. У результаті – є жертви та поранені цивільні громадяни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

"Військові РФ завдали декільох ударів по території промислової зони у Вільнянську. На підприємствах вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення та автомобілі. Одна ракета розірвалася в повітрі, інша – влучила в поле на околиці міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у неділю вночі окупаційні війська обстріляли обласний центр. Один ракетний удар прийшовся по території приватного підприємства – відбулося займання будівлі. Загинув 45-річний чоловік.

"Інший ворожий удар зафіксовано у приватному секторі Запоріжжя. Ракета влучила у земельну ділянку, вибуховою хвилею пошкоджені автівки, а також вікна у двох багатоповерхівках.

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Цими вихідними росіяни нещадно гатили по території Пологівського району. Пошкодження домівок зафіксовано на Оріхівщині. Проте найбільших руйнувань укотре зазнало Гуляйполе – росіяни здійснили запуск ракет С-300 прямісінько по центру міста. Тепер замість спорткомплексу залишилися руїни. Також значних руйнувань зазнали й будівлі неподалік епіцентру влучання. У результаті збройної агресії до лікарні доставлено 45-річного жителя Оріхова, який отримав вогнепальне осколкове поранення під час ворожої атаки на місто", - додають у Нацполіції.









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