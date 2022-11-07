Українські рятувальники отримали 117 металошукачів, 200 бетонорізів та 85 дронів від американських партнерів. ФОТОрепортаж

Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала від американських партнерів обладнання на більш ніж 800 тисяч доларів.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України, повідомляє Цензор.НЕТ

"Уже кілька місяців поспіль у межах програми "Український фонд швидкого реагування" Міжнародна рада досліджень і обмінів (IREX) за підтримки Держдепартаменту США надає критично важливе обладнання для підрозділів Служби по усій Україні на загальну суму понад 800 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники отримали 117 металошукачів, 200 бетонорізів та 85 дронів. Серед них 11 підводних металошукачів MEPAK. Бетонорізи STIHL та додаткове устаткування до них активно використовують для розрізування металевих та бетонних конструкцій та рятування людей з-під завалів. Їх використовували, зокрема, під час рятувальних робіт після атаки Росії на торговий центр у Кременчуці.

"Дрони DJI Mavic 3 працюють у 24 областях для ефективної ліквідації пожеж, пошуку людей та координації ефективної роботи ДСНС", - зазначили у відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Піротехніки ДСНС за добу знешкодили понад 2,2 тис. вибухонебезпечних предметів на деокупованій території Харківської області. ФОТОрепортаж





