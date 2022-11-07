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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Українські рятувальники отримали 117 металошукачів, 200 бетонорізів та 85 дронів від американських партнерів. ФОТОрепортаж

Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала від американських партнерів обладнання на більш ніж 800 тисяч доларів.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України, повідомляє Цензор.НЕТ

"Уже кілька місяців поспіль у межах програми "Український фонд швидкого реагування" Міжнародна рада досліджень і обмінів (IREX) за підтримки Держдепартаменту США надає критично важливе обладнання для підрозділів Служби по усій Україні на загальну суму понад 800 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні. 

Рятувальники отримали 117 металошукачів, 200 бетонорізів та 85 дронів. Серед них 11 підводних металошукачів MEPAK. Бетонорізи STIHL та додаткове устаткування до них активно використовують для розрізування металевих та бетонних конструкцій та рятування людей з-під завалів. Їх використовували, зокрема, під час рятувальних робіт після атаки Росії на торговий центр у Кременчуці.

"Дрони DJI Mavic 3 працюють у 24 областях для ефективної ліквідації пожеж, пошуку людей та координації ефективної роботи ДСНС", - зазначили у відомстві. 

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Українські рятувальники отримали 117 металошукачів, 200 бетонорізів та 85 дронів від американських партнерів 01
Українські рятувальники отримали 117 металошукачів, 200 бетонорізів та 85 дронів від американських партнерів 02
Українські рятувальники отримали 117 металошукачів, 200 бетонорізів та 85 дронів від американських партнерів 03

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допомога (8375) ДСНС (5123) обладнання (155)


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Карлік тімашенка вже знає про ці цікаві поставки? Сумніваюсь що все це доїде куди треба.
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07.11.2022 16:39 Відповісти
с учетом того, сколько у нас минных полей, 117 металлоискателей маловато https://bestmd.kiev.ua/g31227395-metalloiskateli
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02.02.2023 17:06 Відповісти
 
 