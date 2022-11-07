Удар рашистів по деокупованому Лиману: з-під завалів багатоповерхівки врятували жінку. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 листопада, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по визволеному Лиману на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ ДСНС у Донецькій області.

"Сьогодні зранку, внаслідок обстрілу міста Лиман, руйнувань зазнав дев'ятиповерховий житловий будинок з першого по 8 поверхи кутової частини будинку, виникла пожежа на зруйнованій частині будинку на площі 20 кв. м.З першого поверху рятувальниками евакуйовано жінку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 14:07 пожежу повністю ліквідовано.

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