Удар рашистів по деокупованому Лиману: з-під завалів багатоповерхівки врятували жінку. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 7 листопада, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по визволеному Лиману на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ ДСНС у Донецькій області.
"Сьогодні зранку, внаслідок обстрілу міста Лиман, руйнувань зазнав дев'ятиповерховий житловий будинок з першого по 8 поверхи кутової частини будинку, виникла пожежа на зруйнованій частині будинку на площі 20 кв. м.З першого поверху рятувальниками евакуйовано жінку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що о 14:07 пожежу повністю ліквідовано.
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foose
показати весь коментар07.11.2022 17:31 Відповісти Мені подобається 0
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