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Удар рашистів по деокупованому Лиману: з-під завалів багатоповерхівки врятували жінку. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 листопада, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по визволеному Лиману на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ ДСНС у Донецькій області.

Удар рашистів по деокупованому Лиману: з-під завалів багатоповерхівки врятували жінку 01

"Сьогодні зранку, внаслідок обстрілу міста Лиман, руйнувань зазнав дев'ятиповерховий житловий будинок з першого по 8 поверхи кутової частини будинку, виникла пожежа на зруйнованій частині будинку на площі 20 кв. м.З першого поверху рятувальниками евакуйовано жінку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 14:07 пожежу повністю ліквідовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ракетні удари по Краматорську, обстріли низки населених пунктів. ФОТОрепортаж


Удар рашистів по деокупованому Лиману: з-під завалів багатоповерхівки врятували жінку 02
Удар рашистів по деокупованому Лиману: з-під завалів багатоповерхівки врятували жінку 03

обстріл (28687) Донецька область (8578) Лиман (230)


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сьогодн1 вже 7 листопада
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07.11.2022 17:31 Відповісти
 
 