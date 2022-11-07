Криворізькі тероборонівці показали залишки позицій окупантів на Херсонщині. ФОТОрепортаж
Бійці Криворізької окремої бригади територіальної оборони звільняють від російських окупантів Херсонську область.
По це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Регіонального управління Сил територіальної оборони "Схід" ЗС України.
"Тікаючи на Херсонщині від підрозділів нашої Криворізька окрема бригада територіальної оборони, окрім трофеїв, росіяни лишають купу металобрухту та сміття", - йдеться у повідомленні.
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Говнище, кучи мусора и разбитые окна - истинная скрепа.
це означає що запасів чи постачання АТМ нема
ліплять нак як наші хлопці, з п,яти одну
нащі щоб наступати
орки, щоб тікати