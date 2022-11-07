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Криворізькі тероборонівці показали залишки позицій окупантів на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Бійці Криворізької окремої бригади територіальної оборони звільняють від російських окупантів Херсонську область.

По це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Регіонального управління Сил територіальної оборони "Схід" ЗС України.

Криворізькі тероборонівці показали залишки позицій окупантів на Херсонщині 01

"Тікаючи на Херсонщині від підрозділів нашої Криворізька окрема бригада територіальної оборони, окрім трофеїв, росіяни лишають купу металобрухту та сміття", - йдеться у повідомленні.

Криворізькі тероборонівці показали залишки позицій окупантів на Херсонщині 02
Криворізькі тероборонівці показали залишки позицій окупантів на Херсонщині 03
Криворізькі тероборонівці показали залишки позицій окупантів на Херсонщині 04

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Криворізькі тероборонівці показали залишки позицій окупантів на Херсонщині 05
Криворізькі тероборонівці показали залишки позицій окупантів на Херсонщині 06

Автор: 

тероборона (386) Херсонська область (5795)


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металобрухт іржавий....
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07.11.2022 16:57 Відповісти
В наш час це іменувалося "розкулачуванням" - коли розбирали одну машину, щоб відремонтувать інші!
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07.11.2022 17:06 Відповісти
- "россияне оставляют кучу металлолома и мусора"

Говнище, кучи мусора и разбитые окна - истинная скрепа.
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08.11.2022 20:14 Відповісти
ця техніка розбиралась тижнями як що не довше
це означає що запасів чи постачання АТМ нема
ліплять нак як наші хлопці, з п,яти одну
нащі щоб наступати
орки, щоб тікати
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08.11.2022 21:50 Відповісти
 
 