УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11870 відвідувачів онлайн
Новини Фото Волонтери для армії Війна
10 326 64

Отримали всі ліцензії, бронемашини з Британії скоро будуть в ЗСУ, - Порошенко. ДОКУМЕНТ

Петро Порошенко повідомив, що партія з 6 бронемашин, які були куплені у Великій Британії, скоро буде в ЗСУ. Для цього отримані всі необхідні ліцензії. За наступні 8 машин внесений авансовий платіж, триває оформлення документів.

"6 бронемашин із загалом законтрактованих 14-ти – штурмові і розвідувальні Spartan, командні Sultan і медичні Samaritan – скоро будуть у ЗСУ. Днями нарешті отримали українську ввізну ліцензію. Ще за 8 бронемашин внесений авансовий платіж і оформлюються наступні ліцензії", – написав Порошенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Місяць тому у Великій Британії ми домовились із владою Великої Британії про постачання партії бронемашин. Кожна така поставка – це як мінімум три ліцензії. Одна – експортна, яку надає країна-постачальник. Друга – транзитна, її надає Польща. Третя – українська", – зазначив п’ятий Президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко привіз у Навчальний Центр УДА дефіцитне обладнання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ці машини об’єднує броня, яка захищає від уламків та смерті наших воїнів і добре давить русню. Техніка може проїжджати окопи до 2 метрів ширину. Переїжджати перешкоди розміром до 0,5 метра та занурюватися у воду до 1 метра. Крок за кроком ми посилюємо броню нашої армії. Дякую волонтерам ГО Справа Громад і кожному, хто долучився до збору коштів. Разом ми непереможні!", – пише Порошенко.

Як відомо, місяць тому у Великій Британії Петро Порошенко повідомив про закупівлю партії броньовиків сімейства бойових броньованих машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). Порошенко побував на військових складах, звідки техніка буде доставлена в Україну.

У британській армії цей БТР призначався для транспортування невеликих спеціалізованих груп розвідників, стрільців-зенітників, мінометників, саперів тощо. Spartan має високу мобільність та компактні габарити, при цьому може перевозити до семи осіб, з яких три – члени екіпажу. Може долати водні перешкоди.

Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" також придбали та передали у Десантно-штурмові війська 11 італійських бронемашин MLS Shield. Фонд Порошенка традиційно подвоює суму коштів, які збирають для ЗСУ волонтери.

Отримали всі ліцензії, бронемашини з Британії скоро будуть в ЗСУ, - Порошенко 01

Отримали всі ліцензії, бронемашини з Британії скоро будуть в ЗСУ, - Порошенко 02
Отримали всі ліцензії, бронемашини з Британії скоро будуть в ЗСУ, - Порошенко 03
Отримали всі ліцензії, бронемашини з Британії скоро будуть в ЗСУ, - Порошенко 04
Отримали всі ліцензії, бронемашини з Британії скоро будуть в ЗСУ, - Порошенко 05
Отримали всі ліцензії, бронемашини з Британії скоро будуть в ЗСУ, - Порошенко 06
Отримали всі ліцензії, бронемашини з Британії скоро будуть в ЗСУ, - Порошенко 07
Отримали всі ліцензії, бронемашини з Британії скоро будуть в ЗСУ, - Порошенко 08
Отримали всі ліцензії, бронемашини з Британії скоро будуть в ЗСУ, - Порошенко 09
Отримали всі ліцензії, бронемашини з Британії скоро будуть в ЗСУ, - Порошенко 10
Отримали всі ліцензії, бронемашини з Британії скоро будуть в ЗСУ, - Порошенко 11
Отримали всі ліцензії, бронемашини з Британії скоро будуть в ЗСУ, - Порошенко 12

Автор: 

зброя (7477) допомога (8375) Порошенко Петро (15180) техніка (1834) волонтери (1336) ЗСУ (7588)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
Респект Пороху!
показати весь коментар
07.11.2022 17:51
+34
Звичайно, що не просто так. Але все таки я вважаю, що це правильно.
Фонд зібрав кошти, від звичайних людей, кожен перевів копійку. Будь-ласка відзвітуйте перед людьми. Ось тільки, щось мені підказує, що Притула цього не зробить, на відміну від Порошенко. І це ще, враховуючи те, що Порошенко по-перше надає виписки з банку у звіті, на відміну від фонду Притули, який просто каже на словах скільки надійшло, а по друге Порошенко подвоює благодійні внески за власний рахунок, а Притула, не приховує, що його фонд фінансується за наші внески. Але краде, звісно Порошенко.
показати весь коментар
07.11.2022 18:00
+31
"Шобла Зеленського може зняти будь-якій відосік, крім одного:
як Зеленський передає потрібні армії речі,
придбані за власні кошти."

(с)
показати весь коментар
07.11.2022 17:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.work.ua/?utm_source=news&utm_medium=email&utm_content=logo&utm_campaign=07.11.2022&commId=01GH8XR30758C31QWMGA0AM1JE&cdcp=4966374765-T210h5uPlzgExEI3aYvCjbpzCdpX0d0//5ZJOi 4 листопада 2022Вітаємо, ми з вами купили бронетранспортер!У жовтні в межах ініціативи «25% доходу Work.ua - на ЗСУ» ми приєдналися до мегазбору Сергія Притули на купівлю БТР для української армії. Але це не все! Завдяки вам ми виконали ще 23 завдання, на які витратили 2,86 млн грн. Дякуємо й звітуємо, що робили.
показати весь коментар
07.11.2022 17:34 Відповісти
Оце і всі документи від притулишахрая! Хто б сумнівався
показати весь коментар
07.11.2022 18:09 Відповісти
Это не ко мне. Это к Полтаве. Он тебе расскажет и про чужие доходы и про свои соврет.
показати весь коментар
07.11.2022 18:18 Відповісти
Может, лучше у Арахамии спросить?
показати весь коментар
07.11.2022 18:26 Відповісти
Я це розумію, тут же пишуть, щоб інші почитали думки з приводу... не приймайте все на свою адресу, вибачте
показати весь коментар
07.11.2022 19:12 Відповісти
То нескрепные "Спартаны" от Притулы, они не освяшены ликом св. Петра (О).
показати весь коментар
07.11.2022 19:58 Відповісти
А "зелені" не хочуть так попіаритися? Чи в них "корона спаде"?!!!
показати весь коментар
07.11.2022 17:39 Відповісти
Там 0 , чем пиариться⁉️ Кто из олигархов помог , хоть на треть ⁉️Порошенко лучший президент Украины‼️
показати весь коментар
07.11.2022 18:16 Відповісти
А Олигарх Порошенко помог на треть?
показати весь коментар
07.11.2022 22:37 Відповісти
Притула - броню, Петро - броню, Чмут - коптери, .., а найЗеленіший бабло пиляє на марафон, який йому ж і вилизує дупу, у складі "цвинтара", "г+г" і Ко
показати весь коментар
07.11.2022 17:44 Відповісти
Петро возить і броню, і коптери/дрони/безпілотники (різного класу), і пікапи, і буржуйки, і старлінки, і акомулятори, і генератори, і вс-все-все... інше, що потрібно в окопі та на полі бою. Чомусь думаю, що возить і далекобійні ракети для РСЗВ M142 HIMARS...
показати весь коментар
07.11.2022 18:56 Відповісти
Звичайно, що не просто так. Але все таки я вважаю, що це правильно.
Фонд зібрав кошти, від звичайних людей, кожен перевів копійку. Будь-ласка відзвітуйте перед людьми. Ось тільки, щось мені підказує, що Притула цього не зробить, на відміну від Порошенко. І це ще, враховуючи те, що Порошенко по-перше надає виписки з банку у звіті, на відміну від фонду Притули, який просто каже на словах скільки надійшло, а по друге Порошенко подвоює благодійні внески за власний рахунок, а Притула, не приховує, що його фонд фінансується за наші внески. Але краде, звісно Порошенко.
показати весь коментар
07.11.2022 18:00 Відповісти
Не гризня, а треба чесно працювати, тим більш в такий тяжкий для країни час. А то декому вкрай потрібна тиша, щоб зручніше було лохів скубти і кишені набивать.
показати весь коментар
07.11.2022 18:03 Відповісти
Респект Пороху!
показати весь коментар
07.11.2022 17:51 Відповісти
Подяка Пороху!
показати весь коментар
07.11.2022 19:19 Відповісти
Який сенс заштрихувати назву, але залишити код???

WITHAM (SPECIALIST VEHICLES) LIMITED
показати весь коментар
07.11.2022 17:53 Відповісти
"Шобла Зеленського може зняти будь-якій відосік, крім одного:
як Зеленський передає потрібні армії речі,
придбані за власні кошти."

(с)
показати весь коментар
07.11.2022 17:54 Відповісти
За власні кошти, президент...
показати весь коментар
07.11.2022 22:29 Відповісти
А притула хоч якісь документи публікував на супутник? Побачимо що опублікує на свої спартани, мабуть те, що і на супутник
показати весь коментар
07.11.2022 17:59 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2022 18:19 Відповісти
так у Фонду Притули наче немає ліцензії на завезення таких товарів. Для того й потрібен спецімпортер. Така ліцензія є у Повернись Живим
показати весь коментар
07.11.2022 19:01 Відповісти
Головне, щоб відзвітував про потрачені кошти. Порахуй скільки і яких документів опублікував Порошенко. А потім подивимось що нам покажуть на притулині мільярди, які він назбирав за два дні.
показати весь коментар
07.11.2022 19:09 Відповісти
Таким как ты что показывай, что не показывай все одно бестолку. Вы же как зомби на свой волне.
показати весь коментар
07.11.2022 19:17 Відповісти
Ну не кажи, ось Порох показав і видно куди пішли гроші і ми на вірній "волнє" Як притула теж відзвітує, теж будемо на вірній "волнє". Понял бот на зєльоной волнє?
показати весь коментар
07.11.2022 19:28 Відповісти
скільки бабла прилипне до агрохімії??? до речі, ці ж бронєтранспортери, пам,ятаю раніше купувались по 50 штук євро за шт... за гроші зібрані Притулою і заявлених на них кількості броніків получається, що вже по 100 штук за штуку... звичайно, ціна прийнятна, але підкрадується сумнів в кришталевій чесності "героїв".
показати весь коментар
07.11.2022 19:26 Відповісти
А як взнати що власник Арахмія і що буде ця компанія імпортувати?
показати весь коментар
07.11.2022 22:34 Відповісти
Чи хоч один президент працював би так на Україну після завершення своєї каденції
показати весь коментар
07.11.2022 18:14 Відповісти
Ні! Тому треба обрати навічно. Кращого все одно не знайдеш
показати весь коментар
07.11.2022 18:17 Відповісти
. А довічно - забороняє Закон; тому, поки діє Закон - ЦВК попросту такого "довічно" не зареєструє.
показати весь коментар
07.11.2022 18:28 Відповісти
Якщо повернути туди кавалера ордена Ярослава Мудрого пана Охиндовського , то зарєструє, він і таке робив. А можна скористуватись рішенням Конституційного суду, який вирішив, що 1+1 президенства Кучми буде 1, бо в цей час відбулись зміни до Конституції. Недарма ж наш найкращий гетьман пробив конституційні зміни щодо НАТО. Це дозволить йому радувати нас своїім президенством тричі...а потім можно абнуліть
показати весь коментар
07.11.2022 18:44 Відповісти
Даремно радієте.
Ідіоти обирають ідіотів.
показати весь коментар
07.11.2022 18:46 Відповісти
І я про це! Тому без Охиндовського не обійтись. Як і в 2014. Тоді ідіотам не дали шансу
показати весь коментар
07.11.2022 18:59 Відповісти
це ти - "аби висрати". Я все розумію, що так вас, ботів, вчили: будь-що, аби ніби заперечення, хоч не в тему, але щоб не визнавати свого балабольства.
показати весь коментар
07.11.2022 18:50 Відповісти
Вгадай чому він допомагає, ну подумай, ще й не зі своїх грошей
показати весь коментар
07.11.2022 22:25 Відповісти
У них стільки грошей не буде...
показати весь коментар
07.11.2022 22:33 Відповісти
если броня меньше ис 3 ис 7 кв 5 и меньше 600 мм то не рекошетны он.((хотя мастифф бок чем то выдержал но чем
показати весь коментар
07.11.2022 18:16 Відповісти
А що, навіть в час війни просто передати машини на фронт без паперомарання в Україна ніяк не можна - як це, обійтися без милості чиновників і бюрократії? Ще засумніваються , а чи потрібні нам ці чиновники!
показати весь коментар
07.11.2022 18:18 Відповісти
Тут справа в іншому - шо заважатиме зеленскому дати команду дбр про те, шо Порох їх вкрав у бритів, та таемно ввіз в Україну - як з тими картинами, пам'ятаешь.
показати весь коментар
07.11.2022 18:26 Відповісти
У тебе в голові каша..
показати весь коментар
07.11.2022 22:23 Відповісти
, який логін в тебе був до крайньої деактивації? Ти ще не втямив, що за брехню треба відповідати? Знову продовжуєш?
показати весь коментар
07.11.2022 22:32 Відповісти
А таможню зелену вже пройшли? Не, ну то не кажіть гоп
показати весь коментар
07.11.2022 18:52 Відповісти
Нас дальше тримають в дурдомі які це" отримані всі необхідні ліцензії " для чого тримати КМ якщо він не може скасувати дане ліцензування чи хтось добре біля корита почувається те саме з ввезеними автомобілями для чого сертифікувати мерседес WV тойота КМ може щось зробить
показати весь коментар
07.11.2022 18:53 Відповісти
Не розумію чому Притула не хоче об'єднати зусилля з Порошенком? Якщо справді він купує ці машини втричі дорожче, то хай купить через Порошенка і замість 1 машини привезе 3.
Від цього виграє і Притула, і ЗСУ. Не бачу тут причин для срачу - це просто прагматичний розрахунок на користь усім.
показати весь коментар
07.11.2022 19:03 Відповісти
Чомусь притулі така хороша думка не прийшла в голову, мабуть у нього трохи інші думки і мета.
показати весь коментар
07.11.2022 19:21 Відповісти
А бобік продовжує відосіки з бункеру писати. Міжнародна арена ні, не на часі, не зараз
показати весь коментар
07.11.2022 19:03 Відповісти
Міжнародна арена дає нам зброю і гроші, і завдяки кому? вгадай
показати весь коментар
07.11.2022 22:21 Відповісти
Просто порівняйте- в скільки то обійшлося Пороху, а скільки грошей витратив богемний Притула, ще й гімно Арахамії причепив (до речі, не зрозуміло, чого цей іноземець на свободі бігає? За його пропозиції про переговори вже мав би сидіти на тюремній баланді, але ж в кукли Коломойського свої інтереси...
показати весь коментар
07.11.2022 19:12 Відповісти
Кукла Коломойського судья, чи ДРБ?
показати весь коментар
07.11.2022 22:44 Відповісти
Клоун.І нафіга цей хлам? Купи краще зброю для боротьби з руснявими Ланцетами і артилерією. Якоюсь хєрнею займаються що пеця шо Притула.
показати весь коментар
07.11.2022 19:50 Відповісти
я розумію, що ти, , - клоун, можна булло не підписуватись. А , а також за тегом "" тут на сайті
показати весь коментар
07.11.2022 20:10 Відповісти
Достатньо подивитися на термінологію цього гриця - "Притула" (з великої літери, з повагою) та "пеця" (по ботовськи, принизливо) і стає зрозуміло, що цей кадр чи з секти "Свідків Вови", чи з "подоляковських".
показати весь коментар
07.11.2022 21:23 Відповісти
https://t.me/pecherhill/810
показати весь коментар
07.11.2022 21:43 Відповісти
https://t.me/dragonspech/5652 Дмитро "Каленчук" Вовнянко блогер і письменик, воїн ЗСУ біля Вугледару, один з засновників волонтерського фонду "Справа громад" :

Я категорично не розумію чому інформація про те, що "Справа громад" і Фонд Порошенка придбали 14 БТР "Спартан" різних типів по ціні 1 мільйон 316 тисяч за штуку (разом з доставкою і ліцензіями) так бурхливо скривдила і збурила шанувальників Сернія Притули? Шановні, звідки стільни злобливої люті?
Ну так. 200 мільйонів грн., які Фонд Сергія Притули уже зібрав, вистачить не на 60, а на 152 "Спартана", ще й трошки решти дадуть.
Ну так це ж класно! Значить техніки можна купити більше!
От уявляю собі. Хочу я купити "Спартани" на 200 мільйонів. А тут бац - "Справа громад" каже що вони можуть купити утричі дешевше. Що я зроблю? Я звернуся до "Справи громад" з пропозицією, давайте, мовляв, БТРи купувати разом! А у Фонду Порошенка ще й ліцензії є! Що розумно тоді зробити?
Сеогію Притулі розумно звернутися до Фонду Порошенка і "Справи громад" і запропонувати. Шановні, мовляв. Ви вмієте класно торгуватися і пробивати ліцензії. То давайте ви будете купувати, а я гроші збирати.
І яким був би результат? ЗСУ отримала б більше британських БТРів "Спартан". Задля цього ж все затівалося, хіба ні?
Але я всього цього не спостерігаю. Я бачу бурхливі кривду і обурення. І я не розумію - чому так?
https://telegra.ph/file/a533af0567886a1026a7e.jpg
показати весь коментар
08.11.2022 11:14 Відповісти
 
 