Отримали всі ліцензії, бронемашини з Британії скоро будуть в ЗСУ, - Порошенко. ДОКУМЕНТ
Петро Порошенко повідомив, що партія з 6 бронемашин, які були куплені у Великій Британії, скоро буде в ЗСУ. Для цього отримані всі необхідні ліцензії. За наступні 8 машин внесений авансовий платіж, триває оформлення документів.
"6 бронемашин із загалом законтрактованих 14-ти – штурмові і розвідувальні Spartan, командні Sultan і медичні Samaritan – скоро будуть у ЗСУ. Днями нарешті отримали українську ввізну ліцензію. Ще за 8 бронемашин внесений авансовий платіж і оформлюються наступні ліцензії", – написав Порошенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Місяць тому у Великій Британії ми домовились із владою Великої Британії про постачання партії бронемашин. Кожна така поставка – це як мінімум три ліцензії. Одна – експортна, яку надає країна-постачальник. Друга – транзитна, її надає Польща. Третя – українська", – зазначив п’ятий Президент.
"Ці машини об’єднує броня, яка захищає від уламків та смерті наших воїнів і добре давить русню. Техніка може проїжджати окопи до 2 метрів ширину. Переїжджати перешкоди розміром до 0,5 метра та занурюватися у воду до 1 метра. Крок за кроком ми посилюємо броню нашої армії. Дякую волонтерам ГО Справа Громад і кожному, хто долучився до збору коштів. Разом ми непереможні!", – пише Порошенко.
Як відомо, місяць тому у Великій Британії Петро Порошенко повідомив про закупівлю партії броньовиків сімейства бойових броньованих машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). Порошенко побував на військових складах, звідки техніка буде доставлена в Україну.
У британській армії цей БТР призначався для транспортування невеликих спеціалізованих груп розвідників, стрільців-зенітників, мінометників, саперів тощо. Spartan має високу мобільність та компактні габарити, при цьому може перевозити до семи осіб, з яких три – члени екіпажу. Може долати водні перешкоди.
Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" також придбали та передали у Десантно-штурмові війська 11 італійських бронемашин MLS Shield. Фонд Порошенка традиційно подвоює суму коштів, які збирають для ЗСУ волонтери.
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Фонд зібрав кошти, від звичайних людей, кожен перевів копійку. Будь-ласка відзвітуйте перед людьми. Ось тільки, щось мені підказує, що Притула цього не зробить, на відміну від Порошенко. І це ще, враховуючи те, що Порошенко по-перше надає виписки з банку у звіті, на відміну від фонду Притули, який просто каже на словах скільки надійшло, а по друге Порошенко подвоює благодійні внески за власний рахунок, а Притула, не приховує, що його фонд фінансується за наші внески. Але краде, звісно Порошенко.
WITHAM (SPECIALIST VEHICLES) LIMITED
як Зеленський передає потрібні армії речі,
придбані за власні кошти."
(с)
Ідіоти обирають ідіотів.
Від цього виграє і Притула, і ЗСУ. Не бачу тут причин для срачу - це просто прагматичний розрахунок на користь усім.
Я категорично не розумію чому інформація про те, що "Справа громад" і Фонд Порошенка придбали 14 БТР "Спартан" різних типів по ціні 1 мільйон 316 тисяч за штуку (разом з доставкою і ліцензіями) так бурхливо скривдила і збурила шанувальників Сернія Притули? Шановні, звідки стільни злобливої люті?
Ну так. 200 мільйонів грн., які Фонд Сергія Притули уже зібрав, вистачить не на 60, а на 152 "Спартана", ще й трошки решти дадуть.
Ну так це ж класно! Значить техніки можна купити більше!
От уявляю собі. Хочу я купити "Спартани" на 200 мільйонів. А тут бац - "Справа громад" каже що вони можуть купити утричі дешевше. Що я зроблю? Я звернуся до "Справи громад" з пропозицією, давайте, мовляв, БТРи купувати разом! А у Фонду Порошенка ще й ліцензії є! Що розумно тоді зробити?
Сеогію Притулі розумно звернутися до Фонду Порошенка і "Справи громад" і запропонувати. Шановні, мовляв. Ви вмієте класно торгуватися і пробивати ліцензії. То давайте ви будете купувати, а я гроші збирати.
І яким був би результат? ЗСУ отримала б більше британських БТРів "Спартан". Задля цього ж все затівалося, хіба ні?
Але я всього цього не спостерігаю. Я бачу бурхливі кривду і обурення. І я не розумію - чому так?
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