Нацгвардійці показали своє ноу-хау для знищення ворожих дронів. ФОТОрепортаж
Миколаївські гвардійці створили установку з кулеметами ПКТ для знищення безпілотників противника.
Про це повідомили в Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.
"Для мобільності її встановили на пікапі. З неї вже збили три безпілотники "Shached-136".
Чимала частина бронетехніки, яку зараз використовують в ході бойових дій в Україні, оснащена 7,62-мм танковими кулеметами чи іншими крупнокаліберним кулеметами.
Кулемет ПКТ у танковій версії використовує електроспуск, у нього немає сошок та пістолетної рукоятки з прикладом.
Тому, нацгвардійці для ведення вогню додали спусковий механізм на саму установку, яка активує відразу два кулемети.
Також у майстерні Нацгвардії додали зенітний приціл", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+36 Перехватчик
показати весь коментар07.11.2022 18:23
+30 Danger Zone
показати весь коментар07.11.2022 17:58
+14 Юрий #542373
показати весь коментар07.11.2022 18:22
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Укроборонпром, ауууу!
1.В качестве еще одной причины для возможного отступления из Херсона в методичке указано, что Украина и страны НАТО «бросили все силы» именно на это направление фронта - и это грозит «огромным кровопролитием»
2.ВСУ планируют устроить теракт, разрушив Каховскую ГЭС.
3.пропагандистам рекомендовано подчеркнуть, что ведение городских боев в Херсоне «нецелесообразно», потому что «они всегда самые тяжелые и разрушительные», а ВСУ «могут просто сровнять Херсон с землей».https://meduza.io/feature/2022/11/07/kreml-schitaet-chto-otstuplenie-ot-hersona-nezhelatelno-no-veroyatno
"5. Бронебойно-зажигательная пуля БС-40 - пуля с цилиндрической задней частью массой m=12.1 г имеет сердечник из карбида вольфрама. Пуля и верхняя часть гильзы окрашена в красный цвет, черная полоса на шейке гильзы, головная часть оболочки окрашена в черный цвет. (це ти про цю пишеш? Так вона не "розривна")
І що? Тут суперечка виникла не з-за того, чи є кулі для цих патронів на озброєнні, а, скоріше, з-за направленості їх застосування Бо "розривна" куля чи снаряд, в першу чергу, призначені для враження цілі осколками чи силою вибуху (для куль, що призначені для враження безпосередньо людини, випуск заборонений) Питання
1) Чи є дрон "легкогорючим предметом"? Тобто, яка ступінь загоряння ц цього літального парату?
2) на якій висоті літають ці дрони? (бо ефективна стрільба кулею ПЗ може вестися тільки на дальність до 1000 м)
3) Яка кількість даних патронів наявна? (одна справа - масовий випуск для широкої номенклатури бойових завдань і зовсім інша - для спеціальної підготовки снайперів на полігоні)
На іранських "шахідах" єдиним "легкозаймистим матеріалом" є бензин в бензобаку, який знаходиться всередині корпусу і має невеликий об"єм порівняно з самим ЛА Куля ПЗ вибухає миттєво при зіткненні з ціллю (тобто з корпусом) і дає, в першу чергу, спалах вогню, а не вражаючі ціль осколки чи ударну хвилю А дрон продовжує рухаться в повітрі і миттєвий спалах горючої суміші залишається у точці зіткнення, тоді як ЛА її вже минув (Куля БЗ саме тому так і називається, що вона спочатку пробиває "броню" (обшивку), а потім горіть починає) Дальність стрільби кулею ПЗ та її ефективної дії обмежена 1000 м А "шахід" діє в межах 4 км Питання: яка ефективність дії даного **********?
В ходе боевых действий мятежникам удалось захватить несколько 23-мм зенитных установок ЗУ-23, которые правительственные афганские и советские войска активно использовали для стрельбы по наземным целям.
https://mil.in.ua/uk/news/u-polshhi-vyprobuvaly-novu-bagatostvolnu-zenitnu-protydronovu-systemu/
але у клятого пороха замовлень НОЛЬ