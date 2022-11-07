УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11830 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
22 600 50

Нацгвардійці показали своє ноу-хау для знищення ворожих дронів. ФОТОрепортаж

Миколаївські гвардійці створили установку з кулеметами ПКТ для знищення безпілотників противника.

Про це повідомили в Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.

"Для мобільності її встановили на пікапі. З неї вже збили три безпілотники "Shached-136".

Чимала частина бронетехніки, яку зараз використовують в ході бойових дій в Україні, оснащена 7,62-мм танковими кулеметами чи іншими крупнокаліберним кулеметами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві створили спеціальні екіпажі, які успішно збивають іранські дрони-камікадзе, - ОВА

Кулемет ПКТ у танковій версії використовує електроспуск, у нього немає сошок та пістолетної рукоятки з прикладом.

Тому, нацгвардійці для ведення вогню додали спусковий механізм на саму установку, яка активує відразу два кулемети.

Також у майстерні Нацгвардії додали зенітний приціл", - йдеться у повідомленні.

Нацгвардійці показали своє ноу-хау для знищення ворожих дронів 01
Нацгвардійці показали своє ноу-хау для знищення ворожих дронів 02
Нацгвардійці показали своє ноу-хау для знищення ворожих дронів 03

Автор: 

безпілотник (4211) зброя (7477) Національна гвардія (1543) дрони (4762)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
показати весь коментар
07.11.2022 18:23
+30
Дешево і сердито. Саме те шо потрібно для ціх дронів. Хай мюсліки сосуть лисого.
показати весь коментар
07.11.2022 17:58
+14
Давно придумали.
показати весь коментар
07.11.2022 18:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дешево і сердито. Саме те шо потрібно для ціх дронів. Хай мюсліки сосуть лисого.
показати весь коментар
07.11.2022 17:58 Відповісти
Дешево і сердито це установка з 4-х кулеметів "Максимів" зразка 1941 року))
показати весь коментар
07.11.2022 19:05 Відповісти
Хлопці як можуть так і працюють. Як на мене то багато питань до зелених - чому у війсках нема ось цоьго - їх багато з совка залащилось тай б/к до нього не потрібно просити у швейцарії - https://www.youtube.com/watch?v=Jd8Y8Cgn130 https://www.youtube.com/watch?v=Jd8Y8Cgn130

показати весь коментар
07.11.2022 20:06 Відповісти
Залишилось іх не більше 450... Як гадаєте де вони будуть - під містами на на лінії фронту? МО хоч і недолуге через політиків, але не настільки...
показати весь коментар
07.11.2022 20:24 Відповісти
Враховуючи напрямки звідки летять дрони то десяток можуть повністю закрити таке місто, як, наприклад, Миколаїв.
показати весь коментар
07.11.2022 20:34 Відповісти
Побажання хороше, але "влада" інші цілі виконує.
показати весь коментар
07.11.2022 20:45 Відповісти
Наприклад?
показати весь коментар
07.11.2022 20:48 Відповісти
Подобных систем должно быть у ЗСУ тысячи!

Укроборонпром, ауууу!
показати весь коментар
07.11.2022 23:08 Відповісти
Кремль считает, что отступление от Херсона «нежелательно, но вероятно» Там уже подготовили план для пропагандистов - о том, как объяснить россиянам, возможно, главный провал России в этой войне
1.В качестве еще одной причины для возможного отступления из Херсона в методичке указано, что Украина и страны НАТО «бросили все силы» именно на это направление фронта - и это грозит «огромным кровопролитием»
2.ВСУ планируют устроить теракт, разрушив Каховскую ГЭС.
3.пропагандистам рекомендовано подчеркнуть, что ведение городских боев в Херсоне «нецелесообразно», потому что «они всегда самые тяжелые и разрушительные», а ВСУ «могут просто сровнять Херсон с землей».https://meduza.io/feature/2022/11/07/kreml-schitaet-chto-otstuplenie-ot-hersona-nezhelatelno-no-veroyatno
показати весь коментар
07.11.2022 18:00 Відповісти
Мож і зчетверену установку придумають та зроблять
показати весь коментар
07.11.2022 18:15 Відповісти
Давно придумали.
показати весь коментар
07.11.2022 18:22 Відповісти
Пулемет Максвелла1895 г
показати весь коментар
08.11.2022 03:12 Відповісти
Краще вже ставить "максими" У них водяне охолодження - довше стрілять можуть У цього кулемета єдина вада - ВАГА Але якщо його машина возить, то це неактуально
показати весь коментар
07.11.2022 21:59 Відповісти
Добра штука ПКТ . Хоч і калібр 7,62 , та якщо забезпечити патронами з пристрілочно-запальними кулями ( читай розривними) то і взагалі чудова.
показати весь коментар
07.11.2022 18:16 Відповісти
"Таких" нема! Є "трасери" (для пристрілки" і БЗ - бронебійно-запалювальні
показати весь коментар
07.11.2022 22:01 Відповісти
Є такі,Яр Холодний,є. З червоними кінчиками куль. Зазвичай такими в мирний час офіцери на ВАПі тренувалися. Летить куля, "траси" не видно,на місці попадання вибух. Має інерційний підривник.
показати весь коментар
07.11.2022 22:21 Відповісти
Розривні кулі були заборонені відразу після І Світової війни
"5. Бронебойно-зажигательная пуля БС-40 - пуля с цилиндрической задней частью массой m=12.1 г имеет сердечник из карбида вольфрама. Пуля и верхняя часть гильзы окрашена в красный цвет, черная полоса на шейке гильзы, головная часть оболочки окрашена в черный цвет. (це ти про цю пишеш? Так вона не "розривна")
показати весь коментар
07.11.2022 22:52 Відповісти
Вірно,ось тут погоджуюсь,розривні кулі і зараз заборонені. Але ж заборону якимось чином обійти військовим хочеться? Хочеться. Ось і придумали так звані пристрілочно-запалювальні. А суть все та ж...
показати весь коментар
08.11.2022 00:39 Відповісти
Я не хочу сперечаться Набери : "Патрон 7,62х54, номенклатура" і прочитай Можу допустить "експансивну" кулю (бо знаю, як її зробить зі звичайної) але виготовлення "розривної" - надто складна процедура! "Овчинка вичинки не варта"
показати весь коментар
08.11.2022 00:50 Відповісти
Для калибра 7.62 на 54 есть патрон ПЗ, созданный еще до Второй мировой. Применялся, как для целеуказания, так и для воздушной стрельбы, чтобы летчик видел, попадает он или нет.
показати весь коментар
08.11.2022 22:17 Відповісти
7,62 ПЗ гж (индекс ГРАУ - 57-ЗП-323) - патрон с пристрелочно-зажигательной пулей ПЗ и биметаллической гильзой,
І що? Тут суперечка виникла не з-за того, чи є кулі для цих патронів на озброєнні, а, скоріше, з-за направленості їх застосування Бо "розривна" куля чи снаряд, в першу чергу, призначені для враження цілі осколками чи силою вибуху (для куль, що призначені для враження безпосередньо людини, випуск заборонений) Питання
1) Чи є дрон "легкогорючим предметом"? Тобто, яка ступінь загоряння ц цього літального парату?
2) на якій висоті літають ці дрони? (бо ефективна стрільба кулею ПЗ може вестися тільки на дальність до 1000 м)
3) Яка кількість даних патронів наявна? (одна справа - масовий випуск для широкої номенклатури бойових завдань і зовсім інша - для спеціальної підготовки снайперів на полігоні)
На іранських "шахідах" єдиним "легкозаймистим матеріалом" є бензин в бензобаку, який знаходиться всередині корпусу і має невеликий об"єм порівняно з самим ЛА Куля ПЗ вибухає миттєво при зіткненні з ціллю (тобто з корпусом) і дає, в першу чергу, спалах вогню, а не вражаючі ціль осколки чи ударну хвилю А дрон продовжує рухаться в повітрі і миттєвий спалах горючої суміші залишається у точці зіткнення, тоді як ЛА її вже минув (Куля БЗ саме тому так і називається, що вона спочатку пробиває "броню" (обшивку), а потім горіть починає) Дальність стрільби кулею ПЗ та її ефективної дії обмежена 1000 м А "шахід" діє в межах 4 км Питання: яка ефективність дії даного **********?
показати весь коментар
09.11.2022 03:16 Відповісти
А, вы в этом смысле... Да никакие специальные пули нормального калибра не будут более эффективны по сравнению с обычной валовой пулей. Те же БЗ/БЗТ эффективны по бакам, если они находится за броневым листом. Сложно предположить, что топливные системы БПЛА прикрывают броней. )) Разве что в двигатель попадет, вот там сработает штатно и возможно чего-то там подожжет. Надежда только на количество попаданий, которое перейдет в качество - будет повреждено что-то критически важное для полета.
показати весь коментар
09.11.2022 11:42 Відповісти
Трансфери мають зелений кінчик кулі,бронебойно- запалювальні - червоний з чорним.
показати весь коментар
07.11.2022 22:23 Відповісти
Трасери,прошу вибачення.
показати весь коментар
07.11.2022 22:24 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2022 18:23 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2022 18:23 Відповісти
щоб українська "Горлиця",та інші "пташки" в Україні не плодились "зе поцріоти" вирішили "байрактаром " турецьким їх наіпнути .і виділили землю для будівництва турецьких дронів.Гешефт наше всьо,а Україна і її народ це десяте.
показати весь коментар
07.11.2022 19:07 Відповісти
Зенитные пулемётные установки
показати весь коментар
07.11.2022 18:24 Відповісти
12,7-мм пулемёт Type 77
показати весь коментар
07.11.2022 18:26 Відповісти
В этом оружии применена газоотводная автоматика с прямым подводом пороховых газов к затворной раме через газовую трубку, идущую под стволом к передней части ствольной коробки. Ствол пулемета быстросменный. Type 77 размещается на универсальном треножном станке, позволяющем вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям. Для зенитной стрельбы присоединяется специальный плечевой упор. Пулемет может комплектоваться оптическим прицелом. Масса пулемёта на станке - 56,4 кг. Темп стрельбы составляет 650-700 выстр./мин. Питание - лента на 60 патронов.
показати весь коментар
07.11.2022 18:28 Відповісти
60 патронів/650 вистр=приблизно на 10 секунд. А що далі? Перезарядка, шахед полетів.
показати весь коментар
07.11.2022 18:43 Відповісти
использовать два один стреляет второй перезарядка )
показати весь коментар
08.11.2022 09:47 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2022 18:29 Відповісти
12,7-мм зенитная пулемётная установка Vz.53 Чехословацкая ЗПУ Vz.53, находившаяся в серийном производстве в 1950-1960-е годы, имела отделяемый колёсный ход, весила в боевом положении 558 кг и могла буксироваться лёгким автомобилем повышенной проходимости, или перевозиться в кузове грузовика. Четыре 12,7-мм ствола в секунду выпускали 50-60 пуль. Благодаря более совершенным прицельным приспособлениям и лучшей устойчивости, счетверённая установка могла вести более точный огонь. Для своего времени это было вполне эффективное оружие, способное успешно бороться с маловысотными воздушными целями.
показати весь коментар
07.11.2022 18:31 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2022 18:32 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2022 18:34 Відповісти
23-мм зенитных установок ЗУ-23
показати весь коментар
07.11.2022 18:35 Відповісти
В 1984 году моджахеды получили четыре десятка 20-мм зенитных автоматов, известных так же как Oerlikon KAD. Кто был производителем этих зениток, установить не удалось, помимо Швейцарии их лицензионный выпуск под обозначением М139 осуществлялся в США.
показати весь коментар
07.11.2022 18:36 Відповісти
Артиллерийская часть без лафета весила 66 кг. Масса установки в боевом положении на треножном разборном лафете - около 200 кг. Установка с ленточным питанием имела темп стрельбы до 1 000 выстр./мин. Бронебойно-зажигательный снаряд массой 111 г, покидавший ствол длиной 1 727 мм со скоростью 1 050 м/с, на дистанции 500 м по нормали мог пробить 30-мм броню. Наклонная дальность стрельбы по воздушным целям - 2 000 м. Досягаемость по высоте - 1 000 м. В целом этот 20-мм скорострельный «Эрликон», который можно было переносить в разобранном виде, был очень даже неплох для использования повстанцами в горной местности. Однако его применение ограничивалось нестандартным боеприпасом размерности 20×139 мм. Этот выстрел не использовался в оружии, имеющемся на вооружении афганской армии, и не производился в сопредельных странах. В итоге после недолгой эксплуатации зенитная установка Oerlikon KAD была вытеснена 12,7 и 14,5-мм пулемётами.

В ходе боевых действий мятежникам удалось захватить несколько 23-мм зенитных установок ЗУ-23, которые правительственные афганские и советские войска активно использовали для стрельбы по наземным целям.
показати весь коментар
07.11.2022 18:38 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwikiwarriors.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%2597%25D0%25A3-23-2&psig=AOvVaw3MX8yEZZqVKu5eFnip8RcC&ust=1667926708629000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4QjhxqFwoTCKi55KjFnPsCFQAAAAAdAAAAABAh Зенитная установка ЗУ-23 2
показати весь коментар
07.11.2022 19:02 Відповісти
THE BEST
показати весь коментар
07.11.2022 19:02 Відповісти
Нічого нового,на складах повно старої зброї яку роблять в спарку і лупасити по дронах.Я про це казав ще місяць тому що піднімати склади ,робити мобільні бригади,є тероборона.Ставте на великі багатоповерхівки або вишки с краю міст бійцям прилади нічного бачення і шанс збиття буде вражаючий.Приклад Миколаєва по мобільних групах які створили.Вкотре це доводить що наверху не думають на перед взагалі ! Це бісить ! Це елементарні речі на рівні військових адміністрацій.Рішення повинні приймати швидко і думаючи наперед.
показати весь коментар
07.11.2022 19:10 Відповісти
еще бы приделать датчик распознавания звука опредленного тембра и частоты и редукторы наведения
показати весь коментар
07.11.2022 19:31 Відповісти
Тренированный кот слышит нужный звук ещё до того, как электроника распознает
показати весь коментар
07.11.2022 19:48 Відповісти
Таке створюють від безвиході. А поляки вже рік як почали випробовувати нову зенитну протидронову систему. От би домовитись з ними про її випробування в реальних умовах війни...

https://mil.in.ua/uk/news/u-polshhi-vyprobuvaly-novu-bagatostvolnu-zenitnu-protydronovu-systemu/
показати весь коментар
07.11.2022 20:31 Відповісти
Війсковий та депутат, захистник Миколаїва Костенко нещодавно заявив - керівник оборони Миколаїва Генерал Марченко, так поставив протидронну оборону Миколаїва, шо дрони вже давно оминають місто. А справу проти Марченко зеленский так і не закрив, це зі слів Генерала. Така муйня.
показати весь коментар
07.11.2022 20:57 Відповісти
Нацгвардейцам - респект и уважение! А пузатых Укроборонпромовских "конструктёров" - ***** на фронт, и стрелять из этого спаренного создания по беспилотникам, и пусть, суки, хоть раз промахнутся!
показати весь коментар
07.11.2022 21:44 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2022 00:04 Відповісти
кузня на рибальському моглаб клепати їх пачками
але у клятого пороха замовлень НОЛЬ
показати весь коментар
08.11.2022 21:42 Відповісти
 
 