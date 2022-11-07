Нацгвардійці показали своє ноу-хау для знищення ворожих дронів. ФОТОрепортаж

Миколаївські гвардійці створили установку з кулеметами ПКТ для знищення безпілотників противника.

Про це повідомили в Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.

"Для мобільності її встановили на пікапі. З неї вже збили три безпілотники "Shached-136".

Чимала частина бронетехніки, яку зараз використовують в ході бойових дій в Україні, оснащена 7,62-мм танковими кулеметами чи іншими крупнокаліберним кулеметами.

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Кулемет ПКТ у танковій версії використовує електроспуск, у нього немає сошок та пістолетної рукоятки з прикладом.

Тому, нацгвардійці для ведення вогню додали спусковий механізм на саму установку, яка активує відразу два кулемети.

Також у майстерні Нацгвардії додали зенітний приціл", - йдеться у повідомленні.





