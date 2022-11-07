Глава УГКЦ вручив Папі Римському фрагмент російської міни, котра знищила храм в Ірпені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні вранці Блаженніший Святослав зустрівся із Святішим Отцем Франциском в Апостольському палаці у Ватикані. Глава УГКЦ вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України приїхав до Рима, щоб "принести до серця християнського світу біль і страждання українського народу".
Папа Франциск під час розмови висловив свою близькість до "багатостраждального українського народу" та запевнив, що є поруч з українським народом у молитві та конкретних діях. Він також звернувся із проханням до Глави та духовенства УГКЦ "продовжувати жертовне служіння в євангельському дусі найбільш потребуючим та постраждалим внаслідок війни", повідомили в секретаріат Глави УГКЦ в Римі, передає Цензор.НЕТ.
Святіший Отець теж розповів про дипломатичні зусилля Святого Престолу для припинення російської агресії та досягнення справедливого миру для українського народу. "Нашою щоденною турботою також є плекання солідарності цілого світу з українцями", — наголосив Понтифік.
Зі свого боку Блаженніший Святослав наголосив, що метою його візиту до Апостольської столиці "є передати Вам, Святіший Отче, та Вашим співпрацівникам біль та страждання мого народу".
"Війна в Україні є виразно колоніальною і пропозиції миру, котрі надходять до нас з росії, — це ніщо інше як пацифікація колонії. За ними стоїть заперечення права на існування українського народу, його історії, культури і в тому числі Церкви. Вони несуть в собі заперечення самого права на існування української держави, визнаної міжнародною спільнотою з її суверенітетом та територіальною цілісністю", — розповів Глава УГКЦ Папі Франциску. "В російських пропозиціях миру на разі відсутня будь-яка предметність для діалогу", — наголосив Блаженніший Святослав.
Глава УГКЦ розповів Святішому Отцеві про служіння УГКЦ в умовах війни, а також поділився особистими свідченнями побаченого під час душпастирських візитів парафій на Центральній, Східній та Південній Україні, — найбільш вражених територій від російської агресії.
"Я розповів Папі про щоденне служіння наших єпископів, священників, монахів та монахинь на тимчасово окупованих територіях. Я наголосив, що всі наші душпастирі залишилися із своїм народом, а приміщення наших храмів та монастирів стали прихистком та центрами гуманітарної допомоги".
Блаженніший Святослав також представив Папі Франциску пасторальний план УГКЦ до 2030 року, головним завданням якого є допомога біженцям та зцілення ран війни.
Глава УГКЦ подякував Папі за його особисті зусилля для припинення війни в Україні, звільнення полонених та організацію всесвітньої гуманітарної допомоги для українського народу.
На завершення аудієнції Блаженніший Святослав подарував Святішому Отцеві символічний подарунок — фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму УГКЦ в Ірпені.
"Це символічний подарунок не лише тому, що це фрагмент російської міни, котра знищила наш храм у місті-мученику Ірпені, але також тому, що подібні фрагменти російських мін, бомб та ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових, цивільних і навіть невинних дітей. Вони є видимими знаками тотального знищення та смерті, які росія несе на українську землю".
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А чому не цілу ???????
дуже символічний...дуже...
Вибачайте але це все одно що на нас би всі наплюли би, бо у нас Президент...еее, необізнана в політиці людина.
Певно, чекав грошенят "на відновлення". Але святий папаня виявив стійкість і у відповідь подарував паперову іконку св. Облизня.
Бог є, бо він створив весь всесвіт, але це однозначно не той бог, якого малює кожна нація-релігія під себе...
Москалі чомусь замордували тисячі єпископіа, священиків, монахіа угкц, митрополита А.Шептицького, тисячі вивезли в сибір, Й.Сліпого звільнили аж через 40 років
Про це він заявив під час спілкування з журналістами, https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2022-11/papa-z-zhurnalistamy-pro-vijny-v-ukrajini-ta-sviti.html пише Vatican News.
На його думку, жорстокість до українців проявляють найманці, а не прості росіяни, яких він вважає «великим народом».
«Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Достатньо згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає християн до осмислення християнства», - сказав Папа Франциск.
Він додав, що опинився «між двома народами, до яких має прихильність», і виразив любов до української літургії.
Висловлювання Папи Франциска про «російський гуманізм» викликали обурення й нерозуміння серед українців, зокрема вірян Української греко-католицької церкви - найбільшої католицької церкви в Україні.
Накази бомбардувати Україну віддають та кнопки запуску ракет натискають не найманці, а щирі російські "гуманісти" - послідовники росiянського фашиста Достоєвського.
Відбулася зустріч Блаженнійшого Святослава із Святійшим Отцем Франциском у Ватикані.
https://zn.ua/ukr/WORLD/papa-frantsisk-zaklikav-pereosmisliti-rol-oon-na-tli-vijni-v-ukrajini.html Папі Римському Франциску подарували фрагмент російської міни, як зразок великоi росiянської душi та приклад великого росiянського гуманiзму, притаманний великому
кацап.,пардон, росiянському народовi.
Це фрагмент мiни, яка в березні знищила фасад храму УГКЦ в Ірпені. Зробив це Глава УГКЦ Святослав Шевчук під час зустрічі із Святійшим Отцем в Апостольському палаці у Ватикані, https://ugcc.ua/data/ya-e-poruch-z-ukraynskym-narodom-papa-frantsysk-do-blazhennishogo-svyatoslava-1348/ повідомляє пресслужба УГКЦ.
«Це символічний подарунок не лише тому, що це фрагмент російської міни, котра знищила наш храм у місті-мученику Ірпені, але також тому, що подібні фрагменти російських мін, бомб і ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових, цивільних і навіть невинних дітей. Вони є видимими знаками тотального знищення та смерті, які росія несе на українську землю», - наголосив він.
Як йдеться у повідомленні, Папа Франциск під час розмови висловив свою близькість із «багатостраждальним українським народом» та запевнив, що є «поруч із ним у молитві та конкретних діях».
Франциск розповів про дипломатичні зусилля Святого Престолу для припинення російської агресії та досягнення справедливого миру для українського народу.
«Нашою щоденною турботою також є плекання солідарності всього світу з українцями», - зауважив Папа.
У свою чергу, Святослав Шевчук наголосив, що пропозиції миру, котрі надходять до нас з Росії - це ніщо інше, як пацифікація колонії.
«За ними стоїть заперечення права на існування українського народу, його історії, культури і, зокрема, Церкви. Вони несуть у собі заперечення самого права на існування Української держави, визнаної міжнародною спільнотою з її суверенітетом і територіальною цілісністю», - заявив Глава УГКЦ Папі Франциску.
Він підкреслив, що в цих пропозиціях миру поки що відсутня будь-яка предметність для діалогу.
Днями Франциск заявив, що вражений жорстокістю, з якою окупанти воюють в Україні, оскільки ця риса нібито не притаманна російському народові.
«Мене вражає - і тому я вживаю слово «багатостраждальна» - ця жорстокість, яка не властива російському народу. Можливо тому, що російський народ - це великий народ; це жорстокість найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду... Я волію думати так, тому що маю велику повагу до російського народу, до російського гуманізму», - заявляв понтифік.
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ПАПА
Папа: три світові війни протягом століття, ми не хочемо це усвідомити
Спілкуючись із журналістами під час повернення з Бахрейну, Папа Франциск відповів на запитання про зусилля Святого Престолу, спрямовані на припинення війни в Україні, а також поділився думками про ситуацію світі, де війни сягнули масштабів «світової» війни.
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан
«Прошу вас про це як брат», - сказав Папа Франциск, спілкуючись із журналістами на борту літака під час перельоту з Бахрейну до Італії, попросивши їх «бути пацифістами, виступати проти війн, боротися проти війни». Так він підсумував відповідь на запитання, що стосувалося війни в Україні, поставлене представником іспаномовної спільноти журналістів, які супроводили його під час 39-ї Апостольської подорожі. У неділю, 6 листопада 2022 р., о 16:36 місцевого часу літак приземлився в римському міжнародному аеропорту Фюмічіно.
Запитання під час прес-конференції стосувалися міжрелігійного діалогу та стосунків з ісламом, сприяння визнанню ролі жінки в суспільстві та її прав, явища міграції, лиха сексуальних зловживань та ситуації, що склалася в Церкві в Німеччині. Антоніо Пелайо з «Vida Nueva» запитав: «Святіший Отче, єдиний раз, коли під час цієї подорожі Ви говорили експромтом, це було, коли ви згадували про "багатостраждальну Україну" та "мирні переговори". Я хотів би запитати, якщо можете щось сказати, як іде справа з цими переговорами з ватиканського боку. І ще одне запитання: чи Ви говорили нещодавно з Путіним і чи маєте найближчим часом намір це вчинити?».
«Гаразд, насамперед: Ватикан постійно уважний щодо цього, Державний Секретаріат працює та працює добре. Я знаю, що Секретар [у справах стосунків з державами] архиєпископ Ґаллаґер добре цим займається», - відповів Папа, нагадавши про те, що наступного дня після початку війни він поїхав до російського посольства, щоби «поговорити з послом, який є доброю людиною». «Я знаю його вже шість років, відколи він приїхав. Він є гуманістом. Пригадую коментар, який він тоді мені залишив: "Nous sommes tombés dans la dictature de l'argent" (ми потрапили в диктатуру грошей), говорячи про цивілізацію», - згадував Святіший Отець, зазначивши, що при цій нагоді він висловив свою готовність поїхати в Москву та переговорити з Путіним, якщо треба. «Мені дуже ввічливо відповів Лавров, мовляв, дякую, але на даний час цього не потрібно», - додав він.
«Але відтоді наш інтерес був великий. Я двічі [тричі - примітка редактора] говорив по телефону з президентом Зеленським; дещо більше із послом. Триває праця над зближенням, щоби знайти вирішення. Також і Святий Престол чинить те, що повинен стосовно полонених, тощо. Йдеться про речі, які завжди робляться, і які Святий Престол завжди чинив. А далі - проповідування миру», - сказав Папа.
«Мене вражає - і тому я вживаю слово "багатостраждальна" [дослівно: "martoriata" - "піддана мукам" від "martoriare" - "катувати, мучити"] - ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо… бо російський народ - це великий народ; це [жорстокість] найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців… Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Вистачить згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає, надихає християн до осмислення християнства. Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу», - зазначив Святіший Отець, розповівши, що коли мав 11 років, то знав одного українського священика, який навчив його прислуговувати під час української літургії. «Через це мені також дуже подобається українська літургія. Я опинився між двома народами, до яких маю прихильність, - додав він. - І не тільки я. Святий Престол провів чимало конфіденційних зустрічей, багато речей з позитивними результатами».
«А тепер, - вів далі Папа, - користаючи з цього запитання, хочу поскаржитися: протягом одного століття - три світові війни! 1914-1918, 1938-1945, і теперішня. Бо це світова війна, бо правдою є те, що коли імперії, з того чи іншого боку, слабнуть, то потребують вести війну, щоби почуватися сильними, як також для того, щоби продавати зброю. Бо сьогодні, на мою думку, найбільшим лихом у світі є виробництво зброї. Але ж прошу вас! Мені сказали, не знаю, чи це правда, чи ні, що якщо би протягом року не виробляти зброю, то поклалося би край голодові в світі. Індустрія зброї є жахливою».
У цьому контексті Наступник святого Петра згадав про портових робітників у Ґенуї, які кілька років тому відмовилися перевантажувати зброю на корабель у Ємен, де сьогодні діти не мають що їсти, згадав про скитання народу рохінджа, про М'янму, «це жахіття, що там діється», про Сирію. Є сподівання, що у Ефіопії кровопролиття зупиниться, але триває російсько-українська війна. «Повсюди перебуваємо в умовах війни і не розуміємо цього», - сказав Святіший Отець, знову розповівши про свої переживання від відвідування військових меморіалів, де на надгробках виписані імена молодих чоловіків. «Не хочу нікого обмовляти, але це торкнулося мого серця: коли відбувалося спогадування висадки в Нормандії, на відзначення зібралися глави держав і урядів. Так, дійсно, це був початок падіння нацизму, це правда. Але скільки юнаків полягли на берегах Нормандії? Кажуть, що тридцять тисяч… Хто згадує про цих юнаків? Війна сіє оце все. Тому ви, журналісти, будьте пацифістами, виступайте проти війн, боріться проти війни. Прошу вас про це як брат. Дякую», - сказав Папа.