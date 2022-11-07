Глава УГКЦ вручив Папі Римському фрагмент російської міни, котра знищила храм в Ірпені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці Блаженніший Святослав зустрівся із Святішим Отцем Франциском в Апостольському палаці у Ватикані. Глава УГКЦ вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України приїхав до Рима, щоб "принести до серця християнського світу біль і страждання українського народу".

Папа Франциск під час розмови висловив свою близькість до "багатостраждального українського народу" та запевнив, що є поруч з українським народом у молитві та конкретних діях. Він також звернувся із проханням до Глави та духовенства УГКЦ "продовжувати жертовне служіння в євангельському дусі найбільш потребуючим та постраждалим внаслідок війни", повідомили в секретаріат Глави УГКЦ в Римі, передає Цензор.НЕТ.

Святіший Отець теж розповів про дипломатичні зусилля Святого Престолу для припинення російської агресії та досягнення справедливого миру для українського народу. "Нашою щоденною турботою також є плекання солідарності цілого світу з українцями", — наголосив Понтифік.

Зі свого боку Блаженніший Святослав наголосив, що метою його візиту до Апостольської столиці "є передати Вам, Святіший Отче, та Вашим співпрацівникам біль та страждання мого народу".

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"Війна в Україні є виразно колоніальною і пропозиції миру, котрі надходять до нас з росії, — це ніщо інше як пацифікація колонії. За ними стоїть заперечення права на існування українського народу, його історії, культури і в тому числі Церкви. Вони несуть в собі заперечення самого права на існування української держави, визнаної міжнародною спільнотою з її суверенітетом та територіальною цілісністю", — розповів Глава УГКЦ Папі Франциску. "В російських пропозиціях миру на разі відсутня будь-яка предметність для діалогу", — наголосив Блаженніший Святослав.

Глава УГКЦ розповів Святішому Отцеві про служіння УГКЦ в умовах війни, а також поділився особистими свідченнями побаченого під час душпастирських візитів парафій на Центральній, Східній та Південній Україні, — найбільш вражених територій від російської агресії.

"Я розповів Папі про щоденне служіння наших єпископів, священників, монахів та монахинь на тимчасово окупованих територіях. Я наголосив, що всі наші душпастирі залишилися із своїм народом, а приміщення наших храмів та монастирів стали прихистком та центрами гуманітарної допомоги".

Блаженніший Святослав також представив Папі Франциску пасторальний план УГКЦ до 2030 року, головним завданням якого є допомога біженцям та зцілення ран війни.

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Глава УГКЦ подякував Папі за його особисті зусилля для припинення війни в Україні, звільнення полонених та організацію всесвітньої гуманітарної допомоги для українського народу.

На завершення аудієнції Блаженніший Святослав подарував Святішому Отцеві символічний подарунок — фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму УГКЦ в Ірпені.

"Це символічний подарунок не лише тому, що це фрагмент російської міни, котра знищила наш храм у місті-мученику Ірпені, але також тому, що подібні фрагменти російських мін, бомб та ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових, цивільних і навіть невинних дітей. Вони є видимими знаками тотального знищення та смерті, які росія несе на українську землю".