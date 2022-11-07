Порошенко з волонтерами відправляють захисникам Півдня вантажівки DAF, генератори та буржуйки. ФОТО

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" зібрали черговий вантаж на південний фронт. Артилеристам, десантникам та бійцям тероборони відправляють три вантажівки DAF, маніпулятори для завантаження снарядів, а також генератори, сотню буржуйок і медичне спорядження для швидкої допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Південь вирішує зараз долю України. Нам треба відбити Херсон, нам треба забезпечити наступ для того, щоб звільнити українців", – наголосив п’ятий Президент.

"В умовах атаки на енергетичну інфраструктуру наші бійці на фронті потребують електроенергії. І це дуже великий дефіцит – 15 дизель-генераторів Hyundai та п’ять бензинових генераторів на 2,5 кВт, разом 20 завтра вирушають на південь", – зазначив Порошенко.

"Наступають мінусові температури вночі, і це – сотня буржуйок, які вже зарекомендували себе дуже добре. Тентована вантажівка DAF, щоб підвозити артилерійські розрахунки. А це вантажівки – з маніпулятором для артилерії. А це – колеса, бо у нас всі машини перевзуті у нову гуму, з новими акумуляторами і просервісованою паливною системою. Це – великий труд нашої великої команди", – розповів лідер "ЄС".

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