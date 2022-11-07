Порошенко з волонтерами відправляють захисникам Півдня вантажівки DAF, генератори та буржуйки. ФОТО
Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" зібрали черговий вантаж на південний фронт. Артилеристам, десантникам та бійцям тероборони відправляють три вантажівки DAF, маніпулятори для завантаження снарядів, а також генератори, сотню буржуйок і медичне спорядження для швидкої допомоги.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Південь вирішує зараз долю України. Нам треба відбити Херсон, нам треба забезпечити наступ для того, щоб звільнити українців", – наголосив п’ятий Президент.
"В умовах атаки на енергетичну інфраструктуру наші бійці на фронті потребують електроенергії. І це дуже великий дефіцит – 15 дизель-генераторів Hyundai та п’ять бензинових генераторів на 2,5 кВт, разом 20 завтра вирушають на південь", – зазначив Порошенко.
"Наступають мінусові температури вночі, і це – сотня буржуйок, які вже зарекомендували себе дуже добре. Тентована вантажівка DAF, щоб підвозити артилерійські розрахунки. А це вантажівки – з маніпулятором для артилерії. А це – колеса, бо у нас всі машини перевзуті у нову гуму, з новими акумуляторами і просервісованою паливною системою. Це – великий труд нашої великої команди", – розповів лідер "ЄС".
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Його слуги у ВРУ продовжують мародерити на дорогах,розкрадані гіманітарки,та гадити в мізки населеню за рахунок цього населеня.
Кричали "барига" - отримали!
Кричали "бізнес на крові" - отримали!
Кричали про зростання доллара - отримали!
Кричали про "збагачення у 82 рази" - отримали!
Що ще боневтік не виконав?
Я розумію достатньо щоб бачити як працює пропаганда, джинса, контрпропаганда та все інше. По суті вже чи ось-ось ми будемо в "1984" коли діти кожного дня/року будуть вчити різну історію...
Але... в військовий час само собой частково "свобода слова" зменшується. Маю надію що після орків багато питань суспільство задасть "державі"... Але прискорення кліматичних змін нівелює ці сподівання. Ось так і живимо. Але наглість паразитів вже за межами. Он тепер ще Е/е хочуть по ЕС-30% цінам впарити... Тобто як завжди - будуть кров пити доки мовчимо.
Інша справа вливання ворогом мільярдів доларів в нищівну критику української влади.
1. Якщо підрив складів це були диверсії і підготовка рф до війни, то що Вам і іншій зелені не так ? Якщо ви цього не розуміли, то хто вам лікар ?? Вибачте ...
2. Шалена антипорошенківська кампанія у ЗМІ. Паралельно дурня з кампанією Зе* - от вам (нам) і результат - 73 %.
Орки скінчаться а олігархи - ніт...
Тому по колу...
На Армію дронів у бюджеті грошей немає, бо гроші пішли на дороги і телемарафон.