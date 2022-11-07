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Порошенко з волонтерами відправляють захисникам Півдня вантажівки DAF, генератори та буржуйки. ФОТО

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" зібрали черговий вантаж на південний фронт. Артилеристам, десантникам та бійцям тероборони відправляють три вантажівки DAF, маніпулятори для завантаження снарядів, а також генератори, сотню буржуйок і медичне спорядження для швидкої допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко з волонтерами відправляють захисникам Півдня вантажівки DAF, генератори та буржуйки 01

"Південь вирішує зараз долю України. Нам треба відбити Херсон, нам треба забезпечити наступ для того, щоб звільнити українців", – наголосив п’ятий Президент.

Порошенко з волонтерами відправляють захисникам Півдня вантажівки DAF, генератори та буржуйки 02

"В умовах атаки на енергетичну інфраструктуру наші бійці на фронті потребують електроенергії. І це дуже великий дефіцит – 15 дизель-генераторів Hyundai та п’ять бензинових генераторів на 2,5 кВт, разом 20 завтра вирушають на південь", – зазначив Порошенко.

Порошенко з волонтерами відправляють захисникам Півдня вантажівки DAF, генератори та буржуйки 03

"Наступають мінусові температури вночі, і це – сотня буржуйок, які вже зарекомендували себе дуже добре. Тентована вантажівка DAF, щоб підвозити артилерійські розрахунки. А це вантажівки – з маніпулятором для артилерії. А це – колеса, бо у нас всі машини перевзуті у нову гуму, з новими акумуляторами і просервісованою паливною системою. Це – великий труд нашої великої команди", – розповів лідер "ЄС".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко передав буржуйки та генератори підрозділу ППО на Дніпропетровщині. ФОТО

Автор: 

Порошенко Петро (15180) волонтери (1336)


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Топ коментарі
+61
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07.11.2022 19:30
+48
Порох і команда як завжди неперевершені
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07.11.2022 19:41
+42
А "барига" все ніяк не заспокоїться: все - на фронт.
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07.11.2022 19:41
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Якщо щось знаєш поділися: справді купили чи справді не купили?..
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07.11.2022 20:11 Відповісти
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07.11.2022 19:30 Відповісти
Шо Зе, обісрався? Окрім відосиків нічого?
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07.11.2022 19:46 Відповісти
Дурне питання, х=іба може чоловік скумбріїї за 8 зробити щось корисне для України? Хіба що піти по призову в армію з 5 разу простим солдатом.
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07.11.2022 22:40 Відповісти
- как-квак...апять ????

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07.11.2022 19:32 Відповісти
Ввечері клоун знов вилізе в телевізор і прогундосить який він маладєц.
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07.11.2022 19:33 Відповісти
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07.11.2022 19:59 Відповісти
До речі, я знайшов хазяїв цього кота. Вони в Кеніґсбергській області. Його звуть Шайтан.
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07.11.2022 20:48 Відповісти
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07.11.2022 21:58 Відповісти
А що квартальні жлоби для армії зробили?
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07.11.2022 19:33 Відповісти
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07.11.2022 19:35 Відповісти
Вкрали картинку з буржуйками і видали за свою.
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07.11.2022 20:17 Відповісти
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07.11.2022 20:55 Відповісти
Зезедент зняв і відправив захистникам черговий відосик!
Його слуги у ВРУ продовжують мародерити на дорогах,розкрадані гіманітарки,та гадити в мізки населеню за рахунок цього населеня.
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07.11.2022 19:37 Відповісти
А зелені вирішили попиляти бабло за рахунок ЗСУ: віддали під МО безліч підприємств, на які кошти в бюджеті МО не передбачені. Зате "пиляти" можна буде - і пра-пра-пра онукам вистачить!
Кричали "барига" - отримали!
Кричали "бізнес на крові" - отримали!
Кричали про зростання доллара - отримали!
Кричали про "збагачення у 82 рази" - отримали!
Що ще боневтік не виконав?
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07.11.2022 19:40 Відповісти
Які "безліч" ?? Наразі 3-4
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07.11.2022 20:38 Відповісти
Взвгалі-то 5, але, якщо враховувати мережі автозаправок "Укратат нафти" та "Укрнафти" - то таки безліч.
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07.11.2022 20:44 Відповісти
А "барига" все ніяк не заспокоїться: все - на фронт.
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07.11.2022 19:41 Відповісти
Порох і команда як завжди неперевершені
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07.11.2022 19:41 Відповісти
заспамимо вас обох, зебілів. За брехню, для вас природню.
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07.11.2022 20:17 Відповісти
Воно і видно що у вас мізки то промиті.
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07.11.2022 20:31 Відповісти
Ви самі зізнались
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07.11.2022 20:43 Відповісти
Не знаю доволі влучного висловлювання в українській мові, але про те, що в голові вашого опонента точно змалював Лєрмонтов (нащадок шотландців): "Смєшалісь в кучу коні, люді"...
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07.11.2022 20:51 Відповісти
Тіпає все ж таки бувших комуняк від Свободи. І не дарма. Ггг
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07.11.2022 20:43 Відповісти
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07.11.2022 20:50 Відповісти
Претензій не маю. Як ви сказали - єдиний... а їсти всі хочуть.

Я розумію достатньо щоб бачити як працює пропаганда, джинса, контрпропаганда та все інше. По суті вже чи ось-ось ми будемо в "1984" коли діти кожного дня/року будуть вчити різну історію...
Але... в військовий час само собой частково "свобода слова" зменшується. Маю надію що після орків багато питань суспільство задасть "державі"... Але прискорення кліматичних змін нівелює ці сподівання. Ось так і живимо. Але наглість паразитів вже за межами. Он тепер ще Е/е хочуть по ЕС-30% цінам впарити... Тобто як завжди - будуть кров пити доки мовчимо.
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07.11.2022 20:39 Відповісти
Управляли нормально. Встигли заготувати ресурсу, який поміг нам встояти проти агресора.
Інша справа вливання ворогом мільярдів доларів в нищівну критику української влади.
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07.11.2022 20:28 Відповісти
Нуу ... Сильно не разганяйтесь ... Субвеції ЄС ... НАТО ...
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07.11.2022 21:07 Відповісти
У L Smith "вус" відклеївся))) У мене в комментах він то з укр. стягом, то з молдовським)))
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07.11.2022 20:46 Відповісти
20:12 >

1. Якщо підрив складів це були диверсії і підготовка рф до війни, то що Вам і іншій зелені не так ? Якщо ви цього не розуміли, то хто вам лікар ?? Вибачте ...
2. Шалена антипорошенківська кампанія у ЗМІ. Паралельно дурня з кампанією Зе* - от вам (нам) і результат - 73 %.
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07.11.2022 20:46 Відповісти
Щиро дякую, шановний пане Президенте. Ви завжли мали свою проукраїнську позицію і в тисячний раз довели, що Ви є той менеджер, який потрібний українцям. Тільки при Вас ми будемо в ЄС і НАТО, бо "зелені" запустили свої брудні руки навіть в гуманітарку, що призначена не для них, я мовчу за казну і бюджет.
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07.11.2022 19:46 Відповісти
Подяка Пороху!!! Низький уклін!
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07.11.2022 19:59 Відповісти
пока брехло зэ-клоун 🤡 видосики военным шлет то Порох реально помогает армии
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07.11.2022 20:11 Відповісти
Брехня
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07.11.2022 20:13 Відповісти
Опять цей Порох возе, показує і все до себе на дачу везе...
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07.11.2022 20:31 Відповісти
радійте... а потім знову "аби не п"...

Орки скінчаться а олігархи - ніт...

Тому по колу...
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07.11.2022 20:13 Відповісти
A де ж ті волонтери, про яких з заголовку написано? На світлинах Порошенко сам( майбуть його внесок був найвагомішим, а може вміє краще позувати перед камерами
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07.11.2022 20:14 Відповісти
https://t.me/s/dragonspech Ось тут волонтери, за цією (хоча би) ссиллю , цитатою "Це ... купили всі ми, ви, ви, Петро Порошенко, а ще ви - не сумнівайтеся. Половина - Фонд Порошенка, половина - "Справа громад". Тобто ми з вами. Ми придбали їх тому що фронт потребує ... І тому вони їдуть на фронт. Це наша спільна справа - РЕС ПУБЛІКА". Там чи не кожен п'ятий пост - звіт одного з засновників "Справи Громад".
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07.11.2022 20:32 Відповісти
Человек слова и дела а не ********!! Спасибо
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07.11.2022 20:20 Відповісти
Мені сто раз не соромно, що я ваш виборець.Дякую Петро Олексійович
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07.11.2022 20:51 Відповісти
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07.11.2022 21:00 Відповісти
Дебіл з навіть не бачить, що вантажівки DAF - всюдиходи, яким асфальт непотрібен. І, взагалі, військова техніка ще з проектвання закладується на бездоріжжя. Хоча і цього не знає
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07.11.2022 22:24 Відповісти
...у ніку поміняй "Кац" на "Поц"
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07.11.2022 22:51 Відповісти
кац - кацап подрашистник 🤮
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07.11.2022 21:52 Відповісти
https://t.me/VVgorkovenko Горковенко live

На Армію дронів у бюджеті грошей немає, бо гроші пішли на дороги і телемарафон.
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08.11.2022 11:07 Відповісти
 
 