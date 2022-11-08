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Росіяни із "Градів" і важкої артилерії обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, у Нікополі пошкоджено житлові будинки, підприємства, лікарню, заклади освіти. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли із "Градів" та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нічний терор Нікопольщини. Росіяни поцілили з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Марганецькій та Нікопольській.

Минулося без постраждалих.

У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в решті районів ніч минула під звуки сирени, однак обійшлося без надзвичайних ситуацій, і на цю хвилину спокійно.

Також читайте: Уночі росіяни завдали ударів із "Градів" і важкої артилерії по Мирівській та Марганецькій громадах на Дніпропетровщині

Росіяни із Градів і важкої артилерії обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, у Нікополі пошкоджено житлові будинки, підприємства, лікарню, заклади освіти 01
Росіяни із Градів і важкої артилерії обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, у Нікополі пошкоджено житлові будинки, підприємства, лікарню, заклади освіти 02
Росіяни із Градів і важкої артилерії обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, у Нікополі пошкоджено житлові будинки, підприємства, лікарню, заклади освіти 03
Росіяни із Градів і важкої артилерії обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, у Нікополі пошкоджено житлові будинки, підприємства, лікарню, заклади освіти 04

Автор: 

обстріл (28732) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1211) Дніпропетровська область (3783)


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