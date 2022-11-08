Росіяни із "Градів" і важкої артилерії обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, у Нікополі пошкоджено житлові будинки, підприємства, лікарню, заклади освіти. ФОТОрепортаж
Окупанти обстріляли із "Градів" та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади на Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нічний терор Нікопольщини. Росіяни поцілили з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Марганецькій та Нікопольській.
Минулося без постраждалих.
У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в решті районів ніч минула під звуки сирени, однак обійшлося без надзвичайних ситуацій, і на цю хвилину спокійно.
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