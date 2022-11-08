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Новини Фото Війна
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Затримано коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі Служби безпеки України у Миколаєві, - СБУ. ФОТО

Зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації українських військових і правоохоронних органів, задіяних в обороні Миколаєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Затримано коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі Служби безпеки України у Миколаєві, - СБУ 01

"Насамперед окупанти "полювали" за точними координатами об’єктів СБУ, по яких планували здійснити прицільний ракетний удар. Зібрану інформацію коригувальник намагався передати через анонімний Телеграм-канал, створений спецслужбами РФ. Проте співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали його", - йдеться у повідомленні.

Зловмисником виявився місцевий житель, який сам вийшов на агресора для співпраці.

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"Для цього активно поширював через соцмережі свої прокремлівські погляди та виправдовував військові злочини загарбників. Так він потрапив у поле зору окупантів і був залучений до збору розвідданих. Під час обшуків правоохоронці виявили у нього докази підривної діяльності", - додають у СБУ.

Затримано коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі Служби безпеки України у Миколаєві, - СБУ 02

Затримано коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі Служби безпеки України у Миколаєві, - СБУ 03

Затримано коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі Служби безпеки України у Миколаєві, - СБУ 04

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

затримання (4344) Миколаїв (1810) СБУ (12867)


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Топ коментарі
+7
Одне питаннячко воно ще ходе та дихає?
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08.11.2022 09:53
+5
Якщо влада "імпотентна" та не ризикує,через поновлення смертної кари для таких випадків,ПРИПИНИТИ корегування,то треба дозволити це робити,через споробу "втечі" при затриманні.Якби розстріляли перших корегувальників в березні - квітні,то вже забули б про них.
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08.11.2022 09:55
+3
Судячи з усього, попадаються звичайні дебіли, для яких слово конспірація, абсолютно нічого не значить.
А значить, багато хитрих покидьків, продовжують свою чорну роботу.
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08.11.2022 10:01
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Одне питаннячко воно ще ходе та дихає?
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08.11.2022 09:53 Відповісти
Якщо влада "імпотентна" та не ризикує,через поновлення смертної кари для таких випадків,ПРИПИНИТИ корегування,то треба дозволити це робити,через споробу "втечі" при затриманні.Якби розстріляли перших корегувальників в березні - квітні,то вже забули б про них.
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08.11.2022 09:55 Відповісти
Та еічого влада не повинна дозволяти. Свідомими і питомними мають бути самі військовослвжбовці. То прохи не та влада, яка дозволить ліквідовувати при спробах втечі. Бо тоді саме її представників і доведеться відстрілювати.
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08.11.2022 10:20 Відповісти
Судячи з усього, попадаються звичайні дебіли, для яких слово конспірація, абсолютно нічого не значить.
А значить, багато хитрих покидьків, продовжують свою чорну роботу.
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08.11.2022 10:01 Відповісти
Так. Тому вважаю, що ловлять дуже мало саме з цієї причини...А потім ще бравада - дивіться піймали, ну той що - а звязки, контакти, родичі, знайомі - їх валом...На цей час, хотілося б надати більш повноважень ВКР і іншим, але у нас рехворма плять
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08.11.2022 10:21 Відповісти
Коригувальник, це завуальована назва масового вбивці.
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08.11.2022 10:19 Відповісти
Віддайте це хомо-гівно тим людям, по домівках яких "прилітало" ...
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08.11.2022 10:40 Відповісти
"Запобіжний захід" йому вже обрали??? Чи все ще роздумуєте?!
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08.11.2022 10:42 Відповісти
це гівно в листуванні підписано Aleksey Ushanin, те що заблюрено...не знаю як фото вставити на жаль..
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08.11.2022 12:05 Відповісти
якось мало орфографічних помилок...
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08.11.2022 15:34 Відповісти
 
 