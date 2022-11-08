Затримано коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі Служби безпеки України у Миколаєві, - СБУ. ФОТО

Зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації українських військових і правоохоронних органів, задіяних в обороні Миколаєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"Насамперед окупанти "полювали" за точними координатами об’єктів СБУ, по яких планували здійснити прицільний ракетний удар. Зібрану інформацію коригувальник намагався передати через анонімний Телеграм-канал, створений спецслужбами РФ. Проте співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали його", - йдеться у повідомленні.

Зловмисником виявився місцевий житель, який сам вийшов на агресора для співпраці.

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"Для цього активно поширював через соцмережі свої прокремлівські погляди та виправдовував військові злочини загарбників. Так він потрапив у поле зору окупантів і був залучений до збору розвідданих. Під час обшуків правоохоронці виявили у нього докази підривної діяльності", - додають у СБУ.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.