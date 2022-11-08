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На Харківщині виявили секретні матеріали наради окупаційної влади з російським мінпросвіти. ВIДЕО+ДОКУМЕНТ

Прокурори Харківської обласної прокуратури отримали чергові докази спроби впровадити російську освіту на Харківщині. У так званому "відділі освіти", що був сформований в Ізюмі під час окупації міста, правоохоронці вилучили папку з секретними документами, у яких зазначено, як мала проходити "розбудова" російської освіти на Харківщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"Серед документів – "материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования Харьковской области". Одним з кураторів цього процесу було "Министерство просвещения Российской Федерации".

На Харківщині виявили секретні матеріали наради окупаційної влади з російським мінпросвіти 01

Окупанти мали за мету видати учням російські атестати про закінчення 11 класів. В одному з документів наголошено, що "Минпросвещения надо ускорять по печати аттестатов на базе Белгородской области". Також серед планів було запрошення до регіону викладачів з РФ — особливий акцент мав бути на "историках и литераторах" з метою запровадження "патриотического воспитания", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що в одному з документів зазначено, що діти мають орієнтуватися виключно на заклади вищої освіти у Бєлгородській області.

На Харківщині виявили секретні матеріали наради окупаційної влади з російським мінпросвіти 02

Крім того, "1-2 особо отличившихся детей" окупанти планували відправити до табору в тимчасово окупованому Криму, а учнів 7-9 класів — до Бєлгорода. Під прикриттям "турботи та відпочинку" планувалася російська пропаганда для дітей.

Також читайте: Поліція на Харківщині затримала двох зрадників, які поширювали в закладах освіти пропагандистську проросійську політику. ФОТОрепортаж

На Харківщині виявили секретні матеріали наради окупаційної влади з російським мінпросвіти 03

Вилучені документи будуть використані прокурорами для притягнення до відповідальності колаборантів та розслідування злочинів, пов‘язаних із впровадженням російської освіти.




На Харківщині виявили секретні матеріали наради окупаційної влади з російським мінпросвіти 04

освіта (1308) росія (65459) Харківщина (6054) Ізюм (336) деокупація (950) Офіс Генпрокурора (3262)


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Топ коментарі
+13
Нехай тепер якась скотина ще раз вякне про "какую разницу". Заштовхати до горла "учєбнік рускай історії" і кілька екземплярів "вєлікай рускай літєратури".
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08.11.2022 10:48
+5
Просвєтітелі хренови, "Міністерство Просвещенія рф" не знає російської мови - у пункті 4 зазначено: "Связатся с Академией Министерства..." вместо правильного: "Связаться..."
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08.11.2022 11:45
+4
Ось приклад державної політики втілення обмосковщення! А в Україні одна Фаріон відстоює Українську освіту, Мову, Історію! https://www.youtube.com/watch?v=rD5jvQ33Yz4
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08.11.2022 10:57
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Секретили - значить боялися витоку інфи, значить невпевнені були тварюки.....
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08.11.2022 10:44 Відповісти
Нехай тепер якась скотина ще раз вякне про "какую разницу". Заштовхати до горла "учєбнік рускай історії" і кілька екземплярів "вєлікай рускай літєратури".
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08.11.2022 10:48 Відповісти
Ось приклад державної політики втілення обмосковщення! А в Україні одна Фаріон відстоює Українську освіту, Мову, Історію! https://www.youtube.com/watch?v=rD5jvQ33Yz4
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08.11.2022 10:57 Відповісти
Не одна, просто вона сама відома )
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08.11.2022 10:58 Відповісти
Хочеться надіятися! Малося на увазі поодинокі. Немає УКРАЇНСЬКОЇ державної політики, щоб закони відстоювали і впроваджували Українську Мову, Історію, Літературу - основи Нації.
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08.11.2022 11:26 Відповісти
Є, не все так погано, але так, КАКАЯ РАЗНИЦА при владі (( Пережили СРСР, Яника, переживемо і цих, все буде Україна.
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08.11.2022 12:16 Відповісти
Якщо цікаво, подивіться на ютюбі Братів Капранових, непогано викладають ))
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08.11.2022 12:22 Відповісти
... і багато друкують, видають Українського! - дякую! "Є Питання?" добре висвітлює наші воші і гниди. Брати були в Олени.
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08.11.2022 13:11 Відповісти
Дивлячись на який рівень своєї аудиторії вони розраховують своє викладання! На домогосподарок та семикласників? Бо я трохи їх послухав і "махнув рукою"
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08.11.2022 20:46 Відповісти
В Україні майже весь час панує одна едина державна політіка: "Нацарювати мільйон мільярд та втекти!"Добре , краще 20 але можна й 5, нема часу думати про якісь там інші державні політики
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08.11.2022 17:26 Відповісти
Фаріон - *******. Вона нещододавно висрала, що наших захисників Маріуполя не потрібно обмінювати, бо значна кількість з них розмовляє російською.
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08.11.2022 11:35 Відповісти
вам не соромно таке писати і маніпулаторів слухати?
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08.11.2022 11:45 Відповісти
Мені соромно слухати цю Фаріон.
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08.11.2022 11:51 Відповісти
то вам до расеї (боляче бачити як паплюжать Мову матюками і розповсюджують наклепи)
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08.11.2022 11:58 Відповісти
Не вам, іноземці, казати мені, українцю, куди мені з моєї країни.
Маю надію, що та Фаріон більше ніколи не повернеться до української політики. Бо грає вони чітко на російську пропаганду. Будь-який рашист, коли просиш навести приклад, де ж в Україні вони знайшли неонацистів - одразу згадує за Фаріон.
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08.11.2022 12:10 Відповісти
Хто тут іноземець? На жаль, мало Українців знають історію країни, лінуються перевірити факти, не цінують своє. Завдяки праці фаріон "Велич Особистостї", "Ген Українців" я вчу історію України, на її "Студія Фаріон" люди вчать, вдосконалюють Українську Мову! Фаріона зробила для України більше, ніж всеі міністерства освіти, бо ніколи не мали правдивого Українського, яке би впроваджувало і відстоювало Українську державу. Не слухайте наклепів, пропаганда расеї працює, оговорює патріотів, провокує свари, палюжить, маніпулює, знищує Націю знищуючи кращих. Не ведіться.
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08.11.2022 12:59 Відповісти
Не надто "сучи ногами" Хоч для мене - не прибічник, і я з ним трохи "на ножах" (з-за підтримки нами різних політичних течій) але тут він правий: у своїх методах "українізації" Фаріон мало чим відрізняється від "полум"яних більшовиків" І відштовхнула від себе цим набагато більше людей, ніж зробила своїми прибічниками Їй тільки червоної косинки, шкірянки і "нагана" на поясі не вистачає Чим відрізняються її дії від лозунгу більшовиків "Железной рукой загоним человечество к счастью!"? Українською мовою - "Залізною рукою зробимо людей в Україні українцями!"? Чи кольором прапора і символу (тризуб замість п"ятикутної зірки)? Суть-то залишається та сама - насильницькі методи змушування! Насильство потрібне - не буду заперечувать Але лише в окремих випадках і чітко дозовано та адресно А не "всеохоплююче" А кацапня її "більшовизмом" користується - її ім"ям лякають своє бидло ніяк не менше ніж Бандерою чи Порошенком з Ярошем чи Турчиновим
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09.11.2022 03:56 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCUtg_aYdO07kkVRvVOUtCFg
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08.11.2022 12:05 Відповісти
Я з тобою якою мовою розмовляю? А якби ти тут не з квітня 2022 бував, а з 2014 року то побачив-би, що більш виваженого прибічника незалежної України та українства, ніж я, тут ще пошукать треба! А тепер задай сам собі питання: "А чому ТАКА людина не підтримує Фаріон?" Поясню на прикладі:
Колись у Чехії був "гуситський" рух Основа протесту - релігійна Фактично - "предтеча" Реформації Так от - там виникло кілька течій "Радикали" ("таборити") та "помірковані" Пізніше з середовища "таборитів" виділилося "суперрадикальне" крило - "сирітки" - прибічники померлого вже тоді Яна Жижки Так от - "таборити" з "сирітками" так задрали народ своєю релігійною нетерпимістю, що переплюнули хрестоносців папи Римського Бувало, що конфліктували з "поміркованими" В результаті народ від них відвернувся, а "помірковані їх покинули, і об"єднані війська Священної Римської імперії(німці) гуситів розгромили Після цього Чехія на кілька століть стала фактично колоніальним володінням австрійської корони
Саме таким "поміркованим" я і є А Фаріон - "таборитка" - "Хто не з нами - той проти нас!" от якраз про це "Тьєрре" і каже
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09.11.2022 15:11 Відповісти
що там впроваджувати, якщо зараз виявляються зрадники, які завжди нехтували всім українським та на Харківщині теж
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08.11.2022 10:58 Відповісти
Просвєтітелі хренови, "Міністерство Просвещенія рф" не знає російської мови - у пункті 4 зазначено: "Связатся с Академией Министерства..." вместо правильного: "Связаться..."
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08.11.2022 11:45 Відповісти
"Связатся с Академией Министерства..." вместо правильного: "Связаться..."
- Замість "связацца"!
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08.11.2022 20:47 Відповісти
Ще падали снаряди і горів Харків,а ці падли вже поспішали за@@рати мізки нашим дітям своєю пропагандою. І ще ж кричать,що ми не любимо російське. Це ж взагалі прояв геноциду? Знищення ідентичності нації.
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08.11.2022 12:13 Відповісти
Так, жахає!!! це в очевидь як відпрацьоване і насаджається обмосковщення - імперська расейськеа палітіка по мєтодічкє. Палять Українські книжки, бібліотеки, грабують музеї, вивозять архіви.
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08.11.2022 12:25 Відповісти
Оце і вся кацапська освіта -
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08.11.2022 15:12 Відповісти
 
 