На Харківщині виявили секретні матеріали наради окупаційної влади з російським мінпросвіти. ВIДЕО+ДОКУМЕНТ
Прокурори Харківської обласної прокуратури отримали чергові докази спроби впровадити російську освіту на Харківщині. У так званому "відділі освіти", що був сформований в Ізюмі під час окупації міста, правоохоронці вилучили папку з секретними документами, у яких зазначено, як мала проходити "розбудова" російської освіти на Харківщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
"Серед документів – "материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования Харьковской области". Одним з кураторів цього процесу було "Министерство просвещения Российской Федерации".
Окупанти мали за мету видати учням російські атестати про закінчення 11 класів. В одному з документів наголошено, що "Минпросвещения надо ускорять по печати аттестатов на базе Белгородской области". Також серед планів було запрошення до регіону викладачів з РФ — особливий акцент мав бути на "историках и литераторах" з метою запровадження "патриотического воспитания", - йдеться у повідомленні
Зазначається, що в одному з документів зазначено, що діти мають орієнтуватися виключно на заклади вищої освіти у Бєлгородській області.
Крім того, "1-2 особо отличившихся детей" окупанти планували відправити до табору в тимчасово окупованому Криму, а учнів 7-9 класів — до Бєлгорода. Під прикриттям "турботи та відпочинку" планувалася російська пропаганда для дітей.
Вилучені документи будуть використані прокурорами для притягнення до відповідальності колаборантів та розслідування злочинів, пов‘язаних із впровадженням російської освіти.
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мільйонмільярд та втекти!"Добре , краще 20 але можна й 5, нема часу думати про якісь там інші державні політики
Маю надію, що та Фаріон більше ніколи не повернеться до української політики. Бо грає вони чітко на російську пропаганду. Будь-який рашист, коли просиш навести приклад, де ж в Україні вони знайшли неонацистів - одразу згадує за Фаріон.
Колись у Чехії був "гуситський" рух Основа протесту - релігійна Фактично - "предтеча" Реформації Так от - там виникло кілька течій "Радикали" ("таборити") та "помірковані" Пізніше з середовища "таборитів" виділилося "суперрадикальне" крило - "сирітки" - прибічники померлого вже тоді Яна Жижки Так от - "таборити" з "сирітками" так задрали народ своєю релігійною нетерпимістю, що переплюнули хрестоносців папи Римського Бувало, що конфліктували з "поміркованими" В результаті народ від них відвернувся, а "помірковані їх покинули, і об"єднані війська Священної Римської імперії(німці) гуситів розгромили Після цього Чехія на кілька століть стала фактично колоніальним володінням австрійської корони
Саме таким "поміркованим" я і є А Фаріон - "таборитка" - "Хто не з нами - той проти нас!" от якраз про це "Тьєрре" і каже
- Замість "связацца"!