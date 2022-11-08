На Харківщині виявили секретні матеріали наради окупаційної влади з російським мінпросвіти. ВIДЕО+ДОКУМЕНТ

Прокурори Харківської обласної прокуратури отримали чергові докази спроби впровадити російську освіту на Харківщині. У так званому "відділі освіти", що був сформований в Ізюмі під час окупації міста, правоохоронці вилучили папку з секретними документами, у яких зазначено, як мала проходити "розбудова" російської освіти на Харківщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"Серед документів – "материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования Харьковской области". Одним з кураторів цього процесу було "Министерство просвещения Российской Федерации".

Окупанти мали за мету видати учням російські атестати про закінчення 11 класів. В одному з документів наголошено, що "Минпросвещения надо ускорять по печати аттестатов на базе Белгородской области". Також серед планів було запрошення до регіону викладачів з РФ — особливий акцент мав бути на "историках и литераторах" з метою запровадження "патриотического воспитания", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що в одному з документів зазначено, що діти мають орієнтуватися виключно на заклади вищої освіти у Бєлгородській області.

Крім того, "1-2 особо отличившихся детей" окупанти планували відправити до табору в тимчасово окупованому Криму, а учнів 7-9 класів — до Бєлгорода. Під прикриттям "турботи та відпочинку" планувалася російська пропаганда для дітей.

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Вилучені документи будуть використані прокурорами для притягнення до відповідальності колаборантів та розслідування злочинів, пов‘язаних із впровадженням російської освіти.







