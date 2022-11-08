Наслідки вчорашніх обстрілів прикордоння Сумщини: пошкоджено фермерське господарство та електролінії. ФОТО
Внаслідок вчорашніх обстрілів Білопільської громади на Сумщині пошкоджено місцеве фермерське господарство та електролінії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, вогонь вівся по громаді зі 120-мм мінометів у другій половині дня тричі. Нараховано 25 прильотів з району російського населеного пункту веселе.
"Загалом за 7 листопада під обстрілами опинилися також території Новослобідської, Краснопільської та Білопільської громад", - йдеться в повідомленні.
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Сум
показати весь коментар08.11.2022 11:02 Відповісти Мені подобається 1
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