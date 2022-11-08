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Наслідки вчорашніх обстрілів прикордоння Сумщини: пошкоджено фермерське господарство та електролінії. ФОТО

Внаслідок вчорашніх обстрілів Білопільської громади на Сумщині пошкоджено місцеве фермерське господарство та електролінії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, вогонь вівся по громаді зі 120-мм мінометів у другій половині дня тричі. Нараховано 25 прильотів з району російського населеного пункту веселе.

"Загалом за 7 листопада під обстрілами опинилися також території Новослобідської, Краснопільської та Білопільської громад", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки вчорашніх обстрілів прикордоння Сумщини: пошкоджено фермерське господарство та електролінії 01
Наслідки вчорашніх обстрілів прикордоння Сумщини: пошкоджено фермерське господарство та електролінії 02

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6040) обстріл (28732) Сумська область (3733)


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коли вже їбучіх кацапів бомбитимемо по їх домівках !
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08.11.2022 11:02 Відповісти
 
 