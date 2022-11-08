Росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Російськими окупантами зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об’єктів Донеччини – 16 житлових будинків, два заводи, господарчу споруду, автомобіль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Націполіції.

"Ворог випустив снаряди по містах Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, Вугледар, Курахове, Часів Яр, Соледар, смт Велика Новосілка, Гостре, Нью-Йорк, Петрівка, селах Красногорівка, Карлівка. Окупанти вели вогонь із авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерії, мінометів", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано чотири ракетних удари із ЗРК "С-300" по Краматорську. Російські снаряди поцілили в інфраструктуру. За попередніми даними, люди не постраждали.

"Авіаудар рашисти завдали по Красногорівці, пошкоджено три приватні оселі, є загиблі та поранені. З реактивної артилерії російські військові обстріляли Бахмут. Є вбиті та травмовані, руйнувань зазнали один багатоквартирний та 2 приватних будинки. Маємо поранених у Соледарі та Вугледарі", - додають у поліції Донеччини.

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Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.













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