У порт Маріуполі зайшли перші кораблі окупантів з вантажем подвійного та військового призначення, - Андрющенко. ФОТО

У порт Маріуполя зайшли кораблі з військовою формою для загарбників, ліками для військового шпиталю та будматеріалами.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Маріупольській порт зайшли перші кораблі з вантажем подвійного та військового призначення. Завезено будматеріали, ліки для військового шпиталю та декілька сотень комплектів військової форми. Повідомляють, що в окупаційної адміністрації порту якість військової форми найголовніша тема для сарказму, бо вона гірша за спецодяг робочих при Україні", - написав Андрющенко.

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