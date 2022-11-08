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У порт Маріуполі зайшли перші кораблі окупантів з вантажем подвійного та військового призначення, - Андрющенко. ФОТО

У порт Маріуполя зайшли кораблі з військовою формою для загарбників, ліками для військового шпиталю та будматеріалами.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Маріупольській порт зайшли перші кораблі з вантажем подвійного та військового призначення. Завезено будматеріали, ліки для військового шпиталю та декілька сотень комплектів військової форми. Повідомляють, що в окупаційної адміністрації порту якість військової форми найголовніша тема для сарказму, бо вона гірша за спецодяг робочих при Україні", - написав Андрющенко.

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У порт Маріуполі зайшли перші кораблі окупантів з вантажем подвійного та військового призначення, - Андрющенко 01
У порт Маріуполі зайшли перші кораблі окупантів з вантажем подвійного та військового призначення, - Андрющенко 02
У порт Маріуполі зайшли перші кораблі окупантів з вантажем подвійного та військового призначення, - Андрющенко 03

Автор: 

Маріуполь (3237) порт (2050) Андрющенко Петро (696)


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Почему не топим. До порта Марика мы можем достать.
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08.11.2022 11:59 Відповісти
хімарс дотягнеться, треба їпашити
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08.11.2022 12:25 Відповісти
Хаймарс как раз достанет. А еще есть дроны и авиация
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08.11.2022 12:34 Відповісти
чому не зруйнован порт??
звідки там електрика??
хто оплачує цю електрику??пісіонери України??
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08.11.2022 12:10 Відповісти
жаль, ми не можемо їх потопити, а могли б...
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08.11.2022 12:12 Відповісти
Якщо Гайдай пише про добрі новини, то нехай почнуть з цього порту,бо то біда,яку можна вирішити
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08.11.2022 12:12 Відповісти
Хаймарси нехай відвідають цей порт.
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08.11.2022 17:55 Відповісти
 
 