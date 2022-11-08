У порт Маріуполі зайшли перші кораблі окупантів з вантажем подвійного та військового призначення, - Андрющенко. ФОТО
У порт Маріуполя зайшли кораблі з військовою формою для загарбників, ліками для військового шпиталю та будматеріалами.
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"В Маріупольській порт зайшли перші кораблі з вантажем подвійного та військового призначення. Завезено будматеріали, ліки для військового шпиталю та декілька сотень комплектів військової форми. Повідомляють, що в окупаційної адміністрації порту якість військової форми найголовніша тема для сарказму, бо вона гірша за спецодяг робочих при Україні", - написав Андрющенко.
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звідки там електрика??
хто оплачує цю електрику??пісіонери України??