Рашисти вдарили по цивільній інфраструктурі Херсонщини: Є поранені та загиблі. ФОТОрепортаж

Російська армія продовжує завдавати ракетні удари по цивільній інфраструктурі Херсонської області, зокрема, по лініям електропередач, навчальним та дошкільним закладам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані поліції області.

Так, загарбники вкотре обстріляли визволені та наближені до зони бойових дій населені пункти Бериславського району.

"Там "Градами" та артилерійськими установками знищені приватні будинки, сонячні електростанції, сільськогосподарська техніка, є поранені та загиблі. У с.Золота Балка ракети влучили у будівлю загальноосвітньої школи, після чого там зайнялася пожежа, попередньо без постраждалих. У деяких селах не залишилося жодного вцілілого магазину, аптеки чи кафе, будинки місцевих не придатні для проживання. За минулу добу за фактами російської агресії поліція відкрила 45 кримінальних проваджень", - йдеться в повдіомленні.

Водночас за межами смт. Велика Олександрівка внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено електроопору, яка раніше використовувалась для забезпечення електропостачання селища. Постійними обстрілами та умисним знищенням електроопор окупанти не дають змоги енергетикам відновити електропостачання у нещодавно звільнених населених пунктах.

Також читайте: Окупантам наказали менше ходити по вулицях, створюється ілюзія їхньої відсутності у Херсоні, - Хлань









