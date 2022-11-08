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На деокупованій території Херсонщини правоохоронці виявили тіла вбитих військовими РФ жителів. ФОТО

7 листопада 2022 року прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі співробітниками поліції та судово-медичним експертом виявили на деокупованій території Херсонської області трьох загиблих внаслідок військової агресії Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

"За попередніми даними, усі тіла належать місцевим мешканцям, два з них загинули внаслідок обстрілу ворожими військами населеного пункту. На тілі третього зафіксовані сліди насильної смерті", - йдеться в повідомленні. 

Правоохоронці знайшли загиблих у дворах приватних будинків. Їх тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи. Проводяться слідчі дії, направлені на встановлення обставин злочину.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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На деокупованій території Херсонщини правоохоронці виявили тіла вбитих військовими РФ жителів 01
На деокупованій території Херсонщини правоохоронці виявили тіла вбитих військовими РФ жителів 02

Автор: 

прокуратура (3686) смерть (6759) Херсонська область (5801)


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