Фермер-зрадник з Київщини "зустрічав" рашистів та годував їх під час окупації. Йому оголосили про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки встановила ще одного ворожого поплічника, який співпрацював з ворогом під час тимчасової окупації частини Київщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"Зловмисником виявився фермер Поліської територіальної громади Вишгородського району. На початку вторгнення він одним із перших підтримав загарбників, які захопили місцеві населені пункти. Щоб налагодити контакт, колаборант постачав їм оптові партії продтоварів зі своєї тваринницької ферми. Для транспортування продукції "конфіскував" в односельчанина вантажівку, погрожуючи "заявити" на того до місцевої окупаційної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що чоловік примусово забирав у селян акумулятори, водонасосні станції, генератори, бензопили та інше господарське обладнання і передавав загарбникам.

Після втечі рашистів зловмисник залишився в одному із селищ і сподівався уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ викрили його злочинну діяльність і повідомили про підозру.







