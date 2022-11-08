УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12070 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
7 899 15

Фермер-зрадник з Київщини "зустрічав" рашистів та годував їх під час окупації. Йому оголосили про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки встановила ще одного ворожого поплічника, який співпрацював з ворогом під час тимчасової окупації частини Київщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Фермер-зрадник з Київщини зустрічав рашистів та годував їх під час окупації. Йому оголосили про підозру, - СБУ 01

"Зловмисником виявився фермер Поліської територіальної громади Вишгородського району. На початку вторгнення він одним із перших підтримав загарбників, які захопили місцеві населені пункти. Щоб налагодити контакт, колаборант постачав їм оптові партії продтоварів зі своєї тваринницької ферми. Для транспортування продукції "конфіскував" в односельчанина вантажівку, погрожуючи "заявити" на того до місцевої окупаційної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура повідомила про підозру чиновникам окупаційної влади Запорізької області та екскерівнику ПрАТ "Мелітопольгаз"

Фермер-зрадник з Київщини зустрічав рашистів та годував їх під час окупації. Йому оголосили про підозру, - СБУ 02

Зазначається, що чоловік примусово забирав у селян акумулятори, водонасосні станції, генератори, бензопили та інше господарське обладнання і передавав загарбникам.

Після втечі рашистів зловмисник залишився в одному із селищ і сподівався уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ викрили його злочинну діяльність і повідомили про підозру.



Фермер-зрадник з Київщини зустрічав рашистів та годував їх під час окупації. Йому оголосили про підозру, - СБУ 03
Фермер-зрадник з Київщини зустрічав рашистів та годував їх під час окупації. Йому оголосили про підозру, - СБУ 04

Київська область (4049) окупація (6722) СБУ (12867) державна зрада (1694)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Таким тварям обычно односельчаны дома сжигают а хозяина вешают чтобы больше не вонял в селе. Сколько из-за таких выродков которые сдавали АТОшников и патриотов русофашистам, людей погибло
показати весь коментар
08.11.2022 12:25
+21
А лице **** ховати? Хай його сім'я не знає спокою більше ніколи!
показати весь коментар
08.11.2022 12:20
+12
До речі, як там справи у рашистских колаборантів, які 23.02 публічно переконували населення, що "це американські змі нагнітають істєрію - ніякої війни не буде" і "що треба готуватися до шашликів"?
показати весь коментар
08.11.2022 12:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
фопы фопы
показати весь коментар
08.11.2022 12:18 Відповісти
Настромити на площі на палю. Хай кукурікає про братню парашу
показати весь коментар
08.11.2022 14:46 Відповісти
А лице **** ховати? Хай його сім'я не знає спокою більше ніколи!
показати весь коментар
08.11.2022 12:20 Відповісти
Таким тварям обычно односельчаны дома сжигают а хозяина вешают чтобы больше не вонял в селе. Сколько из-за таких выродков которые сдавали АТОшников и патриотов русофашистам, людей погибло
показати весь коментар
08.11.2022 12:25 Відповісти
Чув пару історій, коли саме так і робили - розстрілювали зрадників (які наших здавали і тих замордовували) після звільнення сел та містечок. І правильно.
показати весь коментар
08.11.2022 12:50 Відповісти
Яка підозра, куля у скроню...
показати весь коментар
08.11.2022 12:37 Відповісти
До речі, як там справи у рашистских колаборантів, які 23.02 публічно переконували населення, що "це американські змі нагнітають істєрію - ніякої війни не буде" і "що треба готуватися до шашликів"?
показати весь коментар
08.11.2022 12:43 Відповісти
В нас на Вінниччині таких підарів без окупації дуже багато!
показати весь коментар
08.11.2022 13:00 Відповісти
та шо там говорити. Он начальник пятої служби ФСБ теж Ваш земляк, замначоперупр Генштабу РФ теж родом з Вінничини. Так що заспокойтесь. При всяких окупаціях до десяти процентів населення кола бора. В основному мотивом є користь.
показати весь коментар
08.11.2022 13:08 Відповісти
Зрадники були на 100% впевнені,

що "втарая армія міра" - це назавжди.
показати весь коментар
08.11.2022 13:10 Відповісти
А тому, кто не предупредил жителей киевской, сумской и черниговской области о смертельной опасности, сократил на 40 000 армию, отвёл войска в поле с хорошо укреплённых позиций, расформировал танковый корпус , прикрывавший СЕвер и разминировал Крымский перешеек и херсонское направление - этому зеленскому уже предъявлено подозрение:? Или ещё неизвестно кто этот ерсмак ?
показати весь коментар
08.11.2022 13:20 Відповісти
Не чіпай його. Він свою Батьківщину не зрадив і ніколи не зрадить. А от країну тимчасового проживання то можна . Це ж не Батьківщина
показати весь коментар
08.11.2022 14:49 Відповісти
На швабру любитиля рускаго мира!
показати весь коментар
08.11.2022 13:34 Відповісти
не бачу фото на гілляці
показати весь коментар
08.11.2022 14:15 Відповісти
Зачем церемониться с этими предателями, военное время пулю в лобешник и концы в воду. Сколько людей погибло из-за них, а вы этих гнид ещё бережёте.
показати весь коментар
04.01.2023 16:28 Відповісти
 
 