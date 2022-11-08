Жителя Івано-Франківська судитимуть за шахрайство та крадіжку гумдопомоги, призначеної для ЗСУ та ВПО. ФОТО

Під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Івано-Франківська завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно місцевого жителя за фактом шахрайства та крадіжки гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України).

Про це повідомили у прокуратурі Івано-Франківської області, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, обвинувачений у червні цього року шляхом обману заволодів продуктами харчування і викрав медикаменти та інші речі, які призначались для потреб ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб.

"Чоловік ввів оману настоятеля церкви, повідомивши, що збирає продукти для українських військових, а після отримання харчів на майже 90 тис. грн розпорядився ними на власний розсуд.

Також, здійснюючи охорону приміщення театру в Івано-Франківську, він дізнався, що там зберігається гуманітарна допомога та протиправно виніс її для власного збагачення. Серед викраденого - медичні засоби та медикаменти на понад 80 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Продукти та викрадені товари зловмисник намагався продати на місцевому ринку.

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