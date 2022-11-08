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Жителя Івано-Франківська судитимуть за шахрайство та крадіжку гумдопомоги, призначеної для ЗСУ та ВПО. ФОТО

Під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Івано-Франківська завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно місцевого жителя за фактом шахрайства та крадіжки гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України).

Про це повідомили у прокуратурі Івано-Франківської області, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, обвинувачений у червні цього року шляхом обману заволодів продуктами харчування і викрав медикаменти та інші речі, які призначались для потреб ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб.

"Чоловік ввів оману настоятеля церкви, повідомивши, що збирає продукти для українських військових, а після отримання харчів на майже 90 тис. грн розпорядився ними на власний розсуд.

Також, здійснюючи охорону приміщення театру в Івано-Франківську, він дізнався, що там зберігається гуманітарна допомога та протиправно виніс її для власного збагачення. Серед викраденого - медичні засоби та медикаменти на понад 80 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Продукти та викрадені товари зловмисник намагався продати на місцевому ринку.

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Жителя Івано-Франківська судитимуть за шахрайство та крадіжку гумдопомоги, призначеної для ЗСУ та ВПО 01
Жителя Івано-Франківська судитимуть за шахрайство та крадіжку гумдопомоги, призначеної для ЗСУ та ВПО 02

Автор: 

Івано-Франківськ (522) прокуратура (3686) крадіжка (659) гуманітарна допомога (996)


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Топ коментарі
+15
Добре, що подібне розкрадання існує лише серед звичайних людей, бо серед можновладців про "взяття за дупу" не чути!
(сякається розчулено)
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08.11.2022 13:12
+9
они по мелочам не воруют , они вагонами ****** , машины , фонды , .............а самое блатное место сейчас - военкоматы , меньше чем за 2 штуки бакинских к ним не приходят.
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08.11.2022 13:15
+7
А що там з масовим розкраданням гуманітарки на сході? Там гуманітарку контейнерами крали!
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08.11.2022 13:12
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Добре, що подібне розкрадання існує лише серед звичайних людей, бо серед можновладців про "взяття за дупу" не чути!
(сякається розчулено)
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08.11.2022 13:12 Відповісти
они по мелочам не воруют , они вагонами ****** , машины , фонды , .............а самое блатное место сейчас - военкоматы , меньше чем за 2 штуки бакинских к ним не приходят.
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08.11.2022 13:15 Відповісти
Уверен, вы поняли мой сарказм и ёрничество.
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08.11.2022 13:18 Відповісти
Можновладців не брали за дупу з 14-18 рік. Навіть не намагалися. Але тоді розпижжено було 14 лярдів євро донорської допомоги для впл !! І коли Тукє казали : падло , припини ******* , то воно тількі посміхалось в обличчя. От така ***** малята.
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08.11.2022 16:57 Відповісти
А що там з масовим розкраданням гуманітарки на сході? Там гуманітарку контейнерами крали!
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08.11.2022 13:12 Відповісти
Думаєте шо щас не крадуть. Єто другоє
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08.11.2022 13:19 Відповісти
В період з 14-18 рік крали мільярдами євро. Тебе д це тоді чомусь не турбувало ? А чому ? Тому ши свої при кориті були? Або команди « фас» не було?
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08.11.2022 16:58 Відповісти
Зайшли нещодавно до магазину ,,Аврора", а там посеред залу виставили на продаж макарони типу мівіни болгарського виробництва, точно таку видають, як гуманітарку біженцям в Болгарії. Може хтось перевіре цю мережу.
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08.11.2022 13:20 Відповісти
90 тис то да,а 90 мільйонів, то подоляка в адвоката наймають. І трубить на всю Україну, що навіть звільнення не можна.
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08.11.2022 13:34 Відповісти
Крадут з низу до верху -- віина все спише .
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08.11.2022 13:59 Відповісти
З 14 все ж списали. ?? І зараз спишуть ? Обої рябої. Що порошенко. Шо зкленській.
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08.11.2022 17:00 Відповісти
 
 