"Благодарим воинов подразделения "Z": настоятель УПЦ МП працював на зрадника під час окупації Харківщини, - СБУ. ФОТО

СБУ викрила ворожого поплічника в рясі, який працював на зрадника Харківщини. Його оголошено у розшук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє СБУ.

"Ним виявися настоятель одного із храмів УПЦ московського патріархату у Харківській області. Під час тимчасової окупації Куп’янського району він закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників, а у своїх "проповідях" виправдовував злочини агресора.

Крім того, він усіляко сприяв поширенню окупаційного режиму у захопленій частині регіону і для цього особисто контактував з місцевим зрадником Віталієм Ганчевим. Саме з ним представник УПЦ МП погоджував свої дії щодо використання церкви для залучення громадян до лав ворога і дискредитації Сил оборони України", - йдеться у пвідомленні.

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Зазначається, що для проведення підривної діяльності він залучив прихожанку з одного із місцевих селищ, яка допомагала йому поширювати прокремлівську пропаганду.

Однак під час звільнення району клірик зі своєю спільницею втекли до РФ, де намагаються переховуватись від правосуддя. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру та оголошено у розшук.