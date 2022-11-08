УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11826 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
9 038 21

"Благодарим воинов подразделения "Z": настоятель УПЦ МП працював на зрадника під час окупації Харківщини, - СБУ. ФОТО

СБУ викрила ворожого поплічника в рясі, який працював на зрадника Харківщини. Його оголошено у розшук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє СБУ.

Благодарим воинов подразделения Z: настоятель УПЦ МП працював на зрадника під час окупації Харківщини, - СБУ 01

"Ним виявися настоятель одного із храмів УПЦ московського патріархату у Харківській області. Під час тимчасової окупації Куп’янського району він закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників, а у своїх "проповідях" виправдовував злочини агресора.

Крім того, він усіляко сприяв поширенню окупаційного режиму у захопленій частині регіону і для цього особисто контактував з місцевим зрадником Віталієм Ганчевим. Саме з ним представник УПЦ МП погоджував свої дії щодо використання церкви для залучення громадян до лав ворога і дискредитації Сил оборони України", - йдеться у пвідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Вінничині священнику однієї з єпархій УПЦ МП повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі, - СБУ. ФОТОрепортаж


Благодарим воинов подразделения Z: настоятель УПЦ МП працював на зрадника під час окупації Харківщини, - СБУ 02

Зазначається, що для проведення підривної діяльності він залучив прихожанку з одного із місцевих селищ, яка допомагала йому поширювати прокремлівську пропаганду.

Однак під час звільнення району клірик зі своєю спільницею втекли до РФ, де намагаються переховуватись від правосуддя. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру та оголошено у розшук.

окупація (6722) розшук (654) СБУ (12867) УПЦ МП (1210) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Цих фсбешних щурів в рясі треба масово депортувати за порєбрік
показати весь коментар
08.11.2022 14:17
+20
Не понимаю этой благосклонности к мп. Все знают, что это кацапская агентура. Выгнать их из украинских храмов да и дело с концом. Какое может быть мп, когда Лавра была построена ещё до того, как первый кацап утонул в болоте на месте мацквы?!
показати весь коментар
08.11.2022 14:21
+16
А почему нет ни слова про предателей и врагов Украины с печерской Лавры? Со святогорской лавры? Ведь там точно так же ждут «своих»
показати весь коментар
08.11.2022 14:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цих фсбешних щурів в рясі треба масово депортувати за порєбрік
показати весь коментар
08.11.2022 14:17 Відповісти
розстрілювати на місці нех панькатись з лайном поповим
біг прастіт
показати весь коментар
08.11.2022 14:52 Відповісти
РПЦ и ее отпрыски - это экстремистские оранизации.
показати весь коментар
08.11.2022 14:18 Відповісти
Зєля мовчить?
показати весь коментар
08.11.2022 14:20 Відповісти
Не понимаю этой благосклонности к мп. Все знают, что это кацапская агентура. Выгнать их из украинских храмов да и дело с концом. Какое может быть мп, когда Лавра была построена ещё до того, как первый кацап утонул в болоте на месте мацквы?!
показати весь коментар
08.11.2022 14:21 Відповісти
Рясні поплічники...
показати весь коментар
08.11.2022 14:22 Відповісти
такі ж окупанти. Працюють з колоністами і їх потомками, а головне з безпринципними українцями, які будуть тихенько спостерігати як рашисти гвалтують їх сусідів.
показати весь коментар
08.11.2022 14:31 Відповісти
А почему нет ни слова про предателей и врагов Украины с печерской Лавры? Со святогорской лавры? Ведь там точно так же ждут «своих»
показати весь коментар
08.11.2022 14:23 Відповісти
Как вообще можно в 21-м веке ходить в церковь?
показати весь коментар
08.11.2022 14:35 Відповісти
Так а шо дивуватись ,зараз при владі другий ешелон сиріт капітана Янушмідта .
показати весь коментар
08.11.2022 14:38 Відповісти
То ли не повод Запретить Московский Патриархат во всей Украине!?!

Чего ждём ?
показати весь коментар
08.11.2022 14:39 Відповісти
Московська феесбешна секта кірюші гундяєва має бути офіційно заборонена, а всі "попи" депортовані та інтерновані до **********.
показати весь коментар
08.11.2022 14:43 Відповісти
Не треба відвідувати цю будівлю. Це просто будівля. Так є намолені місця, але Бог має бути в нас самих.
показати весь коментар
08.11.2022 14:46 Відповісти
Сколько нужно ещё доказательств, чтобы за рясу взять их главаря в Украине Онуфрия?
показати весь коментар
08.11.2022 14:53 Відповісти
Як ми Українці могли допустити щоб нас окупували сектанти ф зараз сбу і зелена зрада цьому способствуе замісь того щоб цю лавочку прикрити зразу і назавжди.
показати весь коментар
08.11.2022 14:54 Відповісти
може, його в капелани направити?
показати весь коментар
08.11.2022 15:01 Відповісти
когда уже возьмут за яйца этот рассадник фсб в Украине?!
показати весь коментар
08.11.2022 15:05 Відповісти
окупанти в рясах... - знищувати гнид без вагань, на небесах Герою засвітиться зірочка.
показати весь коментар
08.11.2022 15:11 Відповісти
Бідні люди, за що ж їм таке -аж ціла підозра після втечі? А скільки ж такої попівської мразоти й досі тут, почувають себе чудово, прислуговують гундяєву й чекають своїх. Якщо вже зовсім не можна без попівської маячні, то нехай би вже засирали мізки своїми казками ті попи, які хоч не працювали на московію. Але такого не буде, доки в Україні влада не буде українською.
показати весь коментар
08.11.2022 16:43 Відповісти
Это не клирик а ***** позорный.
показати весь коментар
08.11.2022 20:36 Відповісти
 
 