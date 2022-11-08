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Новини Фото Війна
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Прапори в трилітровій банці: житель Харківщини закопав стяги, щоб не дісталися ворогам. ФОТО

Після звільнення села чоловік попросив захисників України допомогти йому викопати прапори.

Про розповіли у 103-й окремій бригаді Сил ТрО ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перед окупацією одного з сіл Харківщини чоловік, не бажаючи, щоб синьо-жовті прапори з його будинку опинились в руках ворога, закопав їх на власному городі. Пізніше, коли село було захоплене росіянами, йому вдалось виїхати на вільні території. А вже після того, як ЗСУ звільнили населений пункт, він зв’язався із військовими, аби вони викопали сховане знамено", - йдеться у повідомленні.

Прапор повернувся до власника з підписами бійців підрозділу.

"А вже незабаром державні стяги замайорять на усіх звільнених українських землях!" - обіцяють у бригаді.

Також читайте: Чеченським добровольцям передали прапор Ічкерії, який був на Майдані під час Революції Гідності. ФОТО

Прапори в трилітровій банці: житель Харківщини закопав стяги, щоб не дісталися ворогам 01

Автор: 

окупація (6722) прапор (486) Харківщина (6054) тероборона (386)


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Патриоты флаги спасают, а бойко до сих пор не лишён звания героя Украины
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08.11.2022 16:05 Відповісти
та хіба ж тільки бойко???
там стільки хероїв...що пора й там "десатанізацію" ))) проводити...
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08.11.2022 16:37 Відповісти
Він і медведчук депутати і в державі не існує механізму їх відкликання! Ніяких прав у бидла, а електорат це бидло!!!, відкликати обраного зрадика, вбивцю, злодія не має. От зовсім. Так і в Конституції записано. Виходить що українці бидло офіційно за Конституцією. --- От Вам і "вибори" за партійними списками...
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08.11.2022 16:39 Відповісти
Вражає
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08.11.2022 16:18 Відповісти
Достойный поступок!
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08.11.2022 16:40 Відповісти
Гений!
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09.11.2022 10:47 Відповісти
 
 