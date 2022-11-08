Прапори в трилітровій банці: житель Харківщини закопав стяги, щоб не дісталися ворогам. ФОТО

Після звільнення села чоловік попросив захисників України допомогти йому викопати прапори.

Про розповіли у 103-й окремій бригаді Сил ТрО ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перед окупацією одного з сіл Харківщини чоловік, не бажаючи, щоб синьо-жовті прапори з його будинку опинились в руках ворога, закопав їх на власному городі. Пізніше, коли село було захоплене росіянами, йому вдалось виїхати на вільні території. А вже після того, як ЗСУ звільнили населений пункт, він зв’язався із військовими, аби вони викопали сховане знамено", - йдеться у повідомленні.

Прапор повернувся до власника з підписами бійців підрозділу.

"А вже незабаром державні стяги замайорять на усіх звільнених українських землях!" - обіцяють у бригаді.

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